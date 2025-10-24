మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ యూజర్లకు గుడ్న్యూస్- 'కోపైలట్ మోడ్' వచ్చేసిందోచ్!
అందుబాటులోకి AI కోపైలట్ మోడ్- చాట్జీపీటీ అట్లాస్తో పోటీ పడగలదా?
Published : October 24, 2025 at 3:02 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం AI బ్రౌజర్లు బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి. పెర్ప్లెక్సిటీ, ఓపెన్ఏఐ తమ సొంత AI బ్రౌజర్లను ఇప్పటికే ప్రారంభించాయి. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఈ రేసులో చేరింది. మైక్రోసాఫ్ట్ అధికారికంగా ఎడ్జ్లో "కోపైలట్ మోడ్ (Copilot Mode)"ను ప్రారంభించింది. కంపెనీ జులైలో ఈ ఫీచర్ను ప్రకటించింది. ఇప్పుడు దీన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
దీనర్థం మీరు ఎడ్జ్ యూజర్ అయితే ఈ కొత్త మోడ్ మీ బ్రౌజింగ్ శైలిని మారుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు సాధారణ బ్రౌజర్ నుంచి AI-ఆధారిత బ్రౌజర్గా మారిపోయింది. ఈ సందర్భంగా దీని ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతో పాటు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?, దీని ప్రత్యేకతలేంటి? వంటి వివరాలను పరిశీలిద్దాం రండి.
ఏంటీ కోపైలట్ మోడ్?: ఇప్పటి వరకూ మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ను ఓపెన్చేసి కొత్త ట్యాబ్ను తెరిచినప్పుడు, సాధారణంగా ఖాళీ, తెల్లటి పేజీ కనిపిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు మీరు "కోపైలట్ మోడ్"ను ఆన్ చేస్తే ప్రతి కొత్త ట్యాబ్తో కొత్త చాట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ చాట్ విండోలో మీరు ప్రశ్నలు అడగవచ్చు, శోధనలు చేయవచ్చు లేదా URLని నమోదు చేయడం ద్వారా నేరుగా పేజ్లను తెరవవచ్చు. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ AI అసిస్టెంట్, కోపైలట్ను ఎడ్జ్లోకి అనుసంధానిస్తుంది. అంటే AI సమాధానాలు, శోధనలు, ఫలితాలు, బ్రౌజింగ్తో సహా ప్రతిదీ ఒకే విండోలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ AI బ్రౌజర్ మీ అన్ని ఓపెన్ ట్యాబ్ల నుంచి సమాచారాన్ని తీసుకుంటుంది. ఉదాహరణకు మీరు 5-6 ట్యాబ్లను ఓపెన్ చేస్తే- ఒకటి న్యూస్, మరొకటి షాపింగ్ సైట్స్ వంటివి- మీరు కోపైలట్ను "వాటిలోని ఉత్పత్తులను పోల్చమని" లేదా "నాకు అన్ని వార్తల సారాంశాన్ని ఇవ్వమని" అడగవచ్చు. ఈ బ్రౌజర్ మీ కోసం దీన్ని చేసి పెడుతుంది. ఇది మీ వ్యక్తిగత సహాయకుడి(personal assistant)లా అనిపిస్తుంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రారంభంలో ఈ ప్రత్యేక మోడ్ను పరీక్షా దశగా మాత్రమే ప్రవేశపెట్టింది. కానీ ఇప్పుడు దీనిని యూజర్లందరికీ విడుదల చేసింది. దీంతో ఇప్పుడు ఏ యూజర్ అయినా దీనిని ప్రయత్నించవచ్చు. అదనంగా పరిమిత ప్రివ్యూలో USలోని వినియోగదారులు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగల కొన్ని కొత్త ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఇది త్వరలో భారతదేశంతో సహా ఇతర దేశాలకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. పరిమిత ప్రివ్యూలో కొత్త ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
కోపిలట్ యాక్షన్స్: కోపిలట్ యాక్షన్స్ అనేది ఒక ఏజెంటిక్ ఫీచర్. దీనర్థం మీరు ఏమీ చేయనవసరం లేకుండానే మీ అనేక పనులను ఇది ఆటోమేటిక్గా నిర్వహించగలదు. ఇది మార్కెటింగ్ ఇమెయిల్ల నుంచి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయడం, లేదా మీ కోసం రెస్టారెంట్ రిజర్వేషన్ను బుక్ చేయడం వంటి పనులను చేయగలదు. అయితే మీరు దీని పనితీరుపై మాత్రమే ఆధారపడకూడదు. ఎందుకంటే ఇతర AI బ్రౌజర్ల మాదిరిగానే కోపైలట్ ఏజెంటిక్ ఫీచర్ల ఇంకా పూర్తిగా నమ్మదగినవి కావు. కోపైలట్ యాక్షన్స్ తీసుకునే ముందు "పరిశోధన, మూల్యాంకన ప్రయోజనాల కోసమే దీన్ని తీసుకొచ్చినట్లు, ఇది తప్పులు చేయొచ్చు" అని చెప్పే హెచ్చరికను ప్రదర్శిస్తుందని మైక్రోసాఫ్ట్ స్వయంగా చెప్పింది.
బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ, జర్నీస్ ఫీచర్: మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ "కోపైలట్ మోడ్" మీ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని ఉపయోగించి మీ పనితీరును మెరుగుపరచగలదు. అయితే మీరు అనుమతి ఇస్తేనే ఇది పనిచేస్తుంది. ఇంకా ఇది మీ గోప్యతను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. ఇందులో "జర్నీస్" ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇది మీ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీని టాపిక్ వైజ్గా విభజించే AI ఆధారిత సాధనం. ఉదాహరణకు మీరు ప్రతి వారం టెక్ వార్తలను చూస్తుంటే అది "Tech Journey"ని క్రియేట్ చేసి మీ తదుపరి శోధనను సూచిస్తుంది.
కోపైలట్ మోడ్ను ఎలా ఆన్ చేయాలి?: ఇందుకోసం కింది దశలను అనుసరించండి.
- మీ పరికరంలో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ లేకపోతే ముందుగా దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్కి వెళ్లి కోపైలట్ మోడ్ను టోగుల్ చేయండి.
- మీరు USలో ఉంటే కిందికి స్క్రోల్ చేసి ప్రివ్యూలో కోపైలట్ యాక్షన్స్, జర్నీస్ను ప్రారంభించండి.
అయితే ఈ ఫీచర్ల కోసం భారతీయ వినియోగదారులు మరికొంత కాలం వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ త్వరలోనే వీటిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు ఇటీవలే ఓపెన్ఏఐ తన సరికొత్త AI బ్రౌజర్ను "చాట్జీపీటీ అట్లాస్" పేరుతో ప్రారంభించింది. ఇది వినియోగదారులకు స్మార్ట్ బ్రౌజింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇకపోతే ఓపెన్ఏఐ కంటే ముందు,పెర్ప్లెక్సిటీ కూడా కామెట్ బ్రౌజర్ అనే AI బ్రౌజర్ను ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ కోపైలట్ మోడ్ ఈ AI బ్రౌజర్లతో ఎంతవరకు పోటీ పడగలదో చూడాలి.