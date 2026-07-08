50MP కెమెరాతో 'మోటో G77 పవర్' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
7,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో 'మోటో G77 పవర్' భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అయింది.
Published : July 8, 2026 at 2:30 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ మోటోరోలా తన బడ్జెట్ 'G' సిరీస్లో సరికొత్త 'మోటో G77 పవర్' (Moto G77 Power) హ్యాండ్సెట్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 59 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM అండ్ 128GB స్టోరేజ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. ఇక కెమెరా ప్రియుల కోసం ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.
మోటో G77 పవర్ ధర, లభ్యత: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్లో ప్రవేశపెట్టింది. అది: 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్. దీని ధరను రూ. 25,999గా నిర్ణయించారు. అయితే కంపెనీ యాక్సిస్ బ్యాంక్, HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లపై కూడా రూ. 2,000 తక్షణ తగ్గింపును అందిస్తోంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, వినియోగదారులు రూ. 2,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను పొందవచ్చు.
Why settle for ordinary when you can wow all the way?— Motorola India (@motorolaindia) July 8, 2026
moto g77 POWER starting at 23,999*.
Sale starts 13th July on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#motorolaindia #motog77power #wowalltheway pic.twitter.com/0YRLjiBpIt
|Variant
|Price
|Discounted Price
|8GB +128GB
|Rs 25,999
|Rs 23,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది నాలుగు పాంటోన్-సర్టిఫైడ్ రంగులలో లభిస్తుంది.
- ఇంపెనెట్రబుల్ (గ్రే)
- నాటికల్ బ్లూ (బ్లూ)
- ఫ్యూషియా రెడ్ (పింక్)
- లారెల్ గ్రీన్ (గ్రీన్)
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ జులై 13 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు మోటరోలా అధికారిక వెబ్సైట్ (motorola.in), Flipkart ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మోటో G77 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|120Hz | 6.72-అంగుళాల FHD+ LCD
|ప్రాసెసర్
|మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400
|రియర్ కెమెరా
|50MP (main) | 8MP (ultra-wide)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|32MP
|బ్యాటరీ
|7,000mAh
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|30W (wired) | 6W (wired reverse)
|IP రేటింగ్
|IP64
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)
|HelloUI based on Android 16
|OS అప్గ్రేడ్స్ & సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్
|1 year (OS upgrades) | 3 years (security patches)