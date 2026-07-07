ఐటీ రంగంలో మళ్లీ లేఆఫ్స్ కలకలం: 4,800 ఉద్యోగాలకు ఎసరు- ఎక్స్బాక్స్పై తీవ్ర ప్రభావం!
టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ మరోసారి భారీగా ఉద్యోగాల కోతకు తెరలేపింది. సంస్థ వ్యాప్తంగా 4,800 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : July 7, 2026 at 11:30 AM IST
Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మౌలిక వసతుల కల్పనపై భారీ పెట్టుబడులు పెడుతున్న ఐటీ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ మరోసారి ఉద్యోగాల కోతలకు తెరతీసింది. తాజా ప్రకటన ప్రకారం సంస్థ వ్యాప్తంగా 4,800 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనుంది. ఇది కంపెనీ మొత్తం అంతర్జాతీయ ఉద్యోగుల్లో 2.1 శాతానికి సమానం.
గతేడాది దాదాపు 9,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించిన మైక్రోసాఫ్ట్, కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ఆరంభంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. తాజా కోతల ప్రభావం ఎక్కువగా కంపెనీ కమర్షియల్ సేల్స్, గేమింగ్ విభాగాలపై పడింది. ముఖ్యంగా ఎక్స్బాక్స్ విభాగం తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది.
రెండు దశల్లో కోతలు: కేవలం ఎక్స్బాక్స్ విభాగం నుంచే తక్షణమే 1,600 మంది ఉద్యోగులను తొలగించారు. రాబోయే రోజుల్లో మరో 1,600 మందిని తొలగించనుండటంతో, ఒక్క గేమింగ్ విభాగంలోనే మొత్తం కోతల సంఖ్య 3,200కి చేరనుంది.
స్వతంత్ర స్టూడియోలుగా మార్పు: ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఎక్స్బాక్స్ పరిధిలోని నాలుగు ప్రముఖ గేమింగ్ స్టూడియోలు (Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory, Undead Labs) కొత్త యాజమాన్యాల పరిధిలోకి వెళ్లనున్నాయి.
మార్కెట్లో పెరుగుతున్న పోటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని Xboxను 'రీసెట్' చేసేందుకు చేపట్టిన విస్తృత పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపెనీ సోమవారం ప్రకటించింది.
"ప్రస్తుతం మా వ్యాపార పరిస్థితి ఏమాత్రం ఆశాజనకంగా లేదు. ఇతర ప్లాట్ఫారమ్లు, పబ్లిషింగ్ వ్యాపారాలతో పోలిస్తే మన లాభాల మార్జిన్లు 3 నుంచి 10 రెట్లు తక్కువగా ఉన్నాయి" అని ఎక్స్బాక్స్ సీఈవో (CEO) ఆశా శర్మ అంతర్గత మెమోలో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాగా, ఆశా శర్మ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే గేమింగ్ విభాగం బాధ్యతలు స్వీకరించడం గమనార్హం.
ఈ సందర్భంగా గత కొన్నేళ్లుగా వ్యాపార విస్తరణ కోసం ఎక్స్బాక్స్ చేసిన ప్రయత్నాలను ఆశా శర్మ గుర్తు చేశారు. గేమ్ పాస్, మల్టీ-ప్లాట్ఫామ్ పోర్ట్ఫోలియో వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలు విలువను జోడించినప్పటికీ, అవి ఆశించిన స్థాయిలో వృద్ధిని నమోదు చేయలేకపోయాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
This is an important email I sent today to all employees at XBOX:— ASHA (@asha_shar) July 6, 2026
Team,
We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include…
అంతేకాకుండా, ఈ ప్రయత్నాలు ఎక్స్బాక్స్ ప్రధాన వ్యాపారాన్ని (Core Business) బలహీనపరిచాయని పేర్కొన్నారు. మెరుగైన ఫలితాల కోసం కంపెనీ అదనపు బృందాలు, పెట్టుబడులు, సమయాన్ని కేటాయించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం గేమింగ్ పరిశ్రమ తన చరిత్రలోనే "అత్యంత తీవ్రమైన హార్డ్వేర్ సంక్షోభాన్ని" ఎదుర్కొంటోందని, అందుకే ఈ 'రీసెట్' నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని శర్మ వివరించారు.
ముఖ్యంగా, స్మార్ట్ఫోన్ పరిశ్రమ మాదిరిగానే, గేమింగ్ పరిశ్రమ కూడా కన్సోల్ విడిభాగాల ధరలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ఏడాది పొడవునా సాగే పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రక్రియ అదనపు సవాళ్లను సృష్టిస్తుందని, అలాగే అవసరమైన మార్పులన్నింటినీ ఒకే రోజులో చేయడం సాధ్యం కాదని ఆశా శర్మ పేర్కొన్నారు. అందుకే కంపెనీ ప్రస్తుతానికి 1,600 మంది ఉద్యోగులను మాత్రమే తొలగిస్తోందని, మిగిలిన కోతలను ఈ ఏడాది చివరి వరకు హోల్డ్లో (Hold) ఉంచిందని ఆమె వివరించారు.
ఈ క్రమంలో "ఈ నిర్ణయం ఎంతో బాధాకరమైనదని నాకు తెలుసు" అంటూ లేఆఫ్స్ వల్ల ఉద్యోగులు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులపై ఆశా శర్మ సానుభూతి వ్యక్తంచేశారు. అయితే, ఈ తొలగింపుల నిర్ణయం ఉద్యోగుల ప్రతిభను లేదా సంస్థ పట్ల వారికకున్న అంకితభావాన్ని తక్కువ చేసి చూపేది కాదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఎక్స్బాక్స్ కోసం ఆశా శర్మ 'రీసెట్' ప్లాన్: ఎక్స్బాక్స్ సీఈవో గేమింగ్ విభాగం కోసం మూడు సూత్రాలతో కూడిన ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళికను (Three-Point Plan) పంచుకున్నారు. ఇందులో కంటెంట్ పోర్ట్ఫోలియోను రీసెట్ చేయడం, ప్లాట్ఫారమ్ను రీసెట్ చేయడం, కంపెనీ పనితీరు (Operations) విధానాన్ని పూర్తిగా రీసెట్ చేయడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.
వ్యాపార సామర్థ్యాన్ని, లాభదాయకతను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో ఎక్స్బాక్స్ తన స్టూడియోలు, నిర్వహణ, కార్యకలాపాలను పూర్తిగా పునర్వ్యవస్థీకరించనుంది. ఇందులో భాగంగా 'కంపల్షన్ గేమ్స్', 'డబుల్ ఫైన్ ప్రొడక్షన్స్' స్టూడియోలను స్వతంత్ర సంస్థలుగా విడగొట్టనుంది. అలాగే 'నింజా థియరీ', 'అన్డెడ్ ల్యాబ్స్' స్టూడియోలను కొత్త యాజమాన్యాలకు అప్పగించనుంది. అయితే, ఆ స్టూడియోలు ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చేస్తున్న గేమ్లను పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన నిధులను అందించనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
ఫ్రాన్స్లోని 'ఆర్కేన్' స్టూడియోకు సంబంధించిన వ్యూహాత్మక ప్రత్యామ్నాయాలపై కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ సమీక్షిస్తోంది. దీంతో పాటు యాక్టివిజన్, బెథెస్డా/జెనిమాక్స్, బ్లిజార్డ్, కింగ్, మొజాంగ్, ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ స్టూడియోస్లలో కూడా ఉద్యోగాల కోతలకు సిద్ధమైంది. అయితే, కంపెనీ ఇంతమంది ఉద్యోగులను తీసేస్తున్నప్పటికీ.. తాము త్వరలో విడుదల చేస్తామని ఇదివరకు అధికారికంగా ప్రకటించిన సొంత (ఫస్ట్-పార్టీ) గేమ్స్ ప్రాజెక్ట్లను దేనినీ ఆపేయడం లేదు. హేలో (Halo), ఫోర్జా (Forza), స్టార్ఫీల్డ్ (Starfield) వంటి మైక్రోసాఫ్ట్ సొంత స్టూడియోల గేమింగ్ ప్రాజెక్ట్ల పనులు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని స్పష్టమవుతోంది.
యాజమాన్య స్థాయిలను తగ్గించడం, గేమ్ అభివృద్ధి ప్రక్రియలను సరళీకరించడం, వెండర్లపై పెట్టే ఖర్చులను తగ్గించడం ద్వారా మైక్రోసాఫ్ట్ తన సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని కుదించనుంది. దీనిలో భాగంగానే కంపెనీ కొత్తగా చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ (COO) పదవిని సృష్టించింది. ఎక్స్బాక్స్ కంటెంట్, హార్డ్వేర్, ప్లాట్ఫామ్, సేవలను ఒకే ఆపరేటింగ్ మోడల్ కిందకు తెచ్చి పర్యవేక్షించే బాధ్యతను హెలెన్ చియాంగ్కు అప్పగిస్తూ.. ఆమెను ఈ కీలక పదవిలో నియమించింది.