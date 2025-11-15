మైక్రోసాఫ్ట్ యూజర్లకు కేంద్రం 'హై-రిస్క్' వార్నింగ్- వెంటనే మీ డిజిటల్ డోర్లను లాక్ చేసుకోండిలా!

Bihar Election Results 2025

Microsoft Windows, Azure And Office Users In India At High Hacking Risk, Government Issues Warning
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 15, 2025 at 1:27 PM IST

Hyderabad: భారతదేశంలోని మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్, అజూర్, ఆఫీస్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం హై-రిస్క్ అలెర్ట్స్ జారీ చేసింది. ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీం (CERT-In) మైక్రోసాఫ్ట్ ఉత్పత్తులలో తీవ్రమైన భద్రతా లోపాన్ని గుర్తించింది. ఇది ప్రత్యేకంగా విండోస్, ఆఫీస్ అప్లికేషన్‌లను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ లోపాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు యూజర్ల కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల నుంచి విలువైన వ్యక్తిగత సమాచారం, డేటాను దొంగిలించే ప్రమాదం ఉందని CERT-In స్పష్టం చేసింది.

మరింత రిస్క్​లో భారతీయ వినియోగదారులు: కొన్ని రోజుల క్రితం CERT-In.. iOS, iPadOSలలో భద్రతా లోపాలను గుర్తించి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు డెస్క్‌టాప్ వినియోగదారులు రిస్క్​లో ఉన్నారని వెల్లడించింది. అయితే ఈసారి ప్రభావితమైన సాఫ్ట్‌వేర్ జాబితా చాలా పెద్దది. ఇందులో ఇవి ఉన్నాయి:

  • Windows (pretty much everyone)
  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • Azure, SQL Server (for the enterprise folks)
  • System Centre and Developer Tools

ఈ సాఫ్ట్​వేర్ వినియోగదారులకు సాధారణ డేటా చోరీ నుంచి పూర్తి స్థాయి రాన్సమ్‌వేర్ దాడుల వరకు ప్రమాదాల ముప్పు పొంచి ఉందని CERT-In చెబుతోంది. మీ ఫైల్స్​ను లాక్ చేసే అవకాశం కూడా ఉందని తెలిపింది. దీంతోపాటు "రిమోట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్" ముప్పు కూడా ఉందని పేర్కొంది. ఈ దాడికి పాల్పడే హ్యాకర్లు మీరు మౌస్ క్లిక్ చేయకుండానే ఒక నెట్‌వర్క్ ద్వారా రిమోట్‌గా మీ కంప్యూటర్‌లోకి హానికరమైన కోడ్‌ను చొప్పిస్తారు. తద్వారా మీ సిస్టమ్‌పై పూర్తి నియంత్రణ పొంది డేటా చోరీకి పాల్పడటం, మాల్వేర్ ఇన్‌స్టాల్ చేయడం వంటి వాటికి పాల్పడతారు.

అయితే ఈ సాఫ్ట్​వేర్ లోపాన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ ఇప్పటికే సరిచేసింది. దీంతో తాజా సాఫ్ట్‌వేర్​కి అప్డేట్​ చేసుకున్న యూజర్ల పరికరాలు ఇప్పుడు సురక్షితమని ధృవీకరించింది.

Windows అప్డేట్ చేసుకోవడం ఎలా?: దీని అప్డేట్​కు సంబంధించిన ఆటోమేటిక్ నోటిఫికేషన్ కోసం వేచి ఉండకుండా Settings > Windows Updateకి వెళ్లి 'Check for updates'పై క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మీకు అందులో November 2025 Cumulative Update కనిపిస్తుంది. వెంటనే దాన్ని ఇస్​స్టాల్ చేసి మీ PCని రీస్టార్ట్ చేయండి.

Office యాప్‌లను అప్డేట్ చేసుకోవడం ఎలా?: వినియోగదారులు వర్డ్, ఎక్సెల్‌లను కూడా అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైనా Office యాప్​ను (like Word) ఓపెన్ చేసి, File > Account (or Office Account)కి వెళ్లి, Product Information కింద Update Options > Update Nowపై క్లిక్ చేయండి.

"Reboot" రూల్: ఈ ప్యాచ్‌లలో చాలా వరకు కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ అయ్యే వరకు అమలులోకి రావు. మీరు వారాల తరబడి ల్యాప్‌టాప్‌ను " "Sleep" మోడ్​లో ఉంచే వారిలో ఒకరైతే ఈరోజే దాన్ని రీస్టార్ట్ చేయండి.

