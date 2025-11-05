కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- జస్ట్ ఇప్పుడే మోటరోలా నయా మోడల్ వచ్చింది- ఓసారి చూసేయండి!
భారత మార్కెట్లో "మోటో G67 పవర్ 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 5, 2025 at 1:18 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ "మోటో G67 పవర్ 5G"ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ రియర్ కెమెరా, సెగ్మెంట్-లీడింగ్ 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ 4nm స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.7-అంగుళాల డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్ల వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
మోటో G67 పవర్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఇందులో 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ (1080x2400 పిక్సెల్స్) LCD స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 391 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, HDR10+ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. దీని డిస్ప్లే గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది.
- ప్రాసెసర్: కంపెనీ ఈ ఫోన్లో ప్రాసెసర్ కోసం క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 4nm స్నాప్డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్సెట్ను అందించింది. ఇది అడ్రినో GPU, 8GB RAM, 256GB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ RAMని RAM బూస్ట్తో 24GB వరకు విస్తరించవచ్చు.
- బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ బ్యాటరీ 30W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫుల్ ఛార్జ్తో ఇది 130 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ టైమ్, 33 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
- కెమెరా సెటప్: ఇది AI ఫొటో ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇంజిన్తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) సోనీ LYT-600 ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 2-ఇన్-1 ఫ్లికర్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో హోల్-పంచ్ కటౌట్లో అమర్చిన 32-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఫోన్లోని అన్ని కెమెరాలు 4K రిజల్యూషన్ వీడియోను రికార్డ్ చేయగలవు. ఇది డ్యూయల్ క్యాప్చర్, టైమ్లాప్స్, స్లో మోషన్, నైట్ విజన్, గూగుల్ లెన్స్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ డ్యూయల్-సిమ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇది Android 15 ఆధారంగా Halo UXపై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ Android 16 అప్గ్రేడ్లను అందుకుంటుందని, దీనికి మూడు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా ప్యాచ్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
- డిజైన్ అండ్ రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ డ్యూరబిలిటీ కోసం MIL-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ ప్రొటెక్షన్ను అందిస్తుంది. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. ఇది ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్, వేగన్ లెదర్ బాడీని కలిగి ఉంది. దీని వెనుక ప్యానెల్ వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉంది.
- భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రత కోసం దీనికి ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్లాక్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది డాల్బీ అట్మాస్తో స్టీరియో స్పీకర్ సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంది.
- ఇతర ఫీచర్లు: ఇది స్మార్ట్ కనెక్ట్, త్రీ-ఫింగర్ స్క్రీన్షాట్, ఫ్లాష్లైట్ ఆన్ చేయడానికి డబుల్-స్వైప్, కెమెరాను తెరవడానికి ట్విస్ట్, ఫ్యామిలీ స్పేస్ 3.0 వంటి ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ గూగుల్ జెమిని AI వాయిస్ అసిస్టెంట్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
- కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 166.23×76.5×8.6 mm కొలతలతో 210 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: రూ. 15,999
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో దీని ధర: ఇంకా నిర్ణయించలేదు
కంపెనీ ప్రస్తుతానికి దీని బేస్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను మాత్రమే వెల్లడించింది. దీని ధరను రూ. 15,999గా నిర్ణయించింది. త్వరలోనే దీని టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను కూడా నిర్ణయించి మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మార్కెట్లో మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
- పాంటోన్ పారాచూట్ పర్పుల్
- పాంటోన్ బ్లూ కురాకో
- పాంటోన్ సిలాంట్రో
సేల్, ఆఫర్ల వివరాలు: ఈ ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ నవంబర్ 12న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు మోటరోలా ఇండియా వెబ్సైట్లో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. భారత్లో పరిచయ ఆఫర్ కింద కంపెనీ దీని బేస్ వేరియంట్పై రూ.1,000 తగ్గింపుతో రూ. 14,999లకే అందిస్తుంది.