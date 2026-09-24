స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి మివి ఎంట్రీ- రూ. 12,999 ప్రారంభ ధరతో 'వన్ 5G' లాంఛ్
ఆడియో ఉత్పత్తులతో పేరుగాంచిన దేశీయ బ్రాండ్ మివి తన తొలి స్మార్ట్ఫోన్ 'వన్ 5G'ను రూ.12,999 ప్రారంభ ధరతో ప్రారంభించింది. ఇందులో 90Hz డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2, 6000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.
Published : September 24, 2026 at 8:14 PM IST
Hyderabad: ఇండియన్ ఆడియో వేరబుల్ కంపెనీ మివి (Mivi) తొలిసారిగా స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. కంపెనీ తన మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ "మివి వన్ 5G"ని భారత్లో లాంఛ్ చేసింది. ఈ హ్యాండ్సెట్ 5G సెల్యులార్ కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో 90Hz డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 చిప్సెట్, 50MP రియర్ కెమెరా, 6000mAh బ్యాటరీ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇది బ్లోట్వేర్ లేని క్లీన్ ఎక్స్పీరియన్స్తో స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ 16పై రన్ అవుతుంది.
వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మొత్తం మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో తీసుకొచ్చింది. అవి:
Because wherever you’re headed, your phone should be ready to go there too! Meet Mivi One 5G. Powered by Snapdragon, built for everything from the journey to the adventure. Available on Flipkart from 8th October at special BBD price starting from 11,999/-* #MiviOne5G #5G #PrettyPowerful #Snapdragon— Mivi (@MiviOfficial) September 24, 2026
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,499
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మార్కెట్లో ఐదు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- బ్లూ (Blue)
- బర్గండి (Burgundy)
- పింక్ (Pink)
- గ్లీన్ (Green)
- నేవీ బ్లూ (Navy Blue)
|వేరియంట్లు
|ధరలు
|కలర్ ఆప్షన్లు
|4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 12,999
|బ్లూ | బర్గండి | పింక్ | గ్రీన్ | నేవీ బ్లూ
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 14,999
|8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 16,499
అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ 'బిగ్ బిలియన్ డేస్' (Big Billion Days) సమయంలో ఈ మూడు వేరియంట్లను వరుసగా రూ. 11, 999, రూ. 13,499, రూ. 14,999కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ మివి వన్ 5G ఫస్ట్ సేల్ 2026 అక్టోబర్ 8న ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart)లో ప్రారంభం కానుంది.
Pretty powerful, now at a pretty great price. MIVI One 5G starts at ₹11,999 this Big Billion Days on 8th October. Pretty powerful, now pretty affordable too. #MiviOne5G #BigBillionDays #PrettyPowerful https://t.co/HTrbgb32tv— Mivi (@MiviOfficial) September 24, 2026
మివి వన్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|90Hz | 6.74-అంగుళాల HD+ LCD
|ప్రాసెసర్
|స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2
|RAM + స్టోరేజ్
|రియర్ కెమెరా
|50MP శాంసంగ్ ISOCELL
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|8MP
|బ్యాటరీ
|6,000mAh
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|18W (వైర్డ్)
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)
|ఆండ్రాయిడ్ 16 (స్టాక్)