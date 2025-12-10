భారతదేశంలో మైక్రోసాఫ్ట్ భారీ పెట్టుబడులు- సత్య నాదెళ్ల కీలక ప్రకటన
భారత్లో రూ. 1.5 లక్షల కోట్ల భారీ పెట్టుబడులు పెట్టనున్నట్లు ప్రటించిన మైక్రోసాఫ్ట్
Published : December 10, 2025 at 12:46 PM IST
Hyderabad: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన టెక్ కంపెనీలకు భారతదేశం ప్రధాన హాట్స్పాట్గా మారింది. ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న టెక్ కంపెనీలు భారతదేశంలో గణనీయమైన పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. తాజాగా అమెరికన్ టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ జాబితాలో చేరింది. ఈ కంపెనీ మునుపెన్నడూ ప్రకటించలేనంత భారీ పెట్టుబడిని భారత్కు ప్రకటించింది.
భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ అనంతరం మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవో సత్య నాదెళ్ల స్వయంగా ఈ మెగా పెట్టుబడి ప్రణాళికను ప్రకటించారు. రాబోయే నాలుగు సంవత్సరాలలో మైక్రోసాఫ్ట్ భారతదేశంలో $17.5 బిలియన్ల (₹1.5 లక్షల కోట్ల)కు పైగా పెట్టుబడి పెట్టనుందని వెల్లడించారు. ఇది ఇప్పటివరకు ఆసియాలో మైక్రోసాఫ్ట్ అతిపెద్ద పెట్టుబడి. ఇది రాబోయే AI యుగంలో ప్రపంచ టెక్ కంపెనీలు భారతదేశాన్ని అగ్రగామిగా గుర్తిస్తున్నాయని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India’s AI opportunity. To support the country’s ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ— Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025
ఈ పెట్టుబడి ప్రధాన లక్ష్యం: నాదెళ్ల ప్రకారం, మైక్రోసాఫ్ట్ తమ డబ్బును కేవలం పెట్టుబడిగా పెట్టడంపై మాత్రమే కాకుండా, భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాలు, సార్వభౌమ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడంపై కూడా దృష్టి పెడుతుంది. తద్వారా దేశాన్ని AI-ఆధారిత భవిష్యత్తుకు సిద్ధం చేస్తుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ మెగా పెట్టుబడికి నాలుగు ప్రధాన లక్ష్యాలు ఉన్నాయి:
- AI, క్లౌడ్ కోసం భారీ డేటా సెంటర్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడం
- AI, కంప్యూటింగ్ నైపుణ్యాలలో ప్రజలకు శిక్షణ ఇవ్వడం
- భారతదేశం కోసం సావరిన్-రెడీ హైపర్స్కేల్ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం
- కొత్త క్లౌడ్ ప్రాంతాలు, అధునాతన కంప్యూటింగ్ సౌకర్యాలను నిర్మించడం