సోనీ LYT-710 రియర్ కెమెరాతో 'ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్'- లాంఛ్​కు ముందే కీలక స్పెక్స్ రివీల్

భారతదేశంలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ బ్యాటరీ, కెమెరా, డిస్​ప్లేతో పాటు కలర్ ఆప్షన్లు లాంఛ్​కు ముందే వెల్లడయ్యాయి.

Motorola Edge 70 Fusion Key Specs Revealed Ahead of India Launch
Motorola Edge 70 Fusion Key Specs Revealed Ahead of India Launch (Photo Credit- flipkart/Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 4:03 PM IST

Hyderabad: భారత మార్కెట్లోకి మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ త్వరలో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఫ్లిప్​కార్ట్​లో ఇటీవలే ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ప్రత్యక్షమయింది, ఇది లాంఛ్ అనంతరం దాని లభ్యతను ధృవీకరిస్తుంది. తాజాగా ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించేందుకు కంపెనీ మైక్రోసైట్​ను అప్​డేట్ చేసింది. తద్వారా "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్" భారతదేశంలో మూడు పాంటోన్-క్యూరేటెడ్ కలర్ ఆప్షన్‌లలో లభిస్తుందని నిర్ధారించింది. ఇంకా సోనీ LYT-710 రియర్ కెమెరాతో వచ్చే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఫోన్ ఇదేనని కంపెనీ పేర్కొంది.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, కలర్‌వేస్ వెల్లడి: ఈ అప్​కమింగ్ "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్" కోసం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లోని ప్రత్యేక మైక్రోసైట్‌ను కంపెనీ ఇప్పుడు అప్‌డేట్ చేసింది, ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ​​కెమెరా కాన్ఫిగరేషన్, డిస్​ప్లే ఫీచర్లు, కలర్ ఆప్షన్‌లను వెల్లడిస్తుంది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ భారతదేశంలో సిల్హౌట్, బ్లూ సర్ఫ్, కంట్రీ ఎయిర్ అనే మూడు పాంటోన్-క్యూరేటెడ్ కలర్‌వేస్‌లో అందుబాటులో ఉంటుందని కన్ఫార్మ్ అయింది, ఈ మూడు ఎంపికలు వెనుక ప్యానెల్‌లో "లెదర్-ఇన్స్పైర్డ్" టెక్చర్​ని కలిగి ఉంటాయి.

ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, "మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్" ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంటుందని తెలుస్తోంది. వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-710 ప్రైమరీ కెమెరాతో ఎంట్రీ ఇచ్చే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి హ్యాండ్‌సెట్ ఇదేనని మోటరోలా పేర్కొంది. ప్రధాన షూటర్ 13-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాతో పాటు మరో మాక్రో కెమెరాతో వస్తుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 4K రిజల్యూషన్ వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ క్వాడ్ కర్వ్డ్ 1.5K డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 5,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, SGS ఐ ప్రొటెక్షన్, 96.2 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియో, HDR10+ కంటెంట్‌కు మద్దతును అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్మార్ట్ వాటర్ టచ్ 3.0ని కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది వినియోగదారులు తడి వేళ్లతో హ్యాండ్‌సెట్‌ను ఆపరేట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ 7,000mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 68W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది 7.99mm మందంగా ఉంటుంది.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ భారతదేశంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా అమ్మకానికి వస్తుందని ఇప్పటికే వెల్లడయింది. ఇటీవలి ఒక నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68, IP69 రేటింగ్‌లతో వస్తుంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్ జాబితా ఆధారంగా ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 4 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని కూడా వెల్లడయింది.

