మినీ కంట్రీమ్యాన్ ఉత్పత్తి షురూ- భారత్లోనే అసెంబ్లింగ్ కార్యకలాపాలు: నివేదిక
Published : April 9, 2026 at 12:08 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW ఇండియా తన అనుబంధ బ్రాండ్ 'MINI'కి చెందిన ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ మోడల్ "మినీ కంట్రీమ్యాన్" స్థానిక అసెంబ్లింగ్ ప్రక్రియను త్వరలోనే తన చెన్నై ప్లాంట్లో ప్రారంభించనున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఇది ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థంలోనే మార్కెట్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
దీని మూడవ తరం మోడల్ జులై 2024లో ఒక EV (ఎలక్ట్రిక్ వాహనం) రూపంలో మార్కెట్లో విడుదలైంది. ఆ తర్వాత ఓ ఏడాదికి పైగా గడిచాక అంటే అక్టోబర్ 2025లో దీన్ని ఒకే ఒక్క, అత్యంత శక్తివంతమైన పెట్రోల్ వేరియంట్గా పరిచయం చేశారు. అదే 300hp కంట్రీమ్యాన్ JCW All4. ఈ రెండు మోడళ్లు కూడా CBU (కంప్లీట్లీ బిల్ట్-అప్) దిగుమతి యూనిట్లే కావడం గమనార్హం.
అయితే ఇప్పుడు స్థానిక అసెంబ్లింగ్ కేవలం పెట్రోల్ వెర్షన్కు మాత్రమే ఉంటుందని, ఇది టూ-వీల్-డ్రైవ్ లేఅవుట్తో తక్కువ-స్పెక్ ట్రిమ్లో వస్తుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇక్కడ గమనించదగ్గ మరో విషయం ఏంటంటే, మినీ కంట్రీమ్యాన్ గత రెండు తరాల మోడల్లను కూడా భారతదేశంలోనే స్థానికంగా అసెంబుల్ చేశారు. మొదటిది మే 2013లో, రెండవది మే 2018లో ప్రారంభమైంది.
ఈ స్థానిక అసెంబుల్డ్ మినీ కంట్రీమ్యాన్ నుంచి ఏం ఆశించవచ్చు?: మినీ కంట్రీమ్యాన్ పెట్రోల్ వెర్షన్, BMW X1 మాదిరిగానే అదే ఫ్రంట్-వీల్-డ్రైవ్ ప్లాట్ఫామ్ (కోడ్నేమ్: UKL2)పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, దీన్ని కూడా భారతదేశంలోనే అసెంబ్లింగ్ చేయన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇది దాని పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అంటే 1.5-లీటర్ల, మూడు-సిలిండర్ల టర్బోచార్జ్డ్ యూనిట్ను కూడా పంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
కంట్రీమ్యాన్ JCW All4 ధర రూ. 64.90 లక్షలతో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు ఈ స్థానిక అసెంబ్లింగ్ మోడల్ ధర మాత్రం గణనీయంగా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది BMW X1 రూ. 51 లక్షల ధర స్థాయిలోనే ఉండవచ్చు.
గత తరం పెట్రోల్ మోడల్, స్థానిక అసెంబ్లింగ్ రూపంలో, 2024లో చివరిసారిగా విక్రయానికి వచ్చినప్పుడు దాని ధర సుమారు రూ. 48 లక్షలు ఉండటం గమనార్హం. అయితే అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పటి ద్రవ్యోల్బణం, పౌండ్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ క్షీణించడం వంటి పరిస్థితుల రీత్యా దీని ధర స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది సుమారు రూ. 55 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) చేరుకోవచ్చు.