మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి 'కోపైలట్ కోవర్క్' ఫీచర్- ఇప్పుడు మీ ప్లానింగ్, ప్రాసెస్ అంతే ఏఐనే చూసుకుంటుంది!

మైక్రోసాఫ్ట్ తన "మైక్రోసాఫ్ట్ 365"లో "Outlook", "Teams", "Excel" మధ్య పనిని ఆటోమేటిక్​గా ప్లాన్ చేసి పూర్తి చేయగల "కోపిలట్ కోవర్క్" AI ఫీచర్​ను ప్రవేశపెట్టింది.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 11:57 AM IST

Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ తన మైక్రోసాఫ్ట్ 365 ప్లాట్‌ఫామ్ కోసం కోపిలట్ కోవర్క్ అనే కొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ ప్రకారం, ఇది కేవలం ఒక సాధారణ AI అసిస్టెంట్ మాత్రమే కాదు, వినియోగదారుల తరపున పనులను ప్లాన్ చేసి పూర్తి చేయగల వ్యవస్థ. ఈ ఫీచర్ "Outlook", "Teams", "Excel" వంటి మైక్రోసాఫ్ట్ 365 యాప్‌లతో కలిసి పనిచేస్తుంది. వినియోగదారుల రోజువారీ డిజిటల్ పనులను సులభతరం చేసేందుకు దీన్ని రూపొందించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.

కంపెనీ CEO సత్య నాదెళ్ల సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ "X"లో ఈ కొత్త ఫీచర్​కు సంబంధించిన వివరాలను పంచుకున్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్ 365 వర్కింగ్​లో దీనిని కొత్త మార్గంగా ఆయన అభివర్ణించారు, దీనిలో వినియోగదారులు కేవలం సూచనలు ఇస్తే చాలు.. మిగిలిన పనినంతా ఏఐనే చూసుకుంటుందని వివరించారు.

ఈ కోపిలట్ కోవర్క్ అత్యంత స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది కేవలం ఇమెయిల్‌లకు ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడం లేదా డ్రాఫ్టింగ్ చేయడం మాత్రమే పరిమితం కాకుండా.. వినియోగదారుడు ఏదైనా పనికి సూచనలు ఇస్తే, ఈ AI ఆ సూచనను అర్థం చేసుకుని ముందుగానే ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసి, ఆ పనిని పూర్తి చేయడానికి వేర్వేరు యాప్‌లకు వెళుతుంది. అంటే వినియోగదారులు ఇకపై ఒక్కో పని కోసం ఒక్కో యాప్​కు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు.

ఈ ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: ఈ ఫీచర్ మైక్రోసాఫ్ట్ 365లోని స్టోర్డ్ ఇమెయిల్‌లు, మీటింగ్​లు, ఫైల్‌లు, మెసెజ్​లు వంటి డేటా నుంచి సూచనలను తీసుకోవడం ద్వారా పనిచేస్తుంది. కంపెనీ వర్క్ IQ అనే వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఈ AI ఫీచర్​కు వినియోగదారుడి పని వాతావరణానికి సంబంధించి ఓ అవగాహనను ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు కోపిలట్ కోవర్క్ వినియోగదారుడి క్యాలెండర్‌ను వీక్షించగలదు, అదే సమయంలో షెడ్యూల్డ్ మీటింగ్​లను గుర్తించగలదు, మీటింగ్​లను తిరిగి షెడ్యూల్ చేయగలదు, అవసరమైతే ఫోకస్ సమయాన్ని కూడా నిరోధించగలదు.

అదనంగా ఈ AI ఫీచర్ కంపెనీ ఆదాయ నివేదిక, విశ్లేషకుల అభిప్రాయాలు, తాజా వార్తలను సేకరించి నిర్మాణాత్మక పరిశోధన సారాంశాన్ని రూపొందించడం వంటి పరిశోధనా పనులనూ నిర్వహించగలదు. వినియోగదారులు ఈ మొత్తం ప్రక్రియను పర్యవేక్షించవచ్చు కూడా. సిస్టమ్ కాలానుగుణంగా చెక్‌పాయింట్‌లను ప్రదర్శిస్తుంది, అప్పుడు వినియోగదారులు అవసరమైన మార్పులు చేయించుకోవచ్చు, పనిని పాజ్ చేయవచ్చు లేదా AI ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వవచ్చు.

ఈ కొత్త కోపైలట్ కోవర్క్ ఫీచర్ మైక్రోసాఫ్ట్ 365 ప్రస్తుత సెక్యూరిటీ అండ్ కంప్లయన్స్ వ్యవస్థలలో పనిచేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీనర్థం ఇది వినియోగదారుల అనుమతులు, గుర్తింపు ధృవీకరణ, కంపెనీ విధానాలన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది. ఇంకా ఈ ఫీచర్ తీసుకున్న చర్యలు, అనుసరించిన మార్గాలన్నీ రికార్డయి ఉంటాయి, కాబట్టి అవసరమైతే వాటిని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు.

మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ టెక్నాలజీని ఆంత్రోపిక్ సహకారంతో అభివృద్ధి చేసినట్లు కూడా పేర్కొంది. ప్రస్తుతం కోపిలట్ కోవర్క్ ఫీచర్​ను పరిమిత సంఖ్యలోని వినియోగదారులతో రీసెర్చ్ ప్రివ్యూలో టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు. కంపెనీ ఫ్రాంటియర్ ప్రోగ్రామ్ కింద, మార్చి 2026 చివరి నాటికి కంపెనీ దీన్ని మరింత మంది వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

