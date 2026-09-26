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మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్‌లో కీలక మార్పులు- కొత్తగా 'హోమ్', 'కోడ్', 'ఆటోపైలట్' ఫీచర్లు- ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే?

మైక్రోసాఫ్ట్ తన కోపైలట్ యాప్‌ను రీడిజైన్ చేస్తూ, ఏఐ వర్క్‌ఫ్లోలను సులభతరం చేయడానికి 'హోమ్', 'కోడ్', 'ఆటోపైలట్' అనే మూడు సరికొత్త నూతన టూల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్ యాప్‌లో సమగ్ర మార్పులు
మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్ యాప్‌లో సమగ్ర మార్పులు (ఫొటో క్రెడిట్: Microsoft)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 1:42 PM IST

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Hyderabad: మైక్రోసాఫ్ట్ తన కోపైలట్ యాప్‌లో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగులు, సంస్థలు కృత్రిమ మేధ (AI)ని వినియోగించే విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేసే దిశగా మూడు నూతన ఫీచర్లను ఆవిష్కరించింది.

కొత్తగా అప్‌డేట్ చేసిన యాప్‌లో "హోమ్", "కోడ్", "ఆటోపైలట్" అనే మూడు ప్రధాన విభాగాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇందులో హోమ్ ప్రధాన వేదికగా ఉండనుంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు కోపైలట్‌తో నేరుగా చాట్ చేయడంతో పాటు, 'కోవర్క్' ఫీచర్ సాయంతో భారీ టాస్క్‌లను సైతం అప్పగించవచ్చు.

అంతేకాదు, ఇకపై వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్‌పాయింట్ వంటి సేవలను విడిగా ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాటిని నేరుగా కోపైలట్‌లోనే అనుసంధానించారు. దీంతో యాప్‌లు మారుతూ సమయం వృథా చేసుకోకుండా, ఒకే చోట డాక్యుమెంట్లు, స్ప్రెడ్‌షీట్లు, ప్రెజెంటేషన్లను సులభంగా రూపొందించుకోవచ్చు, ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు.

ఇక కోడ్ విషయానికి వస్తే, ఇది కేవలం సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్లకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఎవరైనా తమకు ఏం కావాలో సాధారణ భాషలో చెబితే చాలు, ట్రాకర్లు, డాష్‌బోర్డ్‌లు, ఆటోమేటెడ్ వర్క్‌ఫ్లోల వంటి చిన్న టూల్స్‌ను సులభంగా రూపొందించుకోవచ్చు. ఇది గిట్‌హబ్ కోపైలట్ వెనుక ఉన్న అదే టెక్నాలజీపై పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా, సంస్థ సొంత సిస్టమ్‌లలోని సురక్షితమైన శాండ్‌బాక్స్ వాతావరణంలోనే పనిచేయడం వల్ల డేటా భద్రతకు ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు.

గతంలో స్కౌట్ అని పిలిచిన ఆటోపైలట్‌ను ఒక డిజిటల్ సహచరుడిగా మైక్రోసాఫ్ట్ అభివర్ణించింది. దీనికి ఒక పేరు, పాత్ర, లక్ష్యాన్ని కేటాయించవచ్చు. ఇది స్వయంగా పనిచేస్తూ టాస్క్‌లను పర్యవేక్షిస్తుంది, షెడ్యూల్‌లను మేనేజ్ చేస్తుంది, ఎవరూ యాక్టివ్‌గా లేనప్పుడు కూడా ప్రాజెక్ట్‌లను ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఆటోపైలట్ సంస్థ సొంత సిస్టమ్‌ల నుంచే పనిచేస్తుంది. ఒక సహోద్యోగిలాగే టీమ్స్, అవుట్‌లుక్, ఇతర మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్స్‌లో దీనిని ట్యాగ్ చేయవచ్చు.

హోమ్, కోడ్ ఫీచర్లు వచ్చే వారంలో మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్రాంటియర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా విడుదల కానుండగా, ఆటోపైలట్ ఈ నెలాఖరు నాటికి ప్రైవేట్ ప్రివ్యూలోకి రానుంది.

ఆఫీస్ యాప్‌లలో మరింత స్మార్ట్ టూల్స్: రోజువారీ ఆఫీస్ టూల్స్‌లో కోపైలట్ సామర్థ్యాన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ మరింత మెరుగుపరుస్తోంది. పవర్‌పాయింట్ ఇప్పుడు స్లైడ్ డెక్‌లను ఆటోమేటిక్‌గా అమర్చగలదు, ఎడిటింగ్ సమయంలో ఏం మారిందో ఎక్సెల్ యూజర్లకు స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ రెండు యాప్‌లు రెడీమేడ్ చార్ట్‌లు, టెంప్లేట్లను కూడా సూచించగలవు.

ఈ కొత్త ఫీచర్లు న్యాయ, ఆర్థిక నైపుణ్యం వంటి ప్రత్యేక పరిజ్ఞానాన్ని నేరుగా ఆఫీస్ ప్రోగ్రామ్‌లలోకే అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాయి.

బిజినెస్ డేటా & కెనెక్షన్స్: అప్‌డేట్ చేసిన కోపైలట్, మైక్రోసాఫ్ట్ IQ అనే కొత్త వ్యవస్థపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ఇది కంపెనీ డేటా, వర్క్‌ఫ్లోలన్నింటినీ ఒకే చోట అనుసంధానిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా ఫ్యాబ్రిక్ IQ ద్వారా కోపైలట్‌ను పవర్ BI డేటాకు లింక్ చేయడంతో పాటు, డైనమిక్స్ 365, పవర్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు కొత్త కనెక్షన్లను కూడా తీసుకొచ్చారు. దీంతో సేల్స్ టీమ్ సహా ఉద్యోగులు ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా, అవసరమైన సమాచారాన్ని నేరుగా తమ వర్క్‌ఫ్లోలోనే పొందవచ్చు.

అంతేకాకుండా, వ్యాపార సంస్థలు కోపైలట్‌లోని టూల్స్, ఎక్స్‌టెన్షన్‌లను సెంట్రలైజ్డ్‌గా మేనేజ్ చేసేందుకు కొత్త ప్లగిన్ రిజిస్ట్రీని తీసుకొస్తున్నారు.

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