షాడో గోల్డ్ లుక్లో MG విండ్సర్ EV 'ఇండల్జ్ ఎడిషన్'- లోపల ప్రైవేట్ థియేటర్ కూడా- కేవలం 300 మందికే!
JSW MG మోటార్ తన MG విండ్సర్ EVలో ప్రత్యేక 'ఇండల్జ్ ఎడిషన్'ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ.17.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : October 13, 2026 at 7:37 PM IST
Hyderabad: పండుగ సీజన్ను పురస్కరించుకుని JSW MG మోటార్ ఇండియా తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ కారు విండ్సర్ EVలో స్పెషల్ ఎడిషన్ను లాంఛ్ చేసింది. 'ఇండల్జ్ ఎడిషన్' పేరుతో వచ్చిన ఈ కొత్త మోడల్ను కేవలం 300 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. దీని ఎక్స్-షోరూం ధరను రూ.17.89 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లో కొత్త ఎక్స్టీరియర్ పెయింట్ ఫినిష్, సరికొత్త క్యాబిన్ కలర్ కాంబినేషన్, అదనపు ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రెగ్యులర్ విండ్సర్ ఎసెన్స్ 38 kWh వేరియంట్తో పోలిస్తే దీని ధర సుమారు రూ.89 వేలు అధికం.
MG విండ్సర్ EV ఇండల్జ్ ఎడిషన్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: కొత్త విండ్సర్ EV ఇండల్జ్ ఎడిషన్ను ప్రత్యేకమైన 'షాడో గోల్డ్' ఎక్స్టీరియర్ పెయింట్లో తీసుకొచ్చారు. దీనికి కాంట్రాస్ట్గా బ్లాక్-ఫినిష్ రూఫ్, బ్లాక్ వింగ్ మిర్రర్లు, బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్ను అందించారు. దీంతో కారుకు మరింత ప్రీమియం, స్పోర్టీ లుక్ వచ్చింది.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్తో పాటు కంపెనీ ప్రత్యేకంగా ఆప్షనల్ యాక్సెసరీస్ ప్యాకేజీని కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో అదనపు బ్లాక్, క్రోమ్ ట్రిమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్యాకేజీ కేవలం ఇండల్జ్ ఎడిషన్ కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఎక్స్టీరియర్ హైలైట్స్తో పాటు ఈ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీలో 3D ఫ్లోర్ మ్యాట్స్, వెనుక సీట్ల కోసం సన్షేడ్స్, ప్రీమియం లెదర్ కవర్లు కూడా ఉన్నాయి.
MG విండ్సర్ EV ఇండల్జ్ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్ & ఫీచర్లు: లోపలి భాగంలో ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్కు డ్యూయల్-టోన్ టాన్, బ్లాక్ కలర్ థీమ్ను అందించారు. హెడ్రెస్ట్లపై 'Indulge' బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది. ముందు సీట్లకు నెక్ పిల్లోలు, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం త్రో పిల్లోలను ఇచ్చారు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా దీనిలో పైకప్పుపై అమర్చిన, మడతపెట్టగల మీడియా డిస్ప్లే లభిస్తుంది. కంపెనీ దీన్ని 'MG ప్రైవ్ స్క్రీన్' (MG Prive Screen) అని పిలుస్తోంది. ఇది వెనుక సీట్లో కూర్చున్న వారికి ప్రైవేట్ థియేటర్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.
ఇక మిగిలిన ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, 15.6-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, అడాప్టివ్ యాంబియంట్ లైటింగ్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్ వంటి ఫీచర్లను టాప్-స్పెక్ 'ఎసెన్స్ 38 kWh' మోడల్ నుంచి తీసుకున్నారు.
గతేడాది విడుదలైన "MG విండ్సర్ ఇన్స్పైర్ ఎడిషన్" మాదిరిగానే, "విండ్సర్ ఇండల్జ్" కూడా ప్రత్యేకంగా 38 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్తోనే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులోని ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ముందు చక్రాలకు శక్తినిస్తుంది. ఇది 134 bhp పవర్ అవుట్పుట్, 200 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. అలాగే దీని రేంజ్ (ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే ప్రయాణించగల దూరం) 332 కిలోమీటర్లుగానే యథాతథంగా ఉంది. దీనిపై మరింత సమాచారం కోసం కంపెనీ వెబ్సైట్ను సంప్రందించవచ్చు.