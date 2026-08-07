భాగ్యనగరంలో మైక్రోసాఫ్ట్ భారీ అడుగు- సరికొత్త క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ ప్రారంభం
గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ భారతదేశంలో తన క్లౌడ్, ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా కీలక అడుగు వేసింది. తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో కంపెనీ సరికొత్త డేటా సెంటర్ రీజియన్ను ప్రారంభించింది.
Published : August 7, 2026 at 11:05 AM IST
Hyderabad: గ్లోబల్ టెక్నాలజీ మ్యాప్లో హైదరాబాద్ నగరం మరో అరుదైన మైలురాయిని అధిగమించింది. దేశీయంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), క్లౌడ్ సేవల డిమాండ్కు అనుగుణంగా ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజం 'మైక్రోసాఫ్ట్' నగరంలో తన సరికొత్త క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ రీజియన్ను అధికారికంగా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. భారతదేశంలో డిజిటల్ మౌలిక వసతులను మరింత విస్తరించే వ్యూహంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రంతో భాగ్యనగరం ఐటీ రంగంలో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ అధికారిక బ్లాగ్ ప్రకారం, కంపెనీ తన 'ఇండియా సౌత్ సెంట్రల్' క్లౌడ్ రీజియన్ను గురువారం, ఆగస్టు 6, 2026న పూర్తిగా కార్యాచరణలోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో భారతదేశంలో మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ రీజియన్ల మొత్తం సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది.
Microsoft's newest India datacenter is now live, marking an important step in strengthening the country's AI infrastructure. See how Microsoft is shaping the next phase of India's AI economy.— Microsoft India and South Asia (@MicrosoftIndia) August 6, 2026
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దేశంలోనే అతిపెద్ద హైపర్స్కేల్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్: హైదరాబాద్ కంటే ముందు మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ పుణె, చెన్నై, ముంబయి నగరాలలో క్లౌడ్ రీజియన్లను ఏర్పాటు చేసింది. ఇవే కాకుండా, ప్రముఖ టెలికాం సంస్థ జియో (Jio) భాగస్వామ్యంతో 'జియో ఇండియా వెస్ట్', 'ఇండియా సెంట్రల్' పేరుతో మరో రెండు డేటా సెంటర్లను కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ తాజా విస్తరణతో భారతదేశంలో అత్యంత భారీ హైపర్స్కేల్ క్లౌడ్ నెట్వర్క్ కలిగిన సంస్థగా మైక్రోసాఫ్ట్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
సరికొత్త డేటా సెంటర్ ప్రత్యేకతలు:
- మూడు అవైలబిలిటీ జోన్లు: హైదరాబాద్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ సరికొత్త డేటా సెంటర్ను మూడు ప్రత్యేకమైన 'అవైలబిలిటీ జోన్ల'తో (Availability Zones) నిర్మించారు. భారతదేశ నియమ నిబంధనలు (Regulatory Laws), భూకంప మండల (Seismic Zone) మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా భారీ, సంక్లిష్టమైన వర్క్లోడ్లను నిర్వహించేలా దీనిని డిజైన్ చేశారు.
- జీరో-వాటర్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ: ఈ డేటా సెంటర్ అత్యంత ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇది 'జీరో-వాటర్ కూలింగ్' సాంకేతికతపై పనిచేస్తుంది. అంటే ఈ భారీ సర్వర్లను చల్లబరచడానికి (Cooling) ఎలాంటి నీటి అవసరం ఉండదు. భారతదేశంలో ఇలాంటి పర్యావరణ అనుకూల సాంకేతికతతో డేటా సెంటర్ను నిర్మించడం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల మైక్రోసాఫ్ట్కు ఉన్న నిబద్ధత స్పష్టమవుతోంది.
రూ. 1.70 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రణాళికలో భాగం: ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియా, సౌత్ ఆసియా ప్రెసిడెంట్ పునీత్ చందోక్ మాట్లాడుతూ.. "డేటా, నిర్ణయాలకు అత్యంత సమీపంలో ఉండే విశ్వసనీయమైన మౌలిక వసతులు (Infrastructure) మాత్రమే కంపెనీలను సాధారణ AI ప్రయోగాల స్థాయి నుంచి వాస్తవ వ్యాపార వృద్ధి (Business Value) వైపు నడిపించగలవు" అని పేర్కొన్నారు.
భారతదేశంలో క్లౌడ్, ఏఐ (AI) మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకటించిన మొత్తం 20.5 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 1,72,000 కోట్లు) పెట్టుబడి ప్రణాళికలో భాగంగానే ఈ హైదరాబాద్ క్లౌడ్ రీజియన్ను ప్రారంభించినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.