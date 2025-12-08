అసాధ్యమైన స్లిమ్ డిజైన్లో మోటరోలా 'ఎడ్జ్ 70'- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్
మరికొన్ని రోజుల్లో మార్కెట్లోకి మోటరోలా ఎడ్జ్ 70- లాంఛ్కు ముందే కీలక స్పెక్స్ రివీల్!
Published : December 8, 2025 at 5:20 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా భారతదేశంలో తన అప్కమింగ్ "ఎడ్జ్ 70" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ తేదీని వెల్లడించింది. దీన్ని ఈ నెలలోనే విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ రెడీ అయింది. ఇందుకోసం ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రత్యేకమైన ఓ మైక్రోసైట్ను కూడా విడుదల చేసింది. దీనర్థం ఇది లాంఛ్ అనంతరం మోటరోలా వెబ్సైట్తో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 లాంఛ్ ఎప్పుడు?: భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ను డిసెంబర్ 15, 2025న విడుదల చేయనుంది. ఈ మేరకు ఇది డిసెంబర్ 15 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్, మోటరోలా వెబ్సైట్తో పాటు ఇతర రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ తన అధికారిక "X" పోస్ట్ ద్వారా ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్ను అసాధ్యమైనంత సన్నని డిజైన్లో తీసుకొస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇంకా దీన్ని 3x50MP కెమెరాతో ఇండియా ఏకైక అల్ట్రా-థిన్ ఫోన్గా వర్ణిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఫోన్పై ఇప్పటి వరకు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
everyTHIN done the right way.— Motorola India (@motorolaindia) December 8, 2025
At just 5.99mm, the motorola edge 70 sets a new benchmark for slimness without compromise.
Launching 15th December on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW, and leading retail stores. #MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThin pic.twitter.com/7K8AbQ4StK
డిజైన్: ఈ ఫోన్ డిజైన్పై నెట్టింట విస్తృతంగా చర్చలు సాగుతున్నాయి. ఎందుకంటే కంపెనీ దీన్ని కేవలం 5.99mm మందంతో స్లిమ్ డిజైన్లో రూపొందించినట్లు చెబుతోంది. దీంతో ఇది మార్కెట్లోని టాప్ స్లిమ్ ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇంకా కంపెనీ ప్రకారం, ఫోన్ బరువు కేవలం 159 గ్రాములు. దీనర్థం ఫోన్ చాలా తేలికగా, సన్నగా ఉంటుంది. ఇది వినియోగదారులు పట్టుకోవడానికి చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
డిస్ప్లే, బిల్డ్ క్వాలిటీ: ఈ ఫోన్ 1.5K రిజల్యూషన్తో 6.7-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 4500 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. కంపెనీ దీని స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం గొరిల్లా గ్లాస్ 7iని అందించింది. ఇది డాల్బీ అట్మోస్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది యూజర్ మల్టీమీడియా అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
అదనంగా ఈ ఫోన్ MIL-STD 810H సర్టిఫికేషన్, IP68, IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉంది. అంటే ఇది నీరు, దుమ్ము, మధ్యస్తంగా కఠినమైన వాడకాన్ని సులభంగా తట్టుకోగలదు. ఫ్రేమ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్-గ్రేడ్ అల్యూమినియంతో తయారు చేశారు. ఇది స్ట్రాంగ్గా ఉండటంతో పాటు ప్రీమియం లుక్నూ అందిస్తుంది.
పనితీరు, సాఫ్ట్వేర్: మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 క్వాల్కమ్ కొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఈ చిప్ పనితీరు, బ్యాటరీ సామర్థ్యం మధ్య మంచి సమతుల్యతను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా హలో UIపై రన్ అవుతుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్కు మూడేళ్ల పాటు ప్రధాన OS అప్గ్రేడ్లు, నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కూడా హామీ ఇస్తోంది.
బ్యాటరీ, థర్మల్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ 5000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది సాధారణ బ్యాటరీల కంటే ఎక్కువ లైఫ్ ఇస్తుంది. ఇక ఈ ఫోన్లోని బ్యాటరీ 68W వైర్డు, 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. దీనిలో ఎక్స్టెండింగ్ గేమింగ్, భారీ వాడకం సమయంలో వేడిని నియంత్రించడానికి వేపర్ కూలింగ్ చాంబర్ టెక్నాలజీని కూడా చేర్చారు.
కెమెరా సెటప్: కంపెనీ ఈ అప్కమింగ్ "ఎడ్జ్ 70" కెమెరా ఫీచర్లను కూడా వెల్లడించింది. ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. ఇందులో OISతో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, విజన్ సపోర్ట్తో 50MP మాక్రో కెమెరా ఉంటుంది. అయితే దీని మూడవ కెమెరాకు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 50MP క్వాడ్ పిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు. ఇది వీడియో కాల్స్, ఫొటో క్వాలిటీ రెండింటిలోనూ అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 60fps వద్ద 4K రిజల్యూషన్ వద్ద వీడియో రికార్డింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
|Camera
|megapixels
|Features
|Primary Camera
|50MP
|With OIS
|Ultrawide + Macro
|50MP Macro
|Vision Support
|Third Sensor
|-
|-
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేయనుంది. అవి:
- పాంటోన్ బ్రాంజ్ గ్రీన్
- పాంటోన్ గాడ్జెట్ గ్రే
- పాంటోన్ లిల్లీ ప్యాడ్