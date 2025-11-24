7,000mAh బ్యాటరీతో మోటరోలా నయా ఫోన్- బడ్జెట్ ధరలోనే లాంఛ్!
మార్కెట్లోకి "మోటో G57 పవర్ 5G"- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 24, 2025 at 1:05 PM IST
Hyderabad: కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అది కూడా బడ్జెట్ రేంజ్ ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ స్టోరీ. మోటరోలా నుంచి ఇవాళే (నవంబర్ 24, 2025) కొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. దీనిపేరు "మోటో G57 పవర్ 5G". కంపెనీ ఇందులో 7,000mAh బ్యాటరీని అందించింది. ఇది 30W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో వస్తుంది. ప్రాసెసర్ కోసం ఇందులో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 4 చిప్సెట్ను అమర్చారు. ఇది 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
మోటో G57 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
For people who move fast and stay sharp — the #motoG57POWER delivers. Snapdragon 6s Gen 4 speed, LYTIA 50MP clarity with AI, and a 7000mAh battery for 60 hours of non-stop power. Starting ₹12,999*. Sale from 3 Dec. #Motorola #BeUnstoppable pic.twitter.com/mNWwNqdAym— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2025
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.72-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080x2,400 పిక్సెల్స్) LCD డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 120Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1,050 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, 20:09 యాస్పెక్ట్ రేషియో, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. దీని డిస్ప్లే స్మార్ట్ వాటర్ టచ్ 2.0కి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్లో ప్రాసెసర్ గురించి చెప్పాలంటే, ఇది క్వాల్కామ్ ఆక్టా కోర్ 4nm స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 4 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 8GB LPDDR4X RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ "మోటో G57 పవర్" చిప్సెట్ 1.8GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్తో నాలుగు ఎఫిషియెన్సీ కోర్లను, 2.4GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్తో నాలుగు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లను కలిగి ఉంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ కొత్త మోటరోలా G సిరీస్ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే ఈ ఫోన్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) సోనీ LYT-600 ప్రైమరీ షూటర్ ఉంది. ఈ ఫోన్ సెకండ్ రియర్ కెమెరాలో f/2.2 ఎపర్చర్, 19.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 8MP అల్ట్రావైడ్ సెన్సార్ ఉంది. మూడవ వెనుక కెమెరాలో టూ-ఇన్-వన్ లైట్ సెన్సార్ ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. ఇది 60 fps వరకు 2K రిజల్యూషన్ వీడియోలను షూట్ చేయగలదు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై నడుస్తుంది.
ఏఐ ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్ షాట్ ఆప్టిమైజేషన్, ఆటో స్మైల్ క్యాప్చర్, మ్యాజిక్ ఎరేజర్, ఫొటో అన్బ్లర్, రీఇమాజిన్ ఆటో ఫ్రేమ్, పోర్ట్రెయిట్ బ్లర్, పోర్ట్రెయిట్ లైట్, స్కై, కలర్ పాప్, సినిమాటిక్ ఫొటోస్ వంటి AI- పవర్డ్ కెమెరా ఫీచర్ల సూట్తో వస్తుంది. ఇది గూగుల్ లెన్స్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్: ఇది 5G, బ్లూటూత్ 5.1, డ్యూయల్ బ్యాండ్ Wi-Fi, USB టైప్-C పోర్ట్, GPS, A-GPS, GLONASS, గెలీలియో, QZSS, BeiDou కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ఆన్బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో యాక్సిలెరోమీటర్, గైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్ ఉన్నాయి. భద్రత కోసం దీనికి సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా ఉంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 166.23 x 76.50 x 8.60mm కొలతలతో 210.6 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
మోటో G57 పవర్ 5G పవర్ ధర, లభ్యత: కంపెనీ భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ 8GB + 128GB స్టోరేజ్వేరియంట్ ధరను రూ. 14,999గా నిర్ణయించింది. అయితే కంపెనీ దీనిపై ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్లు, ప్రత్యేక లాంఛ్ డిస్కౌంట్లతో కలిపి రూ. 2,000 వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది. అంటే పరిచయ ఆఫర్లో భాగంగా దీన్ని రూ. 12,999 తగ్గింపు ధరకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ డిసెంబర్ 3న మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్కార్ట్, మోటరోలా ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్, ఇతర రిటైల్ ఛానెల్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్స్: భారతదేశంలో ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
- పాంటోన్ రెగట్టా (Pantone Regatta)
- పాంటోన్ ఫ్లూయిడిటీ (Pantone Fluidity)
- పాంటోన్ కోర్సెయిర్ (Pantone Corsair)