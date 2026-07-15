మోటోరోలా 'ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్' వచ్చేసిందోచ్- ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
7,100mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారతదేశంలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్ లాంఛ్ అయింది.
Published : July 15, 2026 at 1:30 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం మోటోరోలా తన 'ఎడ్జ్ 70' సిరీస్లో ఐదో మోడల్గా 'మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్' (Motorola Edge 70 Max) స్మార్ట్ఫోన్ను బుధవారం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్యాంటోన్ ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. ఇది వన్ప్లస్ 15R, ఐకూ 15Rలలో వాడిన శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 సిరీస్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత 'హెల్లో యూఐ' సాఫ్ట్వేర్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గరిష్ఠంగా 7,000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ను సపోర్ట్ చేసే 6.8-ఇంచుల ఎక్స్ట్రీమ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఇందులో అమర్చిన భారీ 7,100mAh బ్యాటరీ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 58 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:
When everything goes max, so do you.— Motorola India (@motorolaindia) July 15, 2026
motorola edge 70 max starting at ₹49,999*.
Sale starts 20th July on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores
#motorolaindia #motorolaedge70max #maxeverymove pic.twitter.com/1Fy0ZVtpYg
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 54,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999
కంపెనీ వీటిపై ప్రారంభ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. కస్టమర్లు ఎంపిక చేసిన బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డ్లపై రూ. 5,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- పాంటోన్ ఆక్వా గ్రే
- పాంటోన్ డార్క్ షాడో
- పాంటోన్ ఐస్ మెల్ట్
సేల్ వివరాలు: మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 మ్యాక్స్ సేల్స్ భారతదేశంలో జులై 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్ను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
|Model
|Price
|Availability and First Sale Date
|8GB + 256GB
|Rs 54,999
|First Sale starts on: July 20, 2026
|12GB + 256GB
|Rs 59,999
|Available on: Motorola's official website | Flipkart