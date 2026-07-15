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మోటోరోలా 'ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్' వచ్చేసిందోచ్- ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

7,100mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారతదేశంలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్ లాంఛ్ అయింది.

Motorola Edge 70 Max Launched in India
Motorola Edge 70 Max Launched in India (Photo Credit- Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 1:30 PM IST

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Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం మోటోరోలా తన 'ఎడ్జ్ 70' సిరీస్‌లో ఐదో మోడల్‌గా 'మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్' (Motorola Edge 70 Max) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను బుధవారం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్యాంటోన్ ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇది వన్‌ప్లస్ 15R, ఐకూ 15Rలలో వాడిన శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత 'హెల్లో యూఐ' సాఫ్ట్‌వేర్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్ఠంగా 7,000 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌ను సపోర్ట్ చేసే 6.8-ఇంచుల ఎక్స్‌ట్రీమ్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఇందులో అమర్చిన భారీ 7,100mAh బ్యాటరీ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 58 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 54,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999

కంపెనీ వీటిపై ప్రారంభ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. కస్టమర్లు ఎంపిక చేసిన బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డ్‌లపై రూ. 5,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ పొందొచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • పాంటోన్ ఆక్వా గ్రే
  • పాంటోన్ డార్క్ షాడో
  • పాంటోన్ ఐస్ మెల్ట్

సేల్ వివరాలు: మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్ సేల్స్ భారతదేశంలో జులై 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ అధికారిక వెబ్​సైట్​తో పాటు ఫ్లిప్​కార్ట్​ను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

ModelPriceAvailability and First Sale Date
8GB + 256GBRs 54,999First Sale starts on: July 20, 2026
12GB + 256GBRs 59,999Available on: Motorola's official website | Flipkart

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