ETV Bharat / technology

కార్లకు ACతో మైలేజ్ పరీక్ష తప్పనిసరి- అక్టోబర్ 2026 నుంచి కొత్త నియమాలు: రిపోర్ట్

భారత ప్రభుత్వం కొత్త కార్లలో మైలేజ్ పరీక్షకు సంబంధించి కొన్ని కఠిన నియమాలను తీసుకురావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందని సమాచారం. అక్టోబర్ 2026 నుంచి కార్లకు ACతో మైలేజ్ పరీక్ష తప్పనిసరి కానుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

Mileage testing with AC to be mandatory for cars from October 2026: Report
Mileage testing with AC to be mandatory for cars from October 2026: Report (Photo Credit- Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: భారత ప్రభుత్వం కొత్త కార్ల కోసం కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలను ప్రవేశపెట్టడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం, అక్టోబర్ 1, 2026 నుంచి భారతదేశంలో విక్రయించే ప్యాసింజర్ కార్లు మరింత కఠినమైన ఇంధన-సామర్థ్య పరీక్షా నియమాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ఎయిర్ కండిషనింగ్ (AC) వ్యవస్థ ఆఫ్​లో ఉండటంతో పాటు, ఆన్‌లో ఉన్నప్పుడు కూడా మైలేజీని కొలవాల్సి ఉంటుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే..!

గురువారం జారీ చేసిన ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, స్థానికంగా తయారైన, దిగుమతి చేసుకున్న అంతర్గత దహన యంత్రం (ICE) వాహనాలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVలు)తో సహా అన్ని ప్యాసింజర్ కార్లకు (M1 కేటగిరీ) ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. ఈ వాహనాల కోసం కాలానుగుణంగా సవరించిన AIS-213 ప్రకారం, ఎయిర్ కండిషనింగ్ వ్యవస్థ ఆన్​లో ఉన్నప్పుడు ఇంధన వినియోగాన్ని కొలవాల్సి ఉంటుందని నోటిఫికేషన్ పేర్కొంది.

అనంతరం కార్ల తయారీదారులు, దిగుమతిదారులు వాహన వినియోగదారు మాన్యువల్‌లలో, వారి వెబ్‌సైట్‌లలో AC ఆన్​లో ఉన్నప్పుడు, లేనప్పుడు లభించే వాటి మైలేజ్ గణాంకాలను వెల్లడించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని ఆటోమేకర్లు AC ఆఫ్​లో ఉన్నప్పుడు నిర్వహించిన పరీక్షల ఆధారంగా ఇంధన-సామర్థ్య గణాంకాలను ప్రకటిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం ఈ మార్పు ఎందుకు చేయాలనుకుంటోంది?: ప్రభుత్వ నిర్ణయం వెనుక గల కారణాన్ని వివరిస్తూ, ఇంధన సామర్థ్య గణాంకాలు సాధారణ డ్రైవింగ్ పరిస్థితులను మరింత కచ్చితంగా ప్రతిబింబించాలని అధికారులు అన్నారు. చాలా మంది కారు యజమానులు, ముఖ్యంగా భారతీయ వాతావరణంలో ఎయిర్ కండిషనింగ్‌ను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తున్నందున, సర్టిఫికేషన్ పరీక్షల సమయంలో మైలేజ్‌పై దాని ప్రభావాన్ని ఇకపై విస్మరించలేమని వారు తెలిపారు.

ప్రస్తుతం ఇంధన సామర్థ్యాన్ని ఎలా కొలుస్తున్నారంటే?: ప్రస్తుతం, భారతదేశంలోని కార్ల తయారీదారులు AC ఆన్​ చేయకుండా నిర్వహించిన పరీక్షల ఆధారంగా వినియోగదారులకు ఇంధన సామర్థ్య గణాంకాలను అందిస్తున్నారు. ఈ పద్ధతి యూరోపియన్ పరీక్షా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉందని తయారీదారులు చాలా కాలంగా వాదిస్తున్నారు. అయితే, ఈ పద్ధతి నిజ జీవిత డ్రైవింగ్ పరిస్థితులలో సాధించే దానికంటే మెరుగైన మైలేజ్ గణాంకాలను చూపుతుందని ప్రభుత్వ అధికారులు అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ పరీక్షా నిబంధనలను మార్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోందని వివరించారు.

ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ: నివేదికల ప్రకారం, కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ప్రతిపాదనపై ప్రజల అభిప్రాయాన్ని కోరింది. నియమాలను ఖరారు చేయడానికి ముందు అభ్యంతరాలు, సూచనలకు 30 రోజుల సమయం ఇచ్చింది.

TAGGED:

MILEAGE TESTS OF CAR
NEW CAR RULES FOR COMPANIES
MILEAGE TESTS OF CARS WITH AC ON
CARS WITH AC ON
NEW RULES FOR CAR MILEAGE TESTING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.