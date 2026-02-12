భారతదేశంలో MG మెజెస్టర్ SUV ఆర్డర్లు షురూ- రూ. 41,000 చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు
భారతదేశంలో MG మెజెస్టర్ SUV ఆవిష్కారమైంది. కస్టమర్లు రూ. 41,000 చెల్లించడం ద్వారా ప్రీ-బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు.
Published : February 12, 2026 at 5:23 PM IST
Hyderabad: చైనాకు చెందిన బ్రిటిష్ కార్ల తయారీ సంస్థ MG మోటార్ తన కొత్త SUV "MG మెజెస్టర్"ను భారత మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది. దీన్ని కంపెనీ ప్రస్తుత ఫ్లాగ్షిప్ ఉత్పత్తి అయిన "MG గ్లోస్టర్" కంటే ఉన్నత స్థానంలో ఉంచారు, ఇది ఇప్పుడు కంపెనీ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్గా నిలిచింది.
MG మోటార్ ప్రస్తుత పోర్ట్ఫోలియోలో మొత్తం ఐదు ICE-పవర్డ్ SUVలు ఉన్నాయి. అవి: MG హెక్టర్, హెక్టర్ ప్లస్, ఆస్టర్, గ్లోస్టర్, మెజెస్టర్. ఈ కొత్త మెజెస్టర్ ఆవిష్కరణతో పాటు కంపెనీ దీని బుకింగ్లను కూడా ప్రారంభించింది. ఈ SUV మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది: షార్ప్ 4x4, సావీ 4x2, సావీ 4x4. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు MG వెబ్సైట్లో రూ. 41,000 చెల్లించడం ద్వారా దీన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే కంపెనీ ఈ కారు ధరను ఇంకా వెల్లడించలేదు.
MG మెజెస్టర్ ఎక్స్టీరియర్: ఈ కొత్త MG మెజెస్టర్ బాహ్య భాగంలో డ్రాగన్-ఐ LED DRLలు, ముందు బంపర్ దిగువన అమర్చిన ట్రై-బీమ్ స్టాక్డ్ LED హెడ్ల్యాంప్లతో స్ప్లిట్ హెడ్లైట్ డిజైన్ ఉంది. ఇంకా, SUV దాని పరిమాణం, నిటారుగా ఉండే వైఖరి, బాక్సీ షేప్, భారీ వీల్ ఆర్చ్లతో ఆకర్షణీయంగా కన్పిస్తోంది. ఇది మరింత సంప్రదాయ SUV అనుభూతిని ఇస్తుంది.
అదనంగా కారు చంకీ బంపర్, మొజాయిక్ మ్యాట్రిక్స్ గ్రిల్, స్కల్ప్టెడ్ హుడ్, స్కిడ్ ప్లేట్ దాని రగ్గడ్ SUV లుక్ను మరింత మెరుగుపరుస్తాయి. ఇంకా ఇది క్రోమ్-ఫినిష్డ్ సైడ్ స్టెప్స్, రూఫ్ రెయిల్స్, వీల్ ఆర్చ్లపై బ్లాక్ క్లాడింగ్, 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ను కలిగి ఉంది. వెనుక ప్రొఫైల్లో కనెక్టెడ్ LED టెయిల్ల్యాంప్లు, టెయిల్గేట్పై 'Morris Garage', 'Majestor' బ్యాడ్జింగ్ చూడొచ్చు.
MG మెజెస్టర్ ఇంటీరియర్: కొత్త MG మెజెస్టర్ మూడు వరుసల SUV. ఇది స్మోక్డ్ ఎబోనీ ఇంటీరియర్, లెదర్ అప్హోల్స్టరీ, 8-ప్యాటర్న్ మల్టీ-మోడ్ మసాజ్ సీట్లను కలిగి ఉంది. ఈ కారు 6, 7-సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా MG కొత్త D-సైజు SUV ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం డ్యూయల్ డిస్ప్లేలు, 12.3-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, మొదటి & రెండవ వరుసలలో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లేలను కలిగి ఉంది.
అదనంగా ఈ కారులో గెలాక్సీ వ్యూ పనోరమిక్ సన్రూఫ్, JBL స్టూడియో 12-స్పీకర్ సిస్టమ్, 64-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, త్రీ-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, మెమరీ ఫంక్షన్తో 12-వే పవర్డ్ డ్రైవర్ సీటు, మల్టీ-పర్పస్ 220V పవర్ అవుట్లెట్, డ్యూయల్ వైర్లెస్ ఛార్జర్లు, కిక్-జెస్టర్ పవర్డ్ టెయిల్గేట్తో పాటు మరెన్నో ఫీచర్లు ఉన్నాయి. MG మోటార్ కనెక్టెడ్ కార్ ఎక్స్పీరియన్స్ను మెరుగుపరచేందుకు రిలయన్స్ జియోతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
ప్రధానంగా ఇది వాలెట్, క్వైట్ అనే రెండు కొత్త ఎక్స్పీరియాంటల్ మోడ్లను కలిగి ఉంది. వీటిలో మొదటిది వ్యక్తిగత డేటాను రక్షిస్తుంది, తిరిగి వచ్చినప్పుడు వివరణాత్మక ప్రయాణ సారాంశాన్ని అందిస్తుంది. ఇక రెండవది ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం స్పీకర్లను మ్యూట్ చేస్తుంది. i-SMART Majestorలో బ్లూటూత్ కీ కూడా ఉంది.