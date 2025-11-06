ఐఫోన్ 'ఎయిర్'​కు పోటీగా మోటరోలా కొత్త ఫోన్!- ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ETV Bharat / technology

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను పరిచయం చేసింది. దీని పేరు "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70". కంపెనీ దీనిని ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం స్మార్ట్​ఫోన్ మార్కెట్​లో ఇది హాట్​టాపిక్​గా మారింది. అంతా దీనిపైనే చర్చించుకుంటున్నారు. ఇందుకు కారణం దీని స్లిమ్ డిజైన్, డిస్​ప్లే, పెర్ఫార్మెన్స్. ఇది కేవలం 159 గ్రాముల లైట్​వెయిట్​, 5.99 mm మందంతో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న అత్యంత సన్నని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఒకటిగా నిలిచింది. డిజైన్ పరంగా ఈ ఫోన్ ఐఫోన్ ఎయిర్, గెలాక్సీ ఎస్ 25 ఎడ్జ్ వంటి ప్రీమియం మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది. ఈ సందర్భంగా దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఇతర వివరాలు మీకోసం!

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్‌ప్లే & డిజైన్: ఈ ఫోన్ 1220x2712 పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్‌తో 6.67-అంగుళాల pOLED Super HD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్​ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HDR10+ సపోర్ట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మోటరోలా గొరిల్లా గ్లాస్ 7i స్క్రీన్‌ని కలిగి ఉంది. ఇది ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం బాడీ, MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68, IP69 రేటింగ్‌లను కూడా కలిగి ఉంది.

ప్రాసెసర్: కంపెనీ ఈ ఫోన్​లో ప్రాసెసర్ కోసం స్నాప్​డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్‌సెట్‌ను అందించింది. ఇది 12GB RAM, 512GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఇది మల్టీ-వర్క్, గేమింగ్ రెండింటిలోనూ స్మూత్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది.

బ్యాటరీ: ఇందులో 4800mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో నిమిషాల వ్యవధిలో పరికరం పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది. అదనంగా ఫోన్ 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. అంటే మీరు కేబుల్ లేకుండా సులభంగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. సింగిల్ ఛార్జ్‌పై ఫోన్ 29 గంటల నిరంతర వీడియో ప్లేబ్యాక్ లేదా 66 గంటల మ్యూజిక్ స్ట్రీమింగ్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

కెమెరా సెటప్: ఫొటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. ఇది 50MP ప్రైమరీ కెమెరా (OISతో), 3-in-1 లైట్ సెన్సార్‌తో కూడిన 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 50MP కెమెరా ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16లో నడుస్తుంది. దీనికి జూన్ 2031 వరకు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.

ధర ఎంత?: UKలో ఈ ఫోన్ ధర GBP 700 (దాదాపు రూ. 80,000). యూరోప్, మిడిల్ ఈస్ట్​లో ప్రారంభ ధర EUR 799 (దాదాపు రూ. 81,000).

కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది పైన పేర్కొన్న మార్కెట్​లలో మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంది.

  • పాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్
  • పాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్
  • గాడ్జెట్ గ్రే

మోటరోలా త్వరలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర మార్కెట్లలో దీన్ని విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలో లాంఛ్ చేస్తే ఇది ఐఫోన్ ఎయిర్ (రూ. 1,19,900), గెలాక్సీ S25 ఎడ్జ్ (రూ. 1,09,999) వంటి ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లతో పోటీపడుతుంది.

