కొత్త ​ఫోన్ కొనాలా?- జస్ట్ ఇప్పుడే మోటరోలా నయా మోడల్ వచ్చింది- ఓసారి చూసేయండి!

భారత మార్కెట్​లో "మోటో G67 పవర్ 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Moto G67 Power 5G Launched in India
Moto G67 Power 5G Launched in India (Photo Credit- Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 1:18 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: మోటరోలా తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ "మోటో G67 పవర్ 5G"ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ రియర్ కెమెరా, సెగ్మెంట్-లీడింగ్ 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ 4nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.7-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్ల వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

మోటో G67 పవర్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.7-అంగుళాల ఫుల్ HD+ (1080x2400 పిక్సెల్స్) LCD స్క్రీన్‌ ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 391 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, HDR10+ సపోర్ట్​ను అందిస్తుంది. దీని డిస్​ప్లే గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: కంపెనీ ఈ ఫోన్​లో ప్రాసెసర్​ కోసం క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 4nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s Gen 2 చిప్​సెట్​ను అందించింది. ఇది అడ్రినో GPU, 8GB RAM, 256GB వరకు ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఈ RAMని RAM బూస్ట్‌తో 24GB వరకు విస్తరించవచ్చు.
  • బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ 7000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఈ బ్యాటరీ 30W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫుల్ ఛార్జ్‌తో ఇది 130 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ టైమ్, 33 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఇది AI ఫొటో ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్ ఇంజిన్‌తో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) సోనీ LYT-600 ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 2-ఇన్-1 ఫ్లికర్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో హోల్-పంచ్ కటౌట్‌లో అమర్చిన 32-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఫోన్‌లోని అన్ని కెమెరాలు 4K రిజల్యూషన్ వీడియోను రికార్డ్ చేయగలవు. ఇది డ్యూయల్ క్యాప్చర్, టైమ్‌లాప్స్, స్లో మోషన్, నైట్ విజన్, గూగుల్ లెన్స్‌లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఫోన్ డ్యూయల్-సిమ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. ఇది Android 15 ఆధారంగా Halo UXపై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ Android 16 అప్‌గ్రేడ్‌లను అందుకుంటుందని, దీనికి మూడు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా ప్యాచ్‌లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
  • డిజైన్ అండ్ రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ డ్యూరబిలిటీ కోసం MIL-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ ప్రొటెక్షన్‌ను అందిస్తుంది. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్, వేగన్ లెదర్ బాడీని కలిగి ఉంది. దీని వెనుక ప్యానెల్ వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్‌ను కలిగి ఉంది.
  • భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రత కోసం దీనికి ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్‌లాక్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది డాల్బీ అట్మాస్‌తో స్టీరియో స్పీకర్ సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.
  • ఇతర ఫీచర్లు: ఇది స్మార్ట్ కనెక్ట్, త్రీ-ఫింగర్ స్క్రీన్‌షాట్, ఫ్లాష్‌లైట్ ఆన్ చేయడానికి డబుల్-స్వైప్, కెమెరాను తెరవడానికి ట్విస్ట్, ఫ్యామిలీ స్పేస్ 3.0 వంటి ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ గూగుల్ జెమిని AI వాయిస్ అసిస్టెంట్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
  • కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 166.23×76.5×8.6 mm కొలతలతో 210 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: రూ. 15,999

8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్​తో దీని ధర: ఇంకా నిర్ణయించలేదు

కంపెనీ ప్రస్తుతానికి దీని బేస్ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధరను మాత్రమే వెల్లడించింది. దీని ధరను రూ. 15,999గా నిర్ణయించింది. త్వరలోనే దీని టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్​ ధరను కూడా నిర్ణయించి మార్కెట్​లోకి అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

కలర్​ ఆప్షన్స్: ఇది మార్కెట్​లో మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:

  • పాంటోన్ పారాచూట్ పర్పుల్
  • పాంటోన్ బ్లూ కురాకో
  • పాంటోన్ సిలాంట్రో

సేల్, ఆఫర్ల వివరాలు: ఈ ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ నవంబర్ 12న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో పాటు మోటరోలా ఇండియా వెబ్‌సైట్‌లో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. భారత్​లో పరిచయ ఆఫర్ కింద కంపెనీ దీని బేస్ వేరియంట్​పై రూ.1,000 తగ్గింపుతో రూ. 14,999లకే అందిస్తుంది.

