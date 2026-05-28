భారత్లో తొలి 'D+' SUVగా 'MG MAJESTOR'- రూ. 40.99 లక్షలకే!
భారతదేశపు మొట్టమొదటి D+ కేటగిరీ SUVగా MG MAJESTOR భారతదేశంలో విడుదలైంది. దీని ధర రూ. 40.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : May 28, 2026 at 11:59 AM IST
Hyderabad: JSW MG మోటార్ సంస్థ ఈ ఏడాది ఆరంభంలో ఆవిష్కరించిన తన సరికొత్త మెజెస్టర్ను ఇప్పుడు భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంఛ్ చేసింది. ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి 'D+' కేటగిరీ SUV. MG మెజెస్టర్ 4x2, 4X4 ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు Savvy అనే టాప్-ఎండ్ ట్రిమ్లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. MG మోటార్స్ ఈ మెజెస్టర్ SUVను 6, 7 సీటర్ల కాన్ఫిగరేషన్లలో అందిస్తోంది. అయితే ఇందులో ఉన్న 4x4 మోడల్ మాత్రం కేవలం 7-సీటర్ రూపంలోనే ప్రత్యేకంగా లభిస్తుంది.
D+ కేటగిరీ SUV అంటే?: సాధారణ D-సెగ్మెంట్ (మిడ్-సైజ్) కార్ల కంటే పరిమాణంలో పెద్దగా, ప్రీమియం ఫీచర్లు, అసాధారణమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్ను అందించే పూర్తి స్థాయి SUV కార్ల వర్గాన్ని 'D+' కేటగిరీగా పిలుస్తారు.
MG Majestor - India’s first D+ segment SUV, crafted for those who demand presence, power, and a drive that goes beyond the ordinary.— Morris Garages India (@MGMotorIn) May 27, 2026
It’s the beginning of a new benchmark space - where commanding presence meets next-generation ambition. Book now!#MGMajestor #NeverGoUnnoticed… pic.twitter.com/YgsSogjhqK
MG మెజెస్టర్ ధర, లభ్యత: MG మెజెస్టర్ 4x2 ఆటోమేటిక్ టాప్ ట్రిమ్ ధర రూ. 40.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, 4x4 ఆటోమేటిక్ టాప్ ట్రిమ్ ధర రూ. 44.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది పెర్ల్ వైట్ (Pearl White), కాంక్రీట్ గ్రే (Concrete Grey), మెటల్ బ్లాక్ (Metal Black), మెటల్ యాష్ (Metal Ash) రంగులలో లభిస్తుంది.
సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో దీని బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు MG మోటార్ అధికారిక వెబ్సైట్ (mgmotor.co.in) ద్వారా లేదా సమీపంలోని అధీకృత MG డీలర్షిప్ను సందర్శించడం ద్వారా ఈ వాహనాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
|డ్రైవ్ట్రెయిన్
|సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్
|వేరియంట్
|గేర్బాక్స్
|ధర(ఎక్స్-షోరూమ్)
|4x2
|6-సీటర్
|Savvy
|8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్
|రూ. 40.99 లక్షలు
|7-సీటర్
|4x4
|7-సీటర్ (only)
|రూ. 44.99 లక్షలు
మరోవైపు JSW MG మోటార్, మెజెస్టర్ (MAJESTOR) కారుపై 'MG షీల్డ్' ప్రోగ్రామ్తో పాటు మూడేళ్లపాటు అపరిమిత కిలోమీటర్ల వారంటీ, రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్, 3 ఉచిత పీరియాడిక్ సర్వీసులను అందిస్తోంది. వాహన విలువలో 70 శాతం వరకు తిరిగి పొందే అవకాశాన్ని కల్పించే 'Assured Buyback' కార్యక్రమం కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై మరింత సమాచారం కోసం JSW MG మోటార్ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించొచ్చు.