7,000mAh బ్యాటరీతో మోటరోలా నయా ఫోన్- బడ్జెట్ ధరలోనే లాంఛ్!

మార్కెట్​లోకి "మోటో G57 పవర్ 5G"- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Moto G57 Power Launched
Moto G57 Power Launched (Photo Credit- Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అది కూడా బడ్జెట్ రేంజ్​ ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ స్టోరీ. మోటరోలా నుంచి ఇవాళే (నవంబర్ 24, 2025) కొత్త 5G స్మార్ట్​ఫోన్ భారత మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీనిపేరు "మోటో G57 పవర్ 5G". కంపెనీ ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీని అందించింది. ఇది 30W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. ప్రాసెసర్ కోసం ఇందులో క్వాల్కమ్ స్నాప్​డ్రాగన్ 6s Gen 4 చిప్‌సెట్‌ను అమర్చారు. ఇది 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

మోటో G57 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.72-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080x2,400 పిక్సెల్స్) LCD డిస్​ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 120Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1,050 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 20:09 యాస్పెక్ట్ రేషియో, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్‌తో వస్తుంది. దీని డిస్​ప్లే స్మార్ట్ వాటర్ టచ్ 2.0కి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్​లో ప్రాసెసర్ గురించి చెప్పాలంటే, ఇది క్వాల్‌కామ్ ఆక్టా కోర్ 4nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 4 చిప్‌సెట్​ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 8GB LPDDR4X RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఈ "మోటో G57 పవర్" చిప్‌సెట్ 1.8GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌తో నాలుగు ఎఫిషియెన్సీ కోర్‌లను, 2.4GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌తో నాలుగు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్‌లను కలిగి ఉంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ కొత్త మోటరోలా G సిరీస్ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే ఈ ఫోన్​లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) సోనీ LYT-600 ప్రైమరీ షూటర్ ఉంది. ఈ ఫోన్ సెకండ్ రియర్ కెమెరాలో f/2.2 ఎపర్చర్, 19.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 8MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉంది. మూడవ వెనుక కెమెరాలో టూ-ఇన్-వన్ లైట్ సెన్సార్ ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఇది 60 fps వరకు 2K రిజల్యూషన్ వీడియోలను షూట్ చేయగలదు.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ స్మార్ట్​ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై నడుస్తుంది.

ఏఐ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ షాట్ ఆప్టిమైజేషన్, ఆటో స్మైల్ క్యాప్చర్, మ్యాజిక్ ఎరేజర్, ఫొటో అన్‌బ్లర్, రీఇమాజిన్ ఆటో ఫ్రేమ్, పోర్ట్రెయిట్ బ్లర్, పోర్ట్రెయిట్ లైట్, స్కై, కలర్ పాప్, సినిమాటిక్ ఫొటోస్ వంటి AI- పవర్డ్ కెమెరా ఫీచర్ల సూట్‌తో వస్తుంది. ఇది గూగుల్ లెన్స్‌కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్: ఇది 5G, బ్లూటూత్ 5.1, డ్యూయల్ బ్యాండ్ Wi-Fi, USB టైప్-C పోర్ట్, GPS, A-GPS, GLONASS, గెలీలియో, QZSS, BeiDou కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ఆన్‌బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో యాక్సిలెరోమీటర్, గైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్ ఉన్నాయి. భద్రత కోసం దీనికి సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా ఉంది.

కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 166.23 x 76.50 x 8.60mm కొలతలతో 210.6 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

మోటో G57 పవర్ 5G పవర్ ధర, లభ్యత: కంపెనీ భారత మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ 8GB + 128GB స్టోరేజ్​వేరియంట్ ధరను రూ. 14,999గా నిర్ణయించింది. అయితే కంపెనీ దీనిపై ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్​లు, ప్రత్యేక లాంఛ్ డిస్కౌంట్​లతో కలిపి రూ. 2,000 వరకు తగ్గింపు​ను అందిస్తోంది. అంటే పరిచయ ఆఫర్‌లో భాగంగా దీన్ని రూ. 12,999 తగ్గింపు ధరకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ సేల్స్ డిసెంబర్ 3న మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్‌కార్ట్, మోటరోలా ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్, ఇతర రిటైల్ ఛానెల్‌ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

కలర్ ఆప్షన్స్: భారతదేశంలో ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:

  • పాంటోన్ రెగట్టా (Pantone Regatta)
  • పాంటోన్ ఫ్లూయిడిటీ (Pantone Fluidity)
  • పాంటోన్ కోర్సెయిర్ (Pantone Corsair)

