త్వరలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 ఎంట్రీ- లాంఛ్కు ముందే డిజైన్ లీక్!
మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 త్వరలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అధికారిక ప్రకటనకు ముందే బయటపడిన రెండర్లతో ఫోన్ డిజైన్ వెల్లడైంది.
Published : May 19, 2026 at 5:25 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి "మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026" త్వరలోనే ఎంట్రీ ఇచ్చేలా కన్పిస్తోంది. కంపెనీ నుంచి దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయితే కొత్తగా లీకైన రెండర్లు ఈ ఫోన్ డిజైన్ ఎలా ఉంటుందో ముందే చూపిస్తున్నాయి. ఈ రెండర్లలో ఫోన్ వెనక మూడు కెమెరాలు, టెక్స్చర్డ్ రియర్ ప్యానెల్ కనిపిస్తున్నాయి. మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026లో హోల్-పంచ్ కటౌట్తో కూడిన ఫ్లాట్ డిస్ప్లే ఉన్నట్లుగా కన్పిస్తోంది. గతేడాది వచ్చిన మోటరోలా ఎడ్జ్ 2025తో పోలిస్తే మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 మరిన్ని అప్గ్రేడ్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
కొత్త లీక్లో వెల్లడైన మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 ఫస్ట్ లుక్: 'Digital Citizen' లీక్ చేసిన రెండర్లలో మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026ను అన్ని యాంగిల్స్లో చూడొచ్చు. ఈ రెండర్లలో ఫోన్ షాంపైన్ గోల్డ్ కలర్లో ఉంది. సెల్ఫీ కెమెరా కోసం డిస్ప్లే మధ్యలో చిన్న హోల్-పంచ్ కటౌట్ ఇచ్చారు. స్క్రీన్కి నాలుగు వైపులా కాస్త లావుగా బెజెల్స్ ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్ చూసేందుకు ఇప్పుడున్న "ఎడ్జ్ 2025" లానే ఉన్నా, అచ్చం అలాగే మాత్రం లేదు. చిన్న చిన్న మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.
మోటరోలా "ఎడ్జ్ 2025"తో పోలిస్తే "ఎడ్జ్ 2026"లో పెద్ద మార్పు ముందు డిస్ప్లేనే అనిపిస్తోంది. 2025 మోడల్లో కర్వ్డ్ pOLED స్క్రీన్ ఉంటే, 2026లో మాత్రం ప్లెయిన్ ఫ్లాట్ డిస్ప్లే ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు, ఫోన్ వెనక ప్యానెల్ కూడా ఇంకాస్త ప్రీమియం ఫీల్ ఇస్తోంది. చేతికి గ్రిప్ దొరికేలా ఫ్యాబ్రిక్ లాంటి గరుకు టెక్స్చర్తో డిజైన్ చేసినట్టు కనిపిస్తోంది.
లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఎడ్జ్ 2026 వెనుక ప్యానెల్ మధ్యభాగంలో మోటరోలా లోగో ఉంటుంది. ఫోన్కి ఎడమవైపు పైన కార్నర్లో స్క్వేర్ షేప్లో కెమెరా మాడ్యూల్ ఇచ్చారు. ఆ కెమెరా ఐలాండ్లో మూడు పెద్ద కెమెరా సెన్సార్లను L షేప్లో అమర్చారు. వాటి పక్కనే LED ఫ్లాష్, ఇంకో చిన్న సెన్సార్ కూడా ఉన్నాయి. కెమెరా మాడ్యూల్ చుట్టూ మెరిసే గోల్డ్ కలర్ మెటల్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ ఫోన్ను మరింత రిచ్గా చూపిస్తోంది.
ఇంకా ఈ రెండర్లు ఫోన్ కుడివైపు అంచులో రెండు బటన్లు, ఎడమ వైపున ఒక బటన్ను కలిగి ఉన్నట్లు కూడా చూపిస్తు్నాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి మోటరోలా ఎడ్జ్ 2026 లాంఛ్ డేట్పై క్లారిటీ లేదు. స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలు కూడా బయటకు రాలేదు. కానీ మోటరోలా ఎడ్జ్ 2025 గతేడాది మే నెలలో మార్కెట్లోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో, కొత్త మోడల్ కూడా త్వరలోనే విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.