భారత్​లో తొలి 'D+' SUVగా 'MG MAJESTOR'- రూ. 40.99 లక్షలకే!

భారతదేశపు మొట్టమొదటి D+ కేటగిరీ SUVగా MG MAJESTOR భారతదేశంలో విడుదలైంది. దీని ధర రూ. 40.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

MG MAJESTOR Launched In India As Country's First D+ SUV, Priced From Rs 40.99 Lakh
MG MAJESTOR Launched In India As Country's First D+ SUV, Priced From Rs 40.99 Lakh (Image Credit: MG Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 11:59 AM IST

Hyderabad: JSW MG మోటార్ సంస్థ ఈ ఏడాది ఆరంభంలో ఆవిష్కరించిన తన సరికొత్త మెజెస్టర్​ను ఇప్పుడు భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంఛ్ చేసింది. ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి 'D+' కేటగిరీ SUV. MG మెజెస్టర్ 4x2, 4X4 ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు Savvy అనే టాప్-ఎండ్ ట్రిమ్‌లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. MG మోటార్స్ ఈ మెజెస్టర్‌ SUVను 6, 7 సీటర్ల కాన్ఫిగరేషన్లలో అందిస్తోంది. అయితే ఇందులో ఉన్న 4x4 మోడల్ మాత్రం కేవలం 7-సీటర్ రూపంలోనే ప్రత్యేకంగా లభిస్తుంది.

D+ కేటగిరీ SUV అంటే?: సాధారణ D-సెగ్మెంట్ (మిడ్-సైజ్) కార్ల కంటే పరిమాణంలో పెద్దగా, ప్రీమియం ఫీచర్లు, అసాధారణమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్‌ను అందించే పూర్తి స్థాయి SUV కార్ల వర్గాన్ని 'D+' కేటగిరీగా పిలుస్తారు.

MG మెజెస్టర్ ధర, లభ్యత: MG మెజెస్టర్ 4x2 ఆటోమేటిక్ టాప్ ట్రిమ్ ధర రూ. 40.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా, 4x4 ఆటోమేటిక్ టాప్ ట్రిమ్ ధర రూ. 44.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది పెర్ల్ వైట్ (Pearl White), కాంక్రీట్ గ్రే (Concrete Grey), మెటల్ బ్లాక్ (Metal Black), మెటల్ యాష్ (Metal Ash) రంగులలో లభిస్తుంది.

సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో దీని బుకింగ్​లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు MG మోటార్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ (mgmotor.co.in) ద్వారా లేదా సమీపంలోని అధీకృత MG డీలర్‌షిప్‌ను సందర్శించడం ద్వారా ఈ వాహనాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు.

డ్రైవ్​ట్రెయిన్సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్వేరియంట్గేర్​బాక్స్ధర(ఎక్స్​-షోరూమ్)
4x26-సీటర్Savvy8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ రూ. 40.99 లక్షలు
7-సీటర్
4x47-సీటర్ (only)రూ. 44.99 లక్షలు
JSW MG Motor says that the MAJESTOR is backed by the MG Shield programme. (Image Credit: MG Motor)

మరోవైపు JSW MG మోటార్, మెజెస్టర్ (MAJESTOR) కారుపై 'MG షీల్డ్' ప్రోగ్రామ్‌తో పాటు మూడేళ్లపాటు అపరిమిత కిలోమీటర్ల వారంటీ, రోడ్‌సైడ్ అసిస్టెన్స్, 3 ఉచిత పీరియాడిక్ సర్వీసులను అందిస్తోంది. వాహన విలువలో 70 శాతం వరకు తిరిగి పొందే అవకాశాన్ని కల్పించే 'Assured Buyback' కార్యక్రమం కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై మరింత సమాచారం కోసం JSW MG మోటార్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించొచ్చు.

