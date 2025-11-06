'మోటో G57' సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
గ్లోబల్ మార్కెట్లో "మోటో G57", "G57 పవర్" లాంఛ్- వివరాలు మీకోసం!
Published : November 6, 2025 at 2:53 PM IST
Hyderabad: మోటోరోలా ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో తన "మోటో G57" సిరీస్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో "మోటో G57", "మోటో G57 పవర్" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్లలో 120Hz LCD డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 4 చిప్సెట్, 8GB వరకు RAM, 256GB స్టోరేజ్, 50MP ట్రిపుల్-రియర్-కెమెరా సెటప్, డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్ ఉన్నాయి. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే "G57 పవర్" 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. అయితే "G57" 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫోన్లూ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా HelloUIలో రన్ అవుతాయి.
మోటో G57, G57 పవర్ ధర, లభ్యత:
- వీటిలో "మోటో G57 పవర్"ను సింగిల్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో తీసుకొచ్చారు. దీని ధర EUR 279 (సుమారు రూ. 28,000)గా ఉంది. ఇది పాంటోన్ కోర్సెయిర్, పాంటోన్ ఫ్లూయిడిటీ, పాంటోన్ పింక్ లెమనేడ్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం ఐరోపాలో కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్, రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా అందుబాటులో ఉంది.
- అదే సమయంలో "మోటో G57" ధరను EUR 249 (దాదాపు రూ. 25,000)గా నిర్ణయించారు. మోటరోలా అధికారిక వెబ్సైట్, రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా మిడిల్ ఈస్ట్లో దీని సేల్ నడుస్తోంది. దీన్ని మోటరోలా UK వెబ్సైట్లో జాబితా చేయలేదు.
మోటో G57, G57 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ సిరీస్లో "మోటో G57 పవర్" 6.72-అంగుళాల FHD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 391 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,050 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ రెండు ఫోన్లలో ప్రాసెసర్ కోసం స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 4 చిప్సెట్ను అందించారు. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. RAM Boost 4.0తో ర్యామ్ని 24GB వరకు పెంచుకోవచ్చు.
బ్యాటరీ: మోటో "G57 పవర్" 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. అయితే స్టాండర్డ్ "G57" 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్లు 50MP సోనీ LYT-600 సెన్సార్ ప్రధాన కెమెరా, 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 3-in-1 లైట్ సెన్సార్ను కలిగి ఉన్న ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం వీటిలో 8MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు ఫోన్లూ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా HelloUIలో నడుస్తాయి.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ ఎంపికల విషయానికొస్తే "మోటో G57 పవర్"లో Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.1, GPS, A-GPS, Glonass, గెలీలియో, QZSS, BeiDou, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
ఇతర ఫీచర్లు: మోటో "G57 పవర్" సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, యాక్సిలరోమీటర్, ఇ-కంపాస్, గైరోస్కోప్, సెన్సార్ హబ్, ప్రాక్సిమిటీ, SAR సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్లో డాల్బీ అట్మోస్, హై-రెస్ ఆడియోకు సపోర్ట్ చేసే స్టీరియో స్పీకర్లు ఉన్నాయి.
|Moto G57 Power: At a Glance
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.72-inch FHD+ LCD
|Processor
|Snapdragon 6s Gen 4
|Rear camera
|50MP + 8MP + 3-in-1 light sensor
|Front camera
|8MP
|Battery
|7,000mAh
|Charging capacity
|30W
|Operating system (OS)
|HelloUI based on Android 16
|IP rating
|IP64