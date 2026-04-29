మార్కెట్లోకి MINI కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ 'JCW ప్యాక్'- ధర ఎంతంటే?
Published : April 29, 2026 at 11:52 AM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ మినీ ఇండియా సరికొత్త "MINI కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ JCW ప్యాక్"ను విడుదల చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ రూ. 61.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో పరిచయం చేసింది. ఇది పూర్తిగా దిగుమతి చేసుకున్న యూనిట్గా భారతదేశంలో విడుదలయింది. పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రామాణిక MINI కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ JCW ప్యాక్లో యాంత్రికంగా ఎటువంటి మార్పులు లేకపోయినప్పటికీ వాహనం లోపల, బయట అనేక అలంకారపరమైన అప్డేట్లు చేశారు.
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "MINI కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ JCW ప్యాక్" బుకింగ్లు ఇప్పటికే అంటే ఏప్రిల్ 14న ప్రారంభమయ్యాయి. అలాగే ఇప్పుడు వాహనాల డెలివరీలు కూడా మొదలయ్యాయి.
MINI కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ JCW ప్యాక్లో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: JCW ప్యాక్ అనేది పూర్తిగా ఒక కాస్మెటిక్ ప్యాకేజీ అని గమనించాలి. ఇది వాహనం లోపల, బయట JCW-ప్రత్యేక స్టైల్ అప్డేట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో "మిడ్నైట్ బ్లాక్", "లెజెండ్ గ్రే" అనే రెండు ప్రత్యేకమైన రంగులు ఉన్నాయి. వీటిలో రెండవ కలర్ ఆప్షన్(Legend Grey) బోనెట్పై అదనపు చారలను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
కంపెనీ JCW ప్యాక్లలో సాధారణంగా ఉండే విధంగానే, ఈ ప్యాకేజీలో కూడా ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఎక్స్టీరియర్ రియర్వ్యూ మిర్రర్స్ (ORVMs), డోర్ హ్యాండిల్స్, వీల్ ఆర్చ్లు, సైడ్ స్కర్ట్లు, బంపర్లపై గ్లాస్-బ్లాక్ ఫినిష్ ఉంటుంది. ఈ వాహనం కొత్త 17-అంగుళాల బ్లాక్ JCW వీల్స్పై నడుస్తుంది. అలాగే JCW-బ్రాండెడ్ స్పోర్ట్ బ్రేక్లు, 'జెట్ బ్లాక్' ఫ్యాబ్రిక్ రూఫ్తో వస్తుంది.
కారు ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, బ్లాక్-అవుట్ ట్రీట్మెంట్ సీట్ల అప్హోల్స్టరీ, డాష్బోర్డ్ ట్రిమ్ వరకు విస్తరించి ఉంది. ఇందులో JCW బ్రాండెడ్ స్పోర్ట్స్ సీట్లు, JCW-ప్రత్యేక స్టీరింగ్ వీల్ ఉన్నాయి. అయితే ఇతర పరికరాల జాబితా మాత్రం సాధారణ కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ప్రధానంగా నలుపు రంగులో ఉండే దీని అంతర్భాగం, ముందు వైపు హెడ్రెస్ట్లు, డాష్బోర్డ్పై ఎరుపు రంగు అలంకరణల వంటి కొన్ని విశిష్టమైన అంశాలను కూడా కలిగి ఉంది.
ఈ కన్వర్టిబుల్ కీలక ఫీచర్లలో 9.4-అంగుళాల వృత్తాకార OLED టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, మినీ కనెక్టెడ్-కార్ సూట్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, అలాగే హార్మన్ కార్డన్ ఆడియో సిస్టమ్ వంటివి ఉన్నాయి.
MINI కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ JCW ప్యాక్ పవర్ట్రెయిన్: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఇది మనకు బాగా పరిచయమున్న యూనిట్. ఎందుకంటే దీని యాంత్రిక భాగాలు నేరుగా సాధారణ కూపర్ S కన్వర్టిబుల్ మోడల్ నుండే తీసుకున్నారు.
ఈ కారులో 2.0-లీటర్ల, 4-సిలిండర్ల టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 204 hp శక్తిని, 300 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఇది కారు ముందు చక్రాలకు శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ కారు కేవలం 6.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటలకు 237 కిలోమీటర్లు. ఈ కన్వర్టిబుల్ 16.82 km/l మైలేజీని అందిస్తుందని MINI పేర్కొంది.
సాధారణ MINI కూపర్ S హ్యాచ్బ్యాక్ కూడా స్పోర్టీగా కనిపించే JCW ప్యాక్తో లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 55.65 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇప్పుడు ఈ అదనపు హంగుతో, MINI ప్రస్తుత శ్రేణిలో JCW ప్యాక్ను కలిగి ఉన్న రెండవ వేరియంట్గా ఈ కన్వర్టిబుల్ నిలుస్తుంది.