MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
మినీ ఇండియా భారత మార్కెట్లో తన "MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్"ను విడుదల చేసింది. ఈ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 57.50 లక్షలు.
Published : March 20, 2026 at 2:11 PM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ మినీ ఇండియా తన "MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ రూ. 57.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో పరిచయం చేసింది. మార్కెట్లో ఈ మోడల్ బుకింగ్లు ఇప్పటికే అంటే ఫిబ్రవరి నెలాఖరులో ప్రారంభమయ్యాయి. దీన్ని పూర్తిగా నిర్మించిన వాహనంగా (CBU- Completely Built-Up) పరిమిత సంఖ్యలో భారతదేశానికి దిగుమతి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను 1965 నాటి 'మాంటే కార్లో ర్యాలీ'లో గెలుపొందిన "మినీ కూపర్ S" ప్రేరణతో రూపొందించారు.
|Model
|Price (ex-showroom)
|Available as
|Mini Cooper S Victory Edition
|Rs 57,50,000
|Completely Built-Up Unit (CBU)
MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్ డిజైన్: MINI కూపర్ S జాన్ కూపర్ వర్క్స్ ప్యాక్ ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ సరికొత్త విక్టరీ ఎడిషన్, ప్రత్యేకంగా 'చిల్లీ రెడ్' కలర్లో లభిస్తుంది. దీని రూఫ్ నలుపు రంగులో ఉండగా, కారు పొడవునా ఒక తెలుపు రంగు చార (Stripe) విస్తరించి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ర్యాలీలో గెలుపొందిన కారు రేస్ నంబర్ను సూచిస్తూ, దీని పక్కభాగాలను '52' అనే సంఖ్యతో కూడిన గ్రాఫిక్స్తో అలంకరించారు.
వెనుక భాగం విషయానికి వస్తే, ఈ ఎడిషన్లో పైకప్పుపై అమర్చిన 'స్ప్లిట్ స్పాయిలర్', మధ్యభాగంలో ఉండే 'ఎగ్జాస్ట్' ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలుస్తాయి. బాహ్య రూపం విషయానికి వస్తే, C-పిల్లర్పై '1965' బ్యాడ్జింగ్, తెలుపు రంగు హబ్ క్యాప్స్, JCW Lap Spoke 2-tone డిజైన్తో కూడిన 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి అదనపు విశేషాలతో ఈ కారును తీర్చిదిద్దారు.
MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: క్యాబిన్ లోపలి భాగాన్ని గమనిస్తే, ఇది నలుపు, ఎరుపు రంగుల థీమ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో డ్రైవర్ వైపు తలుపుపై 'Rallye Monte-Carlo' డెకాల్, 'Victory Edition' డోర్ సిల్స్, అలాగే స్టీరింగ్ వీల్ రిమ్, మధ్యలో ఉండే స్టోరేజ్ బాక్స్పై '1965' బ్యాడ్జింగ్ వంటి అంశాలు పొందుపరచారు.
MINI కూపర్ S విక్టరీ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: యాంత్రికంగా చూస్తే, ఈ కొత్త విక్టరీ ఎడిషన్లో ఎటువంటి మార్పులూ చేయలేదు. ఇది మునుపటిలాగే అదే 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 201 bhp శక్తిని, 300 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.