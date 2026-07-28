సగం ఖర్చుతోనే సైబర్ సెక్యూరిటీ: రంగంలోకి మైక్రోసాఫ్ట్ కొత్త ఏఐ 'ప్రాజెక్ట్ పర్సెప్షన్'
సైబర్ దాడులకు ముందే బ్రేక్ వేసేలా మైక్రోసాఫ్ట్ 'ప్రాజెక్ట్ పర్సెప్షన్' అనే కొత్త సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ను తీసుకొచ్చింది. ఇది చాట్జీపీటీ, జెమిని కంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తూ ఖర్చును సగానికి తగ్గిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
Published : July 28, 2026 at 5:37 PM IST
Hyderabad: మైక్రోసాఫ్ట్ (Microsoft) సంస్థ సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపింది. 'ప్రాజెక్ట్ పర్సెప్షన్' (Project Perception) అనే కొత్త ఏజెంటిక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్తో పాటు, సాఫ్ట్వేర్ లోపాలను విశ్లేషించడం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన తన మొట్టమొదటి ఏఐ మోడల్ 'MAI-Cyber-1-Flash'ను ఆవిష్కరించింది.
ఈ సరికొత్త మోడల్ గూగుల్ జెమిని (Gemini), జీపీటీ (GPT)ల కంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తూనే, నిర్వహణ వ్యయాన్ని (Operational Costs) 50 శాతం వరకు తగ్గిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ప్రాజెక్ట్ పర్సెప్షన్: సైబర్ రక్షణ కోసం ఏఐ ఏజెంట్లు
సైబర్ దాడుల వేగం, తీవ్రతను ఎదుర్కొనేందుకు సంప్రదాయ పద్ధతులు సరిపోవని, అందుకే ఈ నూతన ఏజెంటిక్ సెక్యూరిటీ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చినట్లు మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకటించింది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ మూడు ప్రత్యేక రకాల ఏఐ ఏజెంట్లను సమన్వయం చేస్తూ నిరంతరం పనిచేస్తుంది:
- రెడ్ ఏజెంట్స్ (Red Agents): సైబర్ నేరగాళ్లు దాడి చేయడానికి అవకాశం ఉన్న మార్గాలను, సాఫ్ట్వేర్లోని లోపాలను ముందే గుర్తిస్తాయి.
- బ్లూ ఏజెంట్స్ (Blue Agents): రెడ్ ఏజెంట్లు గుర్తించిన లోపాలను నిశితంగా పరిశీలించి, వాటి తీవ్రతను బట్టి ఏ ప్రమాదాలపై ముందుగా దృష్టి పెట్టాలో నిర్ణయిస్తాయి.
- గ్రీన్ ఏజెంట్స్ (Green Agents): ఆయా లోపాలను సరిదిద్దడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటూ సంస్థ భద్రతను మరింత బలోపేతం చేస్తాయి.
అద్భుతమైన పనితీరు: మైక్రోసాఫ్ట్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ 'MAI-Cyber-1-Flash' మోడల్ను తమ మల్టీ-ఏజెంట్ వల్నరబిలిటీ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ రెమిడియేషన్ సిస్టమ్ (MDASH)తో అనుసంధానించినప్పుడు, అది 'సైబర్ జిమ్' (CyberGym) బెంచ్మార్క్లో ఏకంగా 96% స్కోరును సాధించింది. ఇది మైథోస్, జెమిని, జీపీటీ ఆధారిత కాన్ఫిగరేషన్లతో పోలిస్తే ఇది గణనీయంగా మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తుందని, అంతేకాకుండా ప్రస్తుత డిప్లాయ్మెంట్లతో పోలిస్తే ఖర్చును సగానికి తగ్గిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
నిరంతర రక్షణే ధ్యేయం: కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల సమాచారం, హెచ్చరికలు, ఏఐ మోడళ్లు, స్వతంత్రంగా పనిచేసే ఏజెంట్లను ఒకే గొలుసులో కలిపి ఈ కొత్త సిస్టమ్ పనిచేస్తుందని మైక్రోసాఫ్ట్ తెలిపింది. అంటే ఇప్పటివరకు దాడి జరిగిన తర్వాతే మనం స్పందించేవాళ్లం. ఇకపై అలా కాకుండా, దాడి జరగకముందే ప్రమాదాలను పసిగట్టి, నిరంతరం తగ్గించే స్థాయికి కంపెనీలు చేరుకోగలవని కంపెనీ పేర్కొంది.
సాఫ్ట్వేర్ లోపాలపై ప్రత్యేక ఫోకస్: 'ప్రాజెక్ట్ పర్సెప్షన్'తో పాటు మైక్రోసాఫ్ట్ పరిచయం చేసిన 'MAI-Cyber-1-Flash'.. సైబర్ సెక్యూరిటీ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కంపెనీ మొట్టమొదటి మోడల్. సాఫ్ట్వేర్ వల్నరబిలిటీ (లోపాల) విశ్లేషణ కోసం తయారు చేసిన ఈ కాంపాక్ట్ మోడల్, మైక్రోసాఫ్ట్ విస్తృత మల్టీ-మోడల్ వ్యూహంలో భాగం. సెక్యూరిటీ టాస్క్ను బట్టి ఇలాంటి ప్రత్యేక మోడళ్లను పెద్ద పెద్ద ఫ్రంటియర్ మోడళ్లతో కలిపి కంపెనీ ఉపయోగిస్తుంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రకారం, సాఫ్ట్వేర్ లోపాల విశ్లేషణకు సంబంధించిన దాదాపు 90 శాతం పనులను ఈ 'MAI-Cyber-1-Flash' మోడల్ నిర్వహించగలదు. తద్వారా పెద్ద AI మోడళ్లను మరింత సంక్లిష్టమైన కేసుల కోసం కేటాయించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఈ మోడల్ను తమ 'MDASH' సిస్టమ్తో అనుసంధానించినప్పుడు, పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కోడ్లలో లోపాలను గుర్తించే అత్యుత్తమ ఇండస్ట్రీ బెంచ్మార్క్ 'సైబర్ జిమ్' (CyberGym)లో ఇది 96% స్కోరు సాధించిందని కంపెనీ తెలిపింది.
ఈ ఫలితం మైథోస్ కంటే 12 శాతం పాయింట్లు ఎక్కువ అని, జెమిని, GPT-ఆధారిత సిస్టమ్ల కంటే ఎంతో ముందంజలో ఉందని పేర్కొంది. అదే సమయంలో, ప్రస్తుతం MDASH కాన్ఫిగరేషన్ కంటే ఇది 50 శాతం తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నదని మైక్రోసాఫ్ట్ జోడించింది.