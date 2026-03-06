ETV Bharat / technology

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్‌ లాంఛ్- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ 144Hz AMOLED డిస్​ప్లే, 7,000mAh బ్యాటరీతో భారతదేశంలో విడుదలయింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 2:20 PM IST

Hyderabad: మోటరోలా భారతదేశంలో "ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్‌"ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని గతేడాది ఏప్రిల్‌లో ప్రారంభించిన "ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్" స్మార్ట్​ఫోన్​కు సక్సెసర్​గా తీసుకొచ్చింది. ఇందులో 144Hz AMOLED డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 4 చిప్‌సెట్, 12GB వరకు RAM అండ్ 256GB స్టోరేజ్, 50MP సోనీ LYTIA 710 సెన్సార్-ఆధారిత డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 68W టర్బోపవర్‌తో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా HelloUIపై నడుస్తుంది.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ వేరియంట్లు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.26,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.29,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ.32,999

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • పాంటోన్ సిల్హౌట్
  • పాంటోన్ బ్లూ సర్ఫ్
  • పాంటోన్ కంట్రీ ఎయిర్

సేల్ వివరాలు: ఈ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్" మార్చి 12, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు మోటరోలా అధికారిక వెబ్‌సైట్ (motorola.in), ఫ్లిప్‌కార్ట్, దేశంలోని రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

వేరియంట్లుఅసలు ధరడిస్కౌంట్ ధరరంగు ఎంపికలు
8GB + 128GBరూ. 26,999రూ. 24,999పాంటోన్ సిల్హౌట్ | పాంటోన్ బ్లూ సర్ఫ్ | పాంటోన్ కంట్రీ ఎయిర్
8GB + 256GBరూ. 29,999రూ. 27,999
12GB + 256GBరూ. 32,999రూ. 30,999

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే144Hz | 6.8-అంగుళాల ఎక్స్‌ట్రీమ్ AMOLED
ప్రాసెసర్స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 4
RAM + స్టోరేజ్
  • 8GB + 128GB
  • 8GB + 256GB
  • 12GB + 256GB
వెనుక కెమెరాలు50MP (main) with OIS + 13MP (ultra-wide)
ఫ్రంట్ కెమెరా32MP
బ్యాటరీ7,000mAh
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ68W
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్(OS)ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HelloUI
OS అప్డేట్3 సంవత్సరాల పాటు OS అప్‌గ్రేడ్​లు | 5 సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్‌లు
IP రేటింగ్IP69/IP68

