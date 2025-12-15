పండక్కి ముందే కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- ఈ మోటరోలా 'ఎడ్జ్ 70'పై ఓ లుక్కేయండి- జస్ట్ ఇప్పుడే లాంఛ్!
భారత మార్కెట్లో " మోటరోలా ఎడ్జ్ 70" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : December 15, 2025 at 2:34 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా తన ఎడ్జ్ లైనప్ను విస్తరిస్తూ భారతదేశంలో "ఎడ్జ్ 70" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇది 120Hz AMOLED డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్, 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్, 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 68W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 5,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హలోయూఐ (HelloUI)పై నడుస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధరతో పాటు స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
At just 5.99mm, the motorola edge 70 combines ultra-slim engineering with Pantone curated colours.— Motorola India (@motorolaindia) December 15, 2025
Sale starts 23rd December at ₹28,999* on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThinYetUncompromised pic.twitter.com/sy0CsuqrfI
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్త, 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, డాల్బీ ATMOS సపోర్ట్, మిలిటరీ గ్రేడ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్, HDR 10+ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 5,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 68W వైర్డు, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్సెట్ను అందించారు. ఇది 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుర్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో 50MP పాంటోన్ వాలిడేటెడ్ ప్రైమరీ కెమెరా, మాక్రో విజన్తో 50MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, త్రీ-ఇన్-వన్ లైట్ సెన్సార్ ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో 50MP క్వాడ్ పిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను అమర్చారు. ఈ ఫోన్లోని అన్ని కెమెరాలు సెకనుకు 60 ఫ్రేమ్ల (fps) వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16 ఆధారంగా HelloUIపై నడుస్తుంది. దీనికి మూడు సంవత్సరాల OS అప్గ్రేడ్లు, నాలుగు సంవత్సరాల భద్రతా అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ మోటరోలా "ఎడ్జ్ 70" 74.3mm x 159.9mm x 5.9mm కొలతలతో 159 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ను కలిగి ఉంది.
IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది.
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|120Hz | 6.7-అంగుళాల 1.5K AMOLED
|ప్రాసెసర్
|స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4
|RAM + స్టోరేజ్
|8GB + 256GB
|రియర్ కెమెరా
|50MP + 50MP అల్ట్రావైడ్ + త్రీ-ఇన్-వన్ సెన్సార్
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|50MP
|బ్యాటరీ
|5,000mAh (సిలికాన్-కార్బన్)
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|68W వైర్డు | 15W వైర్లెస్
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)
|ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హలోయూఐ
|OS అప్డేట్
|3 ఏళ్ల పాటు OS అప్గ్రేడ్లు | 4 సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు
|IP రేటింగ్
|IP68 + IP69
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ధర: కంపెనీ ఈ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70" ఫోన్ను ఒకే ఒక 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ. 29,999గా నిర్ణయించింది.
ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ ఈ ఫోన్పై లాంఛ్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. దీంతో కస్టమర్లు మోటరోలా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్లిప్కార్ట్ డెబిట్ కార్డ్పై రూ. 750 వరకు, ఫ్లిప్కార్ట్ SBI క్రెడిట్ కార్డ్పై (క్యాలెండర్ త్రైమాసికానికి రూ. 4,000 వరకు), ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ (స్టేట్మెంట్ త్రైమాసికానికి రూ. 4,000 వరకు)పై 5 శాతం క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ను పొందొచ్చు.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- పాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్
- పాంటోన్ గాడ్జెట్ గ్రే
- పాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70" ఫోన్ సేల్స్ డిసెంబర్ 23, 2025న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఇతర ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.