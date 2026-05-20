మినీ కూపర్ S JCW GP ఇన్స్పైర్డ్ ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
MINI ఇండియా తన MINI కూపర్ S JCW GP ఇన్స్పైర్డ్ ఎడిషన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 58.90 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : May 20, 2026 at 2:10 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ తయారీ సంస్థ MINI ఇండియా ఈ నెల ఆరంభంలో తన "MINI కూపర్ S JCW GP ఇన్స్పైర్డ్ ఎడిషన్" బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. తాజాగా కంపెనీ భారతదేశంలో ఈ కారును విడుదల చేసింది. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను రూ. 58.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో పరిచయం చేసింది.
భారత మార్కెట్ కోసం ఈ కారును కేవలం 30 యూనిట్లకే పరిమితం చేశారు. ఈ మోడల్ "విక్టరీ ఎడిషన్" తర్వాత MINI కూపర్ S ఆధారంగా భారత్లో విడుదలైన రెండో స్పెషల్ ఎడిషన్. అంటే రేసింగ్ ట్రాక్ కోసం తయారుచేసిన లిమిటెడ్ ఎడిషన్ MINI GP కారు లుక్, స్టైల్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ కొత్త ఎడిషన్ను డిజైన్ చేశారు. ఇంతకుముందు కూపర్ S బేస్తో "విక్టరీ ఎడిషన్" వచ్చింది, ఇప్పుడు అదే మోడల్పై వస్తున్న రెండో స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇది.
GP ఇన్స్పైర్డ్ ఎడిషన్ను ఎక్స్క్లూజివ్ లెజెండ్ గ్రే ఎక్స్టీరియర్ షేడ్లో ఫినిష్ చేశారు. దీనికి కాంట్రాస్ట్గా చిలీ రెడ్ రూఫ్, మిర్రర్ క్యాప్స్ ఇచ్చారు. బోనెట్, సైడ్లపై GP-ఇన్స్పైర్డ్ స్ట్రైప్స్ రెడ్, గ్రే కలర్లో ఉన్నాయి. కారు C-పిల్లర్పై '1/30' బ్యాడ్జింగ్ ఉంది, అంటే భారత్కు వచ్చిన 30 కార్లలో ఇది ఒకటి అని అర్థం.
ఈ JCW ఎడిషన్ను మరింత స్పోర్టీగా, స్టైలిష్గా కనిపించేందుకు MINI కొన్ని స్పెషల్ డిజైన్ పార్ట్స్ జోడించింది. వాటిలో స్పాయిలర్ ఎక్స్టెన్షన్, ఫ్రంట్, రియర్ వింగ్లెట్లు, సైడ్ స్కర్ట్లు, రియర్ డిఫ్యూజర్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఈ హ్యాచ్బ్యాక్లో 17-ఇంచ్ JCW స్ప్రింట్ స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్ అమర్చారు. వాటికి చిలీ రెడ్ కలర్లో ఫినిష్ చేసిన GP-ఇన్స్పైర్డ్ వీల్ హబ్ క్యాప్లు కూడా ఉన్నాయి.
MINI కూపర్ S JCW GP ఇన్స్పైర్డ్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో 9.4-అంగుళాల సర్క్యులర్ OLED టచ్స్క్రీన్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, హార్మన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, అలాగే కనెక్టెడ్ కార్ టెక్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇక భద్రతా ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, ABS, డైనమిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్, రియర్-వ్యూ కెమెరా అందించారు.
MINI కూపర్ S JCW GP ఇన్స్పైర్డ్ ఎడిషన్ ఇంజిన్: Cooper S JCW GP ఇన్స్పైర్డ్ ఎడిషన్లో 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 204 hp పవర్, 300 Nm టార్క్ అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ జత చేశారు. ఈ ఇంజిన్తో ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ కేవలం 6.6 సెకన్లలోనే 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. అలాగే దీని టాప్ స్పీడ్ 242 kmphగా కంపెనీ పేర్కొంది.