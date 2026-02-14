మైక్రోసాఫ్ట్ సెక్యూరిటీ అలర్ట్- 'జీరో-డే' వల్నరబిలిటీ- వెంటనే అప్డేట్ చేసుకోకుంటే అంతే!
విండోస్, ఆఫీస్లోని అనేక భద్రతా లోపాల పరిష్కారానికి మైక్రోసాఫ్ట్ కీలక అప్డేట్ను విడుదల చేసింది.
Published : February 14, 2026 at 12:11 PM IST
Hyderabad: విండోస్, ఆఫీస్ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి హ్యాకర్లు కీలకమైన "జీరో-డే" బగ్లను ఉపయోగించుకుంటున్నారని మైక్రోసాఫ్ట్ తెలిపింది. "జీరో-డే వల్నరబిలిటీస్" అనే ఈ బగ్ల సహాయంతో హ్యాకర్లు వినియోగదారుల కంప్యూటర్లలోకి సులభంగా చొరబడే అవకాశం ఉందని కంపెనీ చెబుతోంది.
దీనిలో మరింత ఆందోళ కలిగించే విషయం ఏంటంటే హ్యాకర్లు సింగిల్ క్లిక్తో దాడులకు పాల్పడగలరని పేర్కొంది. అంటే వినియోగదారులు ఏదైనా తప్పుడు లింక్, ఆఫీస్ ఫైల్పై ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే హ్యాకర్లు వారి సిస్టమ్లకు యాక్సెస్ పొందగలుగుతారు. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే హ్యాకర్లు మాల్వేర్ (హానికరమైన సాఫ్ట్వేర్)ను చొప్పించి ఓ నకిలీ లింక్ లేదా ఆఫీస్ ఫైల్ను పంపిస్తారు. వాటిపై ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే ఈ మాల్వేర్ మన డివైజ్లలోకి చేరి వ్యక్తిగత డేటా, నగదు దోపిడీ వంటి తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది.
The February 2026 Windows security updates are now available for Windows 11.— Windows Update (@WindowsUpdate) February 10, 2026
(🧵1/7) pic.twitter.com/pCgKeBzObC
జీరో-డే వల్నరబిలిటీ అంటే?: జీరో-డే వల్నరబిలిటీ అనేది ఒక టెక్ కంపెనీ లేదా డెవలపర్లకే తెలియని, బహిర్గతం కాని సాఫ్ట్వేర్ బగ్. హ్యాకర్లు ఇటువంటి భద్రతా లోపాలను ముందుగా గుర్తించి దోపిడీలకు పాల్పడతారు. ఈ సమయంలో వాటిని ప్యాచ్ చేయడానికి, పరీక్షించడానికి లేదా పరిష్కరించడానికి కంపెనీలకు "జీరో సమయం" ఉంటుంది. అంటే దీనిని పరిష్కరించే లోపే హ్యాకర్లు ఇటువంటి భద్రతా లోపాలను ఆసరాగా చేసుకుని దోపిడీకి పాల్పడతారు. అందుకే దీనిని "జీరో-డే వల్నరబిలిటీ" అని పిలుస్తారు.
అత్యంత ప్రమాదకరమైన CVE-2026-21510 బగ్: మైక్రోసాఫ్ట్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన CVE-2026-21510 బగ్ను ట్రాక్ చేసింది. దీన్ని విండోస్ షెల్లో గుర్తించారు, ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ను నియంత్రిస్తుంది. ఈ భద్రతా లోపం విండోస్ సపోర్టెడ్ అన్ని వెర్షన్లను ప్రభావితం చేస్తుంది. వినియోగదారుడు ఏదైనా అనుమానాస్పద లింక్పై క్లిక్ చేస్తే, ఈ బగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ స్మార్ట్స్క్రీన్ సెక్యూరిటీని దాటవేస్తుంది. ఈ లోపం రిమోట్ హ్యాకర్లు సిస్టమ్లో మాల్వేర్ను నిశ్శబ్దంగా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అనుమతించవచ్చని భద్రతా నిపుణులు అంటున్నారు.
సాధారణంగా మైక్రోసాఫ్ట్ స్మార్ట్స్క్రీన్ సెక్యూరిటీ అనుమానాస్పద వెబ్సైట్లు, మాల్వేర్, ఫిషింగ్ దాడుల నుంచి నిజ-సమయ హెచ్చరికల ద్వారా యూజర్లను రక్షిస్తుంది. డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్లు, యాప్లను సురక్షితమైనవా కాదా అని తనిఖీ చేసి, ప్రమాదకరమైన వాటిని బ్లాక్ చేస్తుంది.
ఇకపోతే ఇప్పుడు ఈ ప్రమాదకరమైన బగ్ను గుర్తించడంలో గూగుల్ థ్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రూప్ కూడా సహాయపడింది. గూగుల్ ప్రకారం, ఈ భద్రతా లోపాన్ని హ్యాకర్లు పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగించుకుంటున్నారు, ఇది రాన్సమ్వేర్ లేదా ఎస్పియోనేజ్ వంటి దాడుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
మరొక బగ్ CVE-2026-21513. దీనిని మైక్రోసాఫ్ట్ పాత బ్రౌజర్ ఇంజిన్ MSHTMLలో గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ను నిలిపివేసినప్పటికీ, దాని ఇంజిన్ ఇప్పటికీ విండోస్లో ఉంది, తద్వారా పాత యాప్లు పని చేయడం కొనసాగించడం ఇంకా సాధ్యం అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనిలోని లోపం హ్యాకర్లు భద్రతా ఫీచర్లను దాటి డివైజ్లలో మాల్వేర్ను వ్యాప్తి చేసేందుకు అనుమతిస్తుంది. ప్రఖ్యాత పరిశోధనాత్మక జర్నలిస్ట్ బ్రియాన్ క్రెబ్స్ ప్రకారం, మైక్రోసాఫ్ట్ మరో మూడు జీరో-డే వల్నరబిలిటీలను కూడా పరిష్కరించింది.
వినియోగదారులు ఇప్పుడేం చేయాలి?: వినియోగదారులు తమ సిస్టమ్లను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడానికి తాజా అప్డేట్లను వెంటనే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని మైక్రోసాఫ్ట్ సూచించింది.
విండోస్ అప్డేట్ చేసుకోవడం ఎలా?:
- Step 1: Settingsలోకి వెళ్లండి.
- Step 2: Windows Updateపై క్లిక్ చేయండి.
- Step 3: అప్డేట్ల కోసం చెక్ చేయండి.
- Step 4: అందుబాటులో ఉన్న తాజా అప్డేట్ను ఇన్స్టాల్ చేయండి.
- Step 5: మీ PCని రీస్టార్ట్ చేయండి.
ఆఫీస్ యాప్లను ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?:
- Step 1: ఏదైనా ఆఫీస్ యాప్ను తెరవండి.
- Step 2: ఎగువ-ఎడమ మూలలో ఉన్న ఫైల్కు వెళ్లండి.
- Step 3: అకౌంట్పై క్లిక్ చేయండి.
- Step 4: అప్డేట్ ఆప్షన్లకు వెళ్లండి.
- Step 5: Update Nowపై క్లిక్ చేయండి.
- Step 6: మీ PCని రీస్టార్ట్ చేయండి.