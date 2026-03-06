మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ లాంఛ్- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 144Hz AMOLED డిస్ప్లే, 7,000mAh బ్యాటరీతో భారతదేశంలో విడుదలయింది.
Published : March 6, 2026 at 2:20 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా భారతదేశంలో "ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్"ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని గతేడాది ఏప్రిల్లో ప్రారంభించిన "ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్" స్మార్ట్ఫోన్కు సక్సెసర్గా తీసుకొచ్చింది. ఇందులో 144Hz AMOLED డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 4 చిప్సెట్, 12GB వరకు RAM అండ్ 256GB స్టోరేజ్, 50MP సోనీ LYTIA 710 సెన్సార్-ఆధారిత డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 68W టర్బోపవర్తో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా HelloUIపై నడుస్తుంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ వేరియంట్లు:
The motorola edge 70 fusion debuts the world’s first 50MP Sony LYTIA™ 710 camera with motoAI.— Motorola India (@motorolaindia) March 6, 2026
Sale starts 12th March on Flipkart, https://t.co/YA8qpSXba4 and leading retail stores.
Grab yours for just ₹24,999*#MotorolaIndia #MotorolaEdge70Fusion #CaptureBeyondTheOrdinary pic.twitter.com/ko6wctYS2Y
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.26,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.29,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.32,999
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
- పాంటోన్ సిల్హౌట్
- పాంటోన్ బ్లూ సర్ఫ్
- పాంటోన్ కంట్రీ ఎయిర్
సేల్ వివరాలు: ఈ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్" మార్చి 12, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు మోటరోలా అధికారిక వెబ్సైట్ (motorola.in), ఫ్లిప్కార్ట్, దేశంలోని రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
|వేరియంట్లు
|అసలు ధర
|డిస్కౌంట్ ధర
|రంగు ఎంపికలు
|8GB + 128GB
|రూ. 26,999
|రూ. 24,999
|పాంటోన్ సిల్హౌట్ | పాంటోన్ బ్లూ సర్ఫ్ | పాంటోన్ కంట్రీ ఎయిర్
|8GB + 256GB
|రూ. 29,999
|రూ. 27,999
|12GB + 256GB
|రూ. 32,999
|రూ. 30,999
మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|144Hz | 6.8-అంగుళాల ఎక్స్ట్రీమ్ AMOLED
|ప్రాసెసర్
|స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4
|RAM + స్టోరేజ్
|వెనుక కెమెరాలు
|50MP (main) with OIS + 13MP (ultra-wide)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|32MP
|బ్యాటరీ
|7,000mAh
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|68W
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్(OS)
|ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HelloUI
|OS అప్డేట్
|3 సంవత్సరాల పాటు OS అప్గ్రేడ్లు | 5 సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్లు
|IP రేటింగ్
|IP69/IP68