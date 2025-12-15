Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / technology

పండక్కి ముందే కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- ఈ మోటరోలా 'ఎడ్జ్ 70'​పై ఓ లుక్కేయండి- జస్ట్ ఇప్పుడే లాంఛ్!

భారత మార్కెట్​లో " మోటరోలా ఎడ్జ్ 70" స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Motorola Edge 70 Launched in India
Motorola Edge 70 Launched in India (Photo Credit- Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మోటరోలా తన ఎడ్జ్ లైనప్‌ను విస్తరిస్తూ భారతదేశంలో "ఎడ్జ్ 70" స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది 120Hz AMOLED డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్, 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్, 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 68W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో కూడిన 5,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హలోయూఐ (HelloUI)పై నడుస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధరతో పాటు స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌త, 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, డాల్బీ ATMOS సపోర్ట్, మిలిటరీ గ్రేడ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్, HDR 10+ సపోర్ట్‌ను అందిస్తుంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 5,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 68W వైర్డు, 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఇది 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్​ ట్రిపుర్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్‌తో 50MP పాంటోన్ వాలిడేటెడ్ ప్రైమరీ కెమెరా, మాక్రో విజన్‌తో 50MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, త్రీ-ఇన్-వన్ లైట్ సెన్సార్‌ ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 50MP క్వాడ్ పిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను అమర్చారు. ఈ ఫోన్​లోని అన్ని కెమెరాలు సెకనుకు 60 ఫ్రేమ్‌ల (fps) వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16 ఆధారంగా HelloUIపై నడుస్తుంది. దీనికి మూడు సంవత్సరాల OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల భద్రతా అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

కొలతలు, బరువు: మోటరోలా "ఎడ్జ్ 70" 74.3mm x 159.9mm x 5.9mm కొలతలతో 159 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఇది ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంది.

IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే120Hz | 6.7-అంగుళాల 1.5K AMOLED
ప్రాసెసర్స్నాప్​డ్రాగన్ 7 జెన్ 4
RAM + స్టోరేజ్8GB + 256GB
రియర్ కెమెరా50MP + 50MP అల్ట్రావైడ్ + త్రీ-ఇన్-వన్ సెన్సార్
ఫ్రంట్ కెమెరా50MP
బ్యాటరీ5,000mAh (సిలికాన్-కార్బన్)
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ68W వైర్డు | 15W వైర్​లెస్
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హలోయూఐ
OS అప్డేట్3 ఏళ్ల పాటు OS అప్​గ్రేడ్​లు | 4 సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లు
IP రేటింగ్IP68 + IP69

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ధర: కంపెనీ ఈ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70" ఫోన్​ను ఒకే ఒక 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్​లో విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ. 29,999గా నిర్ణయించింది.

ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​పై లాంఛ్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. దీంతో కస్టమర్లు మోటరోలా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ డెబిట్ కార్డ్​పై రూ. 750 వరకు, ఫ్లిప్‌కార్ట్ SBI క్రెడిట్ కార్డ్​పై (క్యాలెండర్ త్రైమాసికానికి రూ. 4,000 వరకు), ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ (స్టేట్‌మెంట్ త్రైమాసికానికి రూ. 4,000 వరకు)పై 5 శాతం క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్‌ను పొందొచ్చు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

The Motorola Edge 70 is available in three colour options: Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey, and Pantone Lily Pad.
The Motorola Edge 70 is available in three colour options: Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey, and Pantone Lily Pad. (Photo Credit- Motorola)
  • పాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్
  • పాంటోన్ గాడ్జెట్ గ్రే
  • పాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్​లో ఈ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70" ఫోన్ సేల్స్ డిసెంబర్ 23, 2025న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఇతర ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

TAGGED:

MOTOROLA EDGE 70 PRICE
MOTOROLA EDGE 70 FEATURES
MOTOROLA EDGE 70 SPECS
MOTOROLA EDGE 70 OFFERS
MOTOROLA EDGE 70 LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.