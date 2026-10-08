అడ్వెంచర్ ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్- ఆఫ్-రోడింగ్ ఫీచర్లతో MINI 'కంట్రీమ్యాన్ అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్'
MINI తన పాపులర్ SUV 'కంట్రీమ్యాన్'లో కొత్త 'అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్'ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. ఆఫ్-రోడింగ్ ప్రియులను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీన్ని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
Published : October 8, 2026 at 2:28 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ హ్యాచ్బ్యాక్ల తయారీ సంస్థ MINI ఆఫ్-రోడ్ ప్రియుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'MINI కంట్రీమ్యాన్ అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్'ను ఆవిష్కరించింది. మార్కెట్ను బట్టి ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ కంట్రీమ్యాన్ C, D, S ALL4, E, SE ALL4 వేరియంట్లలో లభించనుంది.
నివేదికల ప్రకారం, ఈ అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్ ఉత్పత్తి జర్మనీలోని BMW గ్రూప్ లీప్జిగ్ ప్లాంట్లో 2026 నవంబర్ నుంచి ప్రారంభం కానుంది.
MINI కంట్రీమ్యాన్ అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్-రోడింగ్ ఫీచర్లు: ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే, కొత్త అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్లో 15mm సస్పెన్షన్ లిఫ్ట్ ఇచ్చారు. దీంతో వేరియంట్, మార్కెట్ను బట్టి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 19mm వరకు పెరుగుతుంది. పెరిగిన రైడ్ హైట్ దాని అప్రోచ్, బ్రేక్ఓవర్ యాంగిల్స్ను కూడా మెరుగుపరుస్తుందని మినీ పేర్కొంది. అదనంగా, దీనికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్తో పాటు పిరెల్లీ స్కార్పియన్ ఆల్ టెర్రైన్ ప్లస్ టైర్లను అమర్చారు.
కొత్త సస్పెన్షన్, ఆల్-టెర్రైన్ టైర్లకు తగ్గట్టుగా MINI, ABS, డైనమిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (DSC), స్టీరింగ్ సిస్టమ్ను కూడా రీట్యూన్ చేసింది. ఈ కొత్త ఎడిషన్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్తో లభిస్తుంది. ఇది ఎంపిక చేసిన కంట్రీమ్యాన్ మోడళ్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా, ఇందులో 2,000 కిలోల వరకు టోయింగ్ సామర్థ్యం ఉన్న టో బార్ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. రూఫ్ విషయానికొస్తే, వాహనం నడుస్తున్నప్పుడు 75 కిలోల వరకు, నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు 300 కిలోల వరకు బరువును మోయగలదు. ఈ అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూఫ్ టెంట్, ఇతర క్యాంపింగ్ యాక్సెసరీలను కూడా MINI అభివృద్ధి చేసింది.
MINI కంట్రీమ్యాన్ అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: వేరియంట్ను బట్టి అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్ పెట్రోల్, ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్లలో లభిస్తుంది. భారత్లో ప్రస్తుతం MINI కంట్రీమ్యాన్ C, JCW ALL4, E వెర్షన్లను విక్రయిస్తోంది.
ఇందులో కంట్రీమ్యాన్ C వేరియంట్లో 1.5-లీటర్, 3-సిలిండర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 156hp పవర్, 240Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే JCW ALL4 వేరియంట్లో 2.0-లీటర్, 4-సిలిండర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 300hp పవర్, 400Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇక కంట్రీమ్యాన్ E విషయానికొస్తే, ఇందులో 64.6kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఇది ముందు భాగంలో అమర్చిన మోటార్కు శక్తినిస్తుంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ 204hp పవర్, 250Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ 'కంట్రీమ్యాన్' 462 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
నివేదికల ప్రకారం, ఈ 'మినీ కంట్రీమ్యాన్ అన్టేమ్డ్ ఎడిషన్' 2027 ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల కానుంది. అయితే, కంపెనీ దీనిని భారతదేశంలో ప్రవేశపెడుతుందా లేదా అనేది వేచి చూడాలి.