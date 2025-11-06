ETV Bharat / technology

'మోటో G57' సిరీస్‌ స్మార్ట్​ఫోన్​లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

గ్లోబల్ మార్కెట్​లో "మోటో G57", "G57 పవర్" లాంఛ్- వివరాలు మీకోసం!

Moto G57, G57 Power Launched Globally
Moto G57, G57 Power Launched Globally (Photo Credit- Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 6, 2025 at 2:53 PM IST

Hyderabad: మోటోరోలా ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో తన "మోటో G57" సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో "మోటో G57", "మోటో G57 పవర్" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్​లలో 120Hz LCD డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 4 చిప్‌సెట్, 8GB వరకు RAM, 256GB స్టోరేజ్, 50MP ట్రిపుల్-రియర్-కెమెరా సెటప్, డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్ ఉన్నాయి. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే "G57 పవర్" 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. అయితే "G57" 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫోన్​లూ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా HelloUIలో రన్ అవుతాయి.

మోటో G57, G57 పవర్ ధర, లభ్యత:

  • వీటిలో "మోటో G57 పవర్"​ను సింగిల్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చారు. దీని ధర EUR 279 (సుమారు రూ. 28,000)గా ఉంది. ఇది పాంటోన్ కోర్సెయిర్, పాంటోన్ ఫ్లూయిడిటీ, పాంటోన్ పింక్ లెమనేడ్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ప్రస్తుతం ఐరోపాలో కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా అందుబాటులో ఉంది.
  • అదే సమయంలో "మోటో G57" ధరను EUR 249 (దాదాపు రూ. 25,000)గా నిర్ణయించారు. మోటరోలా అధికారిక వెబ్‌సైట్, రిటైల్ భాగస్వాముల ద్వారా మిడిల్​ ఈస్ట్​లో దీని సేల్ నడుస్తోంది. దీన్ని మోటరోలా UK వెబ్‌సైట్‌లో జాబితా చేయలేదు.

మోటో G57, G57 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్‌లు:

డిస్​ప్లే: ఈ సిరీస్​లో "మోటో G57 పవర్" 6.72-అంగుళాల FHD+ LCD డిస్​ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 391 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 1,050 nits పీక్ బ్రైట్​నెస్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ రెండు ఫోన్లలో ప్రాసెసర్​ కోసం స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 4 చిప్​సెట్​ను అందించారు. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. RAM Boost 4.0తో ర్యామ్‌ని 24GB వరకు పెంచుకోవచ్చు.

బ్యాటరీ: మోటో "G57 పవర్" 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. అయితే స్టాండర్డ్ "G57" 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్లు 50MP సోనీ LYT-600 సెన్సార్ ప్రధాన కెమెరా, 8MP అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 3-in-1 లైట్ సెన్సార్‌ను కలిగి ఉన్న ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం వీటిలో 8MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు ఫోన్​లూ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా HelloUIలో నడుస్తాయి.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ ఎంపికల విషయానికొస్తే "మోటో G57 పవర్‌"లో Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.1, GPS, A-GPS, Glonass, గెలీలియో, QZSS, BeiDou, 3.5mm హెడ్‌ఫోన్ జాక్, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.

ఇతర ఫీచర్లు: మోటో "G57 పవర్‌" సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్‌లాక్ ఫీచర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, యాక్సిలరోమీటర్, ఇ-కంపాస్, గైరోస్కోప్, సెన్సార్ హబ్, ప్రాక్సిమిటీ, SAR సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్​లో డాల్బీ అట్మోస్, హై-రెస్ ఆడియోకు సపోర్ట్ చేసే స్టీరియో స్పీకర్లు ఉన్నాయి.

Moto G57 Power: At a Glance
FeaturesDetails
Display120Hz | 6.72-inch FHD+ LCD
ProcessorSnapdragon 6s Gen 4
Rear camera50MP + 8MP + 3-in-1 light sensor
Front camera8MP
Battery7,000mAh
Charging capacity30W
Operating system (OS)HelloUI based on Android 16
IP ratingIP64

