MG విండ్సర్ EVలో కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
MG మోటార్ తన కొత్త MG విండ్సర్ EV శ్రేణిని విస్తరించింది. దీనిలో ఒక కొత్త 'కమ్యూట్' అనే బేస్ వేరియంట్ను విడుదల చేసింది.
Published : April 21, 2026 at 2:35 PM IST
Hyderabad: JSW MG మోటార్ ఇండియా తన కొత్త MG విండ్సర్ EV శ్రేణిని విస్తరిస్తూ, ఒక సరికొత్త 'కమ్యూట్' వేరియంట్ను ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ ఈ వేరియంట్ ధరను రూ. 13.49 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ను ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 'ఎక్సైట్' ట్రిమ్ కంటే దిగువ శ్రేణిలో ఉంచారు. దీని ధర 'ఎక్సైట్' ట్రిమ్ సుమారు రూ. 61,000 తక్కువగా ఉంది. దీనిని ప్రధానంగా ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లను ఉద్దేశించి రూపొందించినప్పటికీ, దీనిని వ్యక్తిగత వినియోగం కోసం కూడా తీసుకోవచ్చు.
MG విండ్సర్ EV కమ్యూట్ వేరియంట్ డిజైన్: విండ్సర్ EV కొత్త 'కమ్యూట్' వేరియంట్ LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్లు, ORVMలపై అమర్చిన టర్న్ ఇండికేటర్లు, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిళ్లను యథాతథంగా కలిగి ఉంది. అయితే, ఇందులో అల్లాయ్ వీల్స్కు బదులుగా 17-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్ను వినియోగించారు. ఈ వీల్స్కు ఎటువంటి కవర్లు ఉండవు.
MG విండ్సర్ EV కమ్యూట్ వేరియంట్ ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త 'కమ్యూట్' వేరియంట్ సింపుల్ క్యాబిన్ లేఅవుట్ను కలిగి ఉంది. 'ఎక్సైట్' వేరియంట్లో కనిపించే 10.1-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ ఈ కొత్త వేరియంట్లో లేదు. దీనికి బదులుగా, ఇందులో 7-అంగుళాల LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంది. ఇదే ఇందులో ప్రధాన డిస్ప్లేగా పనిచేస్తుంది.
క్యాబిన్లో బేసిక్ ఫ్యాబ్రిక్ అప్హోల్స్టరీ, మాన్యువల్ సీట్ అడ్జస్ట్మెంట్, మినిమలిస్ట్ డాష్బోర్డ్ లేఅవుట్ ఉన్నాయి. కాగా బంగారు రంగు హైలైట్లు కేవలం దీని డోర్ అంచులపై కనిపిస్తాయి. ఈ కారులో మాన్యువల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఉంది. అలాగే ORVMలను కూడా మాన్యువల్గానే సర్దుబాటు చేయొచ్చు.
అదనంగా, ఈ వేరియంట్లో స్టీరింగ్పై అమర్చిన గేర్ సెలెక్టర్లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, డిస్ప్లే సెట్టింగ్ బటన్లతో కూడిన 2-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, అలాగే కప్హోల్డర్లు, స్టోరేజ్ సదుపాయం కలిగిన సెంటర్ కన్సోల్ లభిస్తుంది.
దీనిలో కనిపించే ఇతర అంశాలలో పవర్ విండో స్విచ్లు, హెడ్లైట్ బీమ్ ఎత్తును సర్దుబాటు చేసే నియంత్రణలు, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఫ్రంట్ ఫాగ్ లైట్లు, ఆటో హోల్డ్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ ఉన్నాయి. అదనంగా ఉన్నత శ్రేణి వేరియంట్లలో ఉన్నట్లే, వెనుక సీట్లలో కూడా రిక్లైనింగ్ ఫంక్షన్ ఉంది.
MG విండ్సర్ EV కమ్యూట్ వేరియంట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ & రేంజ్: ఈ కొత్త 'కమ్యూట్' వేరియంట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ విషయానికి వస్తే, ఇది తన దిగువ శ్రేణి వేరియంట్లైన 'ఎక్సైట్', 'ఎక్స్క్లూజివ్', 'ఎస్సెన్స్'లలో ఉపయోగించిన అదే 38 kWh బ్యాటరీ యూనిట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, ఈ కారు గరిష్టంగా 332 కిలోమీటర్ల వరకు డ్రైవింగ్ రేంజ్ అందిస్తుంది.
ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్ను 7.4 kW AC ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేసినప్పుడు, ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్ 10 నుంచి 100 శాతం వరకు ఛార్జ్ కావడానికి సుమారు 7 గంటల సమయం పడుతుంది. అదే 45 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో అయితే, ఇది సుమారు 45 నిమిషాల్లో 20 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.