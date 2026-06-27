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పెన్ ప్రో స్టైలస్‌తో మోటోరోలా కొత్త ట్యాబ్లెట్ లాంఛ్: ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

మోటరోలా భారతదేశంలో 'మోటో ప్యాడ్ 70 ప్రో'ను విడుదల చేసింది. ఇది స్నాప్​డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 ప్రాసెసర్, 13-అంగుళాల 3.5K 144Hz డిస్‌ప్లే, 10,200 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది.

Motorola launches moto pad 70 PRO with Snapdragon 8s Gen 4 at Rs 32,999
Motorola launches moto pad 70 PRO with Snapdragon 8s Gen 4 at Rs 32,999 (Photo Credit- Flipkart/Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 5:34 PM IST

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Hyderabad: మోటోరోలా సంస్థ తమ సరికొత్త 'మోటో ప్యాడ్ 70 ప్రో' (Moto Pad 70 Pro) ట్యాబ్లెట్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. మల్టీటాస్కింగ్, మల్టీమీడియా అవసరాల కోసం ఈ హై-ఎండ్ ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్లెట్‌ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇందులో అత్యాధునిక స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌ను అమర్చారు. అలాగే వినియోగదారుల ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు వీలుగా పలు రకాల AI ఫీచర్లను కూడా అందించారు. ఈ ట్యాబ్లెట్ కీబోర్డ్, స్టైలస్ పెన్ వంటి పీసీ-స్టైల్ యాక్సెసరీలను సపోర్ట్ చేస్తుంది. విద్యార్థులు, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్, మల్టీమీడియా రంగంలో ఉన్నవారే లక్ష్యంగా ఈ సరికొత్త డివైజ్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

మోటో ప్యాడ్ 70 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

Moto Pad 70 PRO
Moto Pad 70 PRO (Photo Credit- Motorola)
  • డిస్​ప్లే: ఇందులో 13-అంగుళాల 3.5K రెజల్యూషన్ (3504 × 2190) LTPS IPS LCD స్క్రీన్‌ ఉంది. ఇది 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 600 నిట్స్ సాధారణ బ్రైట్‌నెస్, 800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది. ఇది 99% DCI-P3 కలర్ గ్యామట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. మెరుగైన మల్టీమీడియా అనుభవం కోసం ఇందులో నాలుగు JBL స్పీకర్లు ఉన్నాయి. ఇదిడాల్బీ అట్మాస్ (Dolby Atmos) సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: మోటో ప్యాడ్ 70 ప్రో ట్యాబ్లెట్‌లో స్నాప్‌డ్రాगన్ 8s జెన్ 4 చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఈ ప్రాసెసర్ 2.5 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ AnTuTu బెంచ్‌మార్క్ స్కోర్‌ను నమోదు చేస్తుంది. ఇది 8GB RAM, 256GB అంతర్గత స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. అలాగే మైక్రోSD (microSD) కార్డ్ సహాయంతో ఈ స్టోరేజ్‌ను 2 TB వరకు పొడిగించుకోవచ్చు.
  • బ్యాటరీ: ఈ ట్యాబ్లెట్​లో 10,200mAh సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 45W లేదా 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • బరువు, మందం: పూర్తి మెటల్ ఛాసిస్ (Metal Chassis) ఉన్నప్పటికీ, ఈ ట్యాబ్లెట్ కేవలం 6.2 మిల్లీమీటర్ల మందం, 589 గ్రాముల బరువుతో తేలికగా ఉంటుంది. ఇది పాంటోన్ (Pantone) కలర్‌తో కూడిన టైటాన్ ఫినిషింగ్‌తో లభిస్తుంది.
  • AI ఫీచర్లు & యాక్సెసరీలు: మోటో ప్యాడ్ 70 ప్రో బాక్స్‌లో మోటో పెన్ ప్రో స్టైలస్‌తో వస్తుంది. ఈ స్టైలస్‌తో స్మార్ట్ క్యాప్చర్, స్కెచ్ టు ఇమేజ్, AI సూపర్ రెస్, AI లైవ్ ట్రాన్‌స్క్రిప్ట్ వంటి AI టూల్స్ ఉపయోగించుకోవచ్చు.
  • కెమెరా సెటప్: ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ ఆటోఫోకస్ రియర్ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ట్యాబ్లెట్‌ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారంగా పనిచేస్తుంది.
  • ఇతర ఫీచర్లు: దీని పవర్ బటన్‌పై ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, IP52 డస్ట్ & స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB Type-C పోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

మోటో ప్యాడ్ 70 ప్రో వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ట్యాబ్లెట్‌​ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

ధరల వివరాలు: ధరల విషయానికి వస్తే, 128GB వేరియంట్ ధర రూ. 36,999 కాగా, 256GB వేరియంట్ ధరను రూ. 39,999గా నిర్ణయించారు. అలాగే కీబోర్డ్‌తో కూడిన బండిల్ వెర్షన్ ధర రూ. 45,999గా ఉంది. పరిమిత కాల ఐసీఐసీఐ (ICICI) బ్యాంక్ ఆఫర్ కింద కస్టమర్లు రూ. 4,000 తక్షణ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. దీనితో ఈ ట్యాబ్లెట్ ప్రారంభ ధర రూ. 32,999కి తగ్గుతుంది. కాగా, 256GB వేరియంట్‌తో పాటు కీబోర్డ్‌ను విడిగా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే అది రూ. 5,999లకు లభిస్తుంది.

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