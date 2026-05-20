మోటో 'G37' సిరీస్ లాంఛ్- కొనే ఆలోచన ఉంటే ఓ లుక్కేయండి!
మోటరోలా మంగళవారం భారతదేశంలో "మోటో G37", "మోటో G37 పవర్"ను విడుదల చేసింది. ఈ రెండు ఫోన్లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్సెట్తో పనిచేస్తాయి.
Published : May 20, 2026 at 5:20 PM IST
Hyderabad: బడ్జెట్ 5G సెగ్మెంట్లో పోటీని మరింత పెంచుతూ మోటరోలా భారత్లో రెండు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను లాంఛ్ చేసింది. "మోటో G37", "మోటో G37 పవర్" పేర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్సెట్, ఆండ్రాయిడ్ 16, 120Hz డిస్ప్లేతో వచ్చాయి. వీటిలో "G37" మోడల్ 5,200mAh బ్యాటరీతో రూ.13,999 ధరకు, "G37 పవర్" మోడల్ ఏకంగా 7,000mAh బిగ్ బ్యాటరీతో రూ.15,999 ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది. మే 25 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్, మోటరోలా సైట్, రిటైల్ స్టోర్లలో సేల్ మొదలుకానుంది. లాంఛ్ ఆఫర్ల కింద రూ. 5,500 వరకు ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ కూడా పొందొచ్చు.
మోటో G37, మోటో G37 పవర్ ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో "మోటో G37" ప్రారంభ ధరను రూ. 13,999గా నిర్ణయించారు. ఇది 4GB RAM + 64GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ కలిగిన ఏకైక వేరియంట్లో లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ పాంటోన్ కాప్రి (Pantone Capri), పాంటోన్ ఇంపెనెట్రబుల్ (Pantone Impenetrable) అనే రంగులలో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక "మోటో G37 పవర్" విషయానికి వస్తే, దీని 4GB + 128GB వేరియంట్ ధర రూ. 15,999 కాగా, 8GB + 128GB కాన్ఫిగరేషన్ ధర రూ. 18,999గా ఉంది. పైన పేర్కొన్న రంగులతో పాటు, ఇది పాంటోన్ నాటికల్ బ్లూ (Pantone Nautical Blue) అనే మూడో రంగు ఎంపికలో కూడా లభిస్తుంది.
ఆఫర్ల వివరాలు: లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, వినియోగదారులు IDFC, ICICI, SBI క్రెడిట్ కార్డ్ లావాదేవీలపై రూ. 5,000 తక్షణ తగ్గింపుతో "మోటో G37", "మోటో G37 పవర్" మోడళ్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే, IDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ EMI లావాదేవీలపై రూ. 5,500 ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు హ్యాండ్సెట్లు మే 25 నుంచి Flipkart, Motorola India వెబ్సైట్, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
మోటో G37, మోటో G37 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ రెండు హ్యాండ్సెట్లు 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 264ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 120Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, గరిష్ఠంగా 1,050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ (HBM), కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో కూడిన 8-bit, 6.6-అంగుళాల HD+ (720 x 1,604) LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉన్నాయి.
ప్రాసెసర్: మోటో G37, మోటో G37 పవర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 SoC ద్వారా పనిచేస్తాయి. వీటిలో "G37" మోడల్ 4GB LPDDR4x RAM, 64GB UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉండగా, G37 పవర్ మోడల్ గరిష్ఠంగా 8GB LPDDR4x RAM, 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ రెండు ఫోన్లలో 'RAM Boost' ఫీచర్తో RAMను 12GB వరకు, microSD కార్డుతో స్టోరేజ్ను 1TB వరకు పెంచుకోవచ్చు.
కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, "మోటో G37", "మోటో G37 పవర్" మోడళ్లు డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తాయి. ఇందులో f/1.8 అపెర్చర్, PDAF సదుపాయం కలిగిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. రెండవ కెమెరా ఒక '2-in-1' లైట్ సెన్సార్గా పనిచేస్తుంది. ఇది యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఫ్లికర్ డిటెక్టర్ల కలయికగా ఉంటుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: డ్యూయల్-SIM (nano + nano) సదుపాయం కలిగిన ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తాయి.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: మోటరోలా హ్యాండ్సెట్లలోని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, USB Type-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.
బరువు, కొలతలు: మోటో G37 166.23 x 76.50 x 7.85mm కొలతలతో 191g బరువు ఉంటుంది. మరోవైపు "మోటో G37 పవర్" 166.23 x 76.50 x 8.89mm కొలతలతో 215g బరువు ఉంటుంది.