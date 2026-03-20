MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

మినీ ఇండియా భారత మార్కెట్లో తన "MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్​"ను విడుదల చేసింది. ఈ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 57.50 లక్షలు.

MINI Cooper S Victory Edition Launched in India
MINI Cooper S Victory Edition Launched in India (Photo Credit- MINI India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 2:11 PM IST

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ మినీ ఇండియా తన "MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్​"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ రూ. 57.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో పరిచయం చేసింది. మార్కెట్లో ఈ మోడల్ బుకింగ్‌లు ఇప్పటికే అంటే ఫిబ్రవరి నెలాఖరులో ప్రారంభమయ్యాయి. దీన్ని పూర్తిగా నిర్మించిన వాహనంగా (CBU- Completely Built-Up) పరిమిత సంఖ్యలో భారతదేశానికి దిగుమతి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్​ను 1965 నాటి 'మాంటే కార్లో ర్యాలీ'లో గెలుపొందిన "మినీ కూపర్ S" ప్రేరణతో రూపొందించారు.

ModelPrice (ex-showroom)Available as
Mini Cooper S Victory EditionRs 57,50,000Completely Built-Up Unit (CBU)

MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్ డిజైన్: MINI కూపర్ S జాన్ కూపర్ వర్క్స్ ప్యాక్ ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ సరికొత్త విక్టరీ ఎడిషన్, ప్రత్యేకంగా 'చిల్లీ రెడ్' కలర్​లో లభిస్తుంది. దీని రూఫ్ నలుపు రంగులో ఉండగా, కారు పొడవునా ఒక తెలుపు రంగు చార (Stripe) విస్తరించి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ర్యాలీలో గెలుపొందిన కారు రేస్ నంబర్‌ను సూచిస్తూ, దీని పక్కభాగాలను '52' అనే సంఖ్యతో కూడిన గ్రాఫిక్స్​తో అలంకరించారు.

వెనుక భాగం విషయానికి వస్తే, ఈ ఎడిషన్‌లో పైకప్పుపై అమర్చిన 'స్ప్లిట్ స్పాయిలర్', మధ్యభాగంలో ఉండే 'ఎగ్జాస్ట్' ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి. బాహ్య రూపం విషయానికి వస్తే, C-పిల్లర్‌పై '1965' బ్యాడ్జింగ్, తెలుపు రంగు హబ్ క్యాప్స్, JCW Lap Spoke 2-tone డిజైన్‌తో కూడిన 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి అదనపు విశేషాలతో ఈ కారును తీర్చిదిద్దారు.

MINI Cooper S Victory Edition
MINI Cooper S Victory Edition (Photo Credit- MINI India)

MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: క్యాబిన్ లోపలి భాగాన్ని గమనిస్తే, ఇది నలుపు, ఎరుపు రంగుల థీమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో డ్రైవర్ వైపు తలుపుపై ​​'Rallye Monte-Carlo' డెకాల్, 'Victory Edition' డోర్ సిల్స్, అలాగే స్టీరింగ్ వీల్ రిమ్, మధ్యలో ఉండే స్టోరేజ్ బాక్స్‌పై '1965' బ్యాడ్జింగ్ వంటి అంశాలు పొందుపరచారు.

MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్ పవర్‌ట్రెయిన్: యాంత్రికంగా చూస్తే, ఈ కొత్త విక్టరీ ఎడిషన్​లో ఎటువంటి మార్పులూ చేయలేదు. ఇది మునుపటిలాగే అదే 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 201 bhp శక్తిని, 300 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది.

