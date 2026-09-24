ETV Bharat / technology

స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లోకి మివి ఎంట్రీ- రూ. 12,999 ప్రారంభ ధరతో 'వన్ 5G' లాంఛ్

ఆడియో ఉత్పత్తులతో పేరుగాంచిన దేశీయ బ్రాండ్ మివి తన తొలి స్మార్ట్‌ఫోన్ 'వన్​ 5G'ను రూ.12,999 ప్రారంభ ధరతో ప్రారంభించింది. ఇందులో 90Hz డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 2, 6000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.

మివి వన్ 5G
మివి వన్ 5G (ఫొటో క్రెడిట్: Flipkart/Mivi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ఇండియన్ ఆడియో వేరబుల్ కంపెనీ మివి (Mivi) తొలిసారిగా స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. కంపెనీ తన మొదటి స్మార్ట్​ఫోన్ "మివి వన్ 5G"ని భారత్‌లో లాంఛ్ చేసింది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 5G సెల్యులార్ కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో 90Hz డిస్‌ప్లే, స్నాప్​డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 చిప్‌సెట్, 50MP రియర్ కెమెరా, 6000mAh బ్యాటరీ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇది బ్లోట్‌వేర్ లేని క్లీన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై రన్ అవుతుంది.

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మొత్తం మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లో తీసుకొచ్చింది. అవి:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,999
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,499

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మార్కెట్లో ఐదు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • బ్లూ (Blue)
  • బర్గండి (Burgundy)
  • పింక్ (Pink)
  • గ్లీన్ (Green)
  • నేవీ బ్లూ (Navy Blue)
వేరియంట్లుధరలుకలర్ ఆప్షన్లు
4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 12,999బ్లూ | బర్గండి | పింక్ | గ్రీన్ | నేవీ బ్లూ
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 14,999
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 16,499

అయితే ఫ్లిప్​కార్ట్ 'బిగ్​ బిలియన్ డేస్' (Big Billion Days) సమయంలో ఈ మూడు వేరియంట్లను వరుసగా రూ. 11, 999, రూ. 13,499, రూ. 14,999కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ మివి వన్ 5G ఫస్ట్ సేల్ 2026 అక్టోబర్ 8న ఫ్లిప్​కార్ట్​ (Flipkart)లో ప్రారంభం కానుంది.

మివి వన్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే90Hz | 6.74-అంగుళాల HD+ LCD
ప్రాసెసర్స్నాప్​డ్రాగన్ 4 జెన్ 2
RAM + స్టోరేజ్
  • 4GB + 128GB
  • 6GB + 128GB
  • 8GB + 128GB
రియర్ కెమెరా50MP శాంసంగ్ ISOCELL
ఫ్రంట్ కెమెరా8MP
బ్యాటరీ6,000mAh
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ18W (వైర్డ్)
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)ఆండ్రాయిడ్ 16 (స్టాక్)

TAGGED:

మివి వన్ 5G
MIVI ONE 5G PRICE
MIVI ONE 5G FLIPKART
MIVI ONE 5G PHONE FEATURES
MIVI ONE 5G

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.