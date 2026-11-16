మోటోరోలా నుంచి మరో క్రేజీ ఫోన్!- 'Edge 70 Neo' ఫస్ట్ లుక్ చూశారా?
మోటోరోలా ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్! పాపులర్ 'Edge 70' సిరీస్లో సరికొత్త 'Edge 70 Neo' స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే భారత్లోకి రాబోతోంది. ఈ ప్రీమియం ఫోన్ ఫస్ట్ లుక్, డిజైన్ వివరాలు తాజాగా వెల్లడయ్యాయి.
Published : November 16, 2026 at 1:47 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటోరోలా తన పాపులర్ 'ఎడ్జ్ 70' సిరీస్ను మరింత విస్తరించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా సరికొత్త 'మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 నియో' (Motorola Edge 70 Neo) స్మార్ట్ఫోన్ను త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో సందడి చేస్తున్న 'Edge 70', 'Edge 70 Fusion', 'Edge 70 Pro', 'Edge 70 Pro+', 'Edge 70 Max' తర్వాత ఈ సిరీస్లో రాబోతున్న ఆరో మోడల్ ఇది.
ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే భారత్లో విడుదల కానున్నట్లు కంపెనీ 'X' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఇందులో "Your feed is about to enter a NEO era" (మీ ఫీడ్ ఒక కొత్త 'NEO' శకంలోకి ప్రవేశించబోతోంది) అనే ట్యాగ్లైన్ జోడించారు. దీంతో పాటు మోటరోలా ప్రత్యేకంగా ఒక మైక్రోసైట్ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని ద్వారా ఫోన్ ఫస్ట్ లుక్, డిజైన్ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
A new reason to get camera-ready, a new way to make every moment count. Something exciting is coming soon. Keep your eyes open 👀✨📱 #MotorolaIndia #ComingSoon https://t.co/mgOsyn7ffP— Motorola India (@motorolaindia) November 15, 2026
మిగతా 'Edge 70' సిరీస్ మోడళ్లతో పోలిస్తే 'Edge 70 Neo' మరింత భిన్నమైన, ప్రత్యేక డిజైన్తో ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా వెనుక భాగం వంపు తిరిగి (Curved) ఉండటంతో పాటు, చతురస్రాకారపు (Square) కెమెరా మాడ్యూల్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణగా కనిపిస్తోంది. గతంలో జరిగిన ఓ ట్రేడ్ షోలో ఈ ఫోన్ ఇండియా లాంఛ్ గురించి కంపెనీ హింట్ ఇవ్వగా, ఇప్పుడు అధికారికంగా ప్రకటన వెలువడింది. ఈ ఫోన్ లాంఛ్ అనంతరం, ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉండనుంది.
డిజైన్ & కెమెరా వివరాలు: డిజైన్, కెమెరా వివరాల విషయానికి వస్తే, Motorola Edge 70 Neo తన సిరీస్కు తగ్గట్టుగానే ప్రీమియం లుక్తో రానుంది. ఫోన్ వెనుక భాగం కర్వ్డ్గా ఉండటంతో పాటు, మూలలు గుండ్రంగా (Rounded corners) తీర్చిదిద్దారు. వెనుకవైపు చతురస్రాకారపు కెమెరా మాడ్యూల్లో మూడు కటౌట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, మార్కెటింగ్ మెటీరియల్ ప్రకారం ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఫొటోగ్రఫీ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా, ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ Sony LYTIA ప్రైమరీ సెన్సార్ను అందిస్తున్నారు. దీనికి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS), అల్ట్రా HDR సపోర్ట్ తోడవడంతో, తక్కువ వెలుతురులోనూ అత్యంత స్పష్టమైన, నాణ్యమైన ఫొటోలు తీసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ కుడి వైపున పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ కంట్రోల్స్ ఉండగా, ఎడమ వైపున ఎటువంటి బటన్లు లేవు. వెనుక భాగం మధ్యలో మోటోరోలా బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది. టీజర్లో కనిపించిన హ్యాండ్సెట్ ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంది. ఇక ముందు భాగంలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం హోల్-పంచ్ డిస్ప్లేతో కూడిన కెమెరా కటౌట్ ఉంటుంది.