మినీ పవర్ఫుల్ ఎలక్ట్రిక్ కారు లాంఛ్!- ధర ఎంతంటే?
Published : November 8, 2025 at 5:09 PM IST
Hyderabad: మినీ బ్రాండ్ తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV "కంట్రీమ్యాన్ SE ALL4"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారు ధర రూ. 66.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కంపెనీ దీని JCW (జాన్ కూపర్ వర్క్స్) థీమ్ వేరియంట్ బుకింగ్లను మార్కెట్లో ప్రారంభించింది.
CBU (కంప్లీట్లీ బిల్ట్-అప్) మోడల్గా దిగుమతి చేసుకున్న ఈ కారు తక్షణ డెలివరీతో అందుబాటులో ఉంటుంది. గతంలో ప్రారంభించిన "JCW కంట్రీమ్యాన్ ALL4"తర్వాత కంపెనీ నుంచి ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ మార్కెట్లో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయింది. 313 హార్స్పవర్, 449 న్యూటన్-మీటర్ల టార్క్తో ఈ కారు పెట్రోల్ JCW కంటే శక్తివంతమైనది. ఇది భారతదేశంలో అత్యంత పవర్ఫుల్ మినీ కారుగా నిలిచింది.
MINI కంట్రీమాన్ SE AL4: ఈ "MINI కంట్రీమాన్ SE ALL4" కేవలం ఎలక్ట్రిక్ SUV మాత్రమే కాదు, పట్టణ, ఆఫ్-రోడ్ అడ్వెంచర్ల కోసం రూపొందించిన స్టైలిష్, టెక్నాలజీతో నిండిన యంత్రం. 2025 సంవత్సరానికి ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన MINI వారసత్వానికి కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కోణాన్ని తెస్తుంది. ఈ కారు భారతదేశంలోని ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. ఇది వినియోగదారులకు శక్తి, శైలి, స్థిరత్వం పరిపూర్ణ మిశ్రమాన్ని అందిస్తుంది.
ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: 2025 కంట్రీమ్యాన్ SE ALL4 ఎక్స్టీరియర్లో అప్డేటెడ్ గ్రిల్, రిఫ్రెష్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్లు, మరింత చెక్కిన బానెట్ ఉన్నాయి. ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్ కారుకు మరింత స్ట్రీమ్లైన్డ్ ఏరోడైనమిక్ ప్రొఫైల్ను ఇస్తాయి. అయితే జెట్ బ్లాక్ రూఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ టచ్ను జోడిస్తుంది. దీని JCW ట్రిమ్లో బ్లాక్ స్ట్రిప్స్, రూఫ్ రెయిల్స్, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, వీల్ ఆర్చ్ల చుట్టూ క్లాడింగ్ ఉన్నాయి. ఇది కారుకు స్పోర్టీ, అగ్రెసివ్ రూపాన్ని ఇస్తుంది.
దీనిలో రెండు రంగు ఎంపికలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అవి: లెజెండ్ గ్రే, మిడ్నైట్ బ్లాక్. ఈ రెండూ జెట్ బ్లాక్ రూఫ్, మిర్రర్ క్యాప్లతో వస్తాయి. దీని LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లాంప్స్ (DRLలు), హెడ్లైట్లు, టెయిల్లైట్లు కస్టమైజబుల్ సిగ్నేచర్ మోడ్లను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి రాత్రిపూట కూడా కారును ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణతో మెరిసేలా చేస్తాయి. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ మాత్రమే కాకుండా ఇది భారతీయ రోడ్ల వైవిధ్యానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఇంటీరియర్ డిజైన్: కారు లోపలి భాగంలో JCW-నిర్దిష్ట స్టీరింగ్ వీల్, సీట్లు, ట్రిమ్లు ఉన్నాయి. ఇవి దీనికి స్పోర్టీ అనుభూతిని ఇస్తాయి. పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, రీసైకిల్ చేసిన 2D నిట్ ఫాబ్రిక్తో తయారు చేసిన లైనింగ్, యాంబియంట్ లైటింగ్, పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్ వంటి ఫీచర్లు సౌకర్యవంతమైన, పర్యావరణ అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
మినీ సిగ్నేచర్ రౌండ్ OLED డిస్ప్లే హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, వైర్లెస్ ఫోన్ మిర్రరింగ్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ఫీచర్లతో పాటు కేంద్రంగా ఉంటుంది. దీనిలో భద్రత కోసం మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) ఉన్నాయి. దీని హర్మాన్ కార్డాన్ ఆడియో సిస్టమ్ మీ మ్యూజికల్ ఎంజాయ్మెంట్ను మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది.
పవర్ట్రెయిన్: ఈ MINI "కంట్రీమ్యాన్ SE AL4" డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇది మొత్తం 313 హార్స్పవర్, 494 న్యూటన్-మీటర్ల టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇది పెట్రోల్ "JCW కంట్రీమ్యాన్ ALL4" (300 హార్స్పవర్, 400 న్యూటన్-మీటర్లు) కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది, సింగిల్-మోటార్ కంట్రీమ్యాన్ ఎలక్ట్రిక్ (204 హార్స్పవర్)ను అధిగమిస్తుంది.
దీని ఆఫ్-రోడ్ పవర్ను ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (AL4) సామర్థ్యం ద్వారా మెరుగుపరిచారు. ఈ కారు 5.6 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని చేరుకోగలదు. అయితే దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 180 km. దీని 66.45 kWh బ్యాటరీ VLTP శ్రేణి 440 km రేంజ్ను అందిస్తుంది. DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ (130 kW) 29 నిమిషాల్లో 10% నుంచి 80% ఛార్జ్ అవుతుంది. అయితే 22 లో-వాట్ AC ఛార్జర్తో దీన్ని ఫుల్ ఛార్జ్ చేయడానికి 3 గంటల 45 నిమిషాలు పడుతుంది.