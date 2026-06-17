మార్కెట్లోకి సరికొత్త మిని కంట్రీమ్యాన్ C: స్థానికంగానే ఉత్పత్తి!
భారతదేశంలో రూ. 47.50 లక్షల ధరతో "మిని కంట్రీమ్యాన్ C" విడుదలయింది. దీన్ని స్థానికంగానే ఉత్పత్తి చేయనున్నారు.
Mini Countryman C Launched in India at Rs. 47.50 Lakh (Photo Credit- Mini India)
Published : June 17, 2026 at 5:27 PM IST
Hyderabad: మిని ఇండియా తన కొత్త 'కంట్రీమ్యాన్ సి' (Countryman C) మోడల్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 47.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. ఎలక్ట్రిక్, JCW All4 తర్వాత కంట్రీమ్యాన్ శ్రేణిలో వస్తున్న మూడవ మోడల్ ఇది. అంతేకాక దీన్ని పూర్తిగా ఇండియాలోనే ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. దేశీయంగా ఉత్పత్తి కానున్న తొలి కంట్రీమ్యాన్ మోడల్గా ఇది నిలవనుంది. కాగా కంపెనీ దీని ప్రీ-బుకింగ్లను లాంఛ్ కంటే ముందుగానే అంటే గత నెలలోనే ప్రారంభించింది.