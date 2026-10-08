మార్కెట్లోకి MG హెక్టర్ 'బ్లాక్స్టార్మ్', 'స్నోస్టార్మ్' ఎడిషన్లు- ఎలా ఉన్నాయో ఓసారి చూసేయండి!
MG మోటార్ ఇండియా తన 'హెక్టర్'లో "బ్లాక్స్టార్మ్", "స్నోస్టార్మ్" అనే రెండు ప్రత్యేక ఎడిషన్లను విడుదల చేసింది. రూ. 19,99,800 ధరతో వచ్చిన ఈ వెర్షన్లు సరికొత్త థీమ్స్, ప్రీమియం ఫీచర్లతో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
Published : October 8, 2026 at 4:02 PM IST
Hyderabad: ఎంజీ మోటార్ ఇండియా తన హెక్టర్ శ్రేణిలో "బ్లాక్స్టార్మ్", "స్నోస్టార్మ్" అనే రెండు స్పెషల్ ఎడిషన్లను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ రెండు మోడళ్ల ధరను ఒకేలా రూ. 19,99,800 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లు 5-సీటర్ కాన్ఫిగరేషన్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ CVT పవర్ట్రెయిన్ను కలిగి ఉంటాయి. టాప్-స్పెక్ సావీ ప్రో CVT మోడల్ కంటే ధర కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, థీమ్ ఆధారిత ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ మార్పులు మినహా పవర్ట్రెయిన్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.
రెండు ప్రత్యేకమైన థీమ్లతో విభిన్నమైన లుక్: బ్లాక్స్టార్మ్ ఎడిషన్ పూర్తిగా మోనోక్రోమాటిక్ లుక్లో ఉంటుంది. ఇందులో ఆల్-బ్లాక్ ఎక్స్టీరియర్, డార్క్ క్రోమ్ బ్రాండింగ్, పియానో-బ్లాక్ రూఫ్ రైల్స్, స్మోక్డ్ కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. దీనికి భిన్నంగా, స్నోస్టార్మ్ ఎడిషన్ పెర్ల్-వైట్ బాడీ, స్టారీ బ్లాక్ రూఫ్ కలయికతో ఆకట్టుకునే డ్యూయల్-టోన్ లుక్లో వస్తుంది.
రెండు వెర్షన్లలో స్టార్మ్ హెక్స్ గ్రిల్, బ్లాక్ హెడ్లైట్ బెజెల్స్, ఔరా స్టార్మ్ బ్లేడ్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉంటాయి. ఎరుపు రంగు బ్రేక్ కాలిపర్స్ స్పోర్టీ లుక్ ఇస్తాయి. స్కిడ్ ప్లేట్లు, బాడీ క్లాడింగ్, టెయిల్గేట్కు డార్క్ థీమ్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చారు.
ఆల్-డార్క్ ఇంటీరియర్: రెండు వెర్షన్లలోనూ డార్క్ థీమ్ క్యాబిన్ ఉంటుంది. బ్లాక్ లెదర్ సీట్లు, ముందు హెడ్రెస్ట్లపై వెర్షన్ పేరు ఎంబ్రాయిడరీ, డార్క్ ఫినిష్ ట్రిమ్స్ ఉంటాయి. స్టీరింగ్ వీల్కు గన్-మెటల్ లెదర్ కవర్ ఉంటుంది. ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, 8-కలర్స్ యాంబియంట్ లైటింగ్, డ్యూయల్-పేన్ పనోరమిక్ సన్రూఫ్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, ఆటోమేటిక్ పవర్డ్ టెయిల్గేట్ వంటివి వాహనం ప్రీమియం లుక్ను మరింత పెంచుతాయి.
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|ఎంజీ హెక్టర్ బ్లాక్స్టార్మ్
|ఎంజీ హెక్టర్ స్నోస్టార్మ్
|ఎక్స్టీరియర్ కలర్
|ఆల్-బ్లాక్ థీమ్
|డ్యూయల్-టోన్: పెర్ల్ వైట్ + స్టారీ బ్లాక్ టాప్
|ఇంజిన్ టైప్
|1.5-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్
|1.5-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్
|పవర్ & టార్క్
|143 PS పవర్ / 250 Nm టార్క్
|143 PS పవర్ / 250 Nm టార్క్
|గేర్బాక్స్ (ట్రాన్స్మిషన్)
|CVT ఆటోమేటిక్
|CVT టోమేటిక్
|గ్రిల్ & బంపర్ ఫినిష్
|స్టార్మ్ హెక్స్ గ్రిల్ & డార్క్ గార్నిష్
|స్టార్మ్ హెక్స్ గ్రిల్ & డార్క్ గార్నిష్
|అల్లాయ్ వీల్స్ & కాలిపర్
|'ఆరా స్టార్మ్ బ్లేడ్' వీల్స్ + రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్
|'ఆరా స్టార్మ్ బ్లేడ్' వీల్స్ + రెడ్ బ్రేక్ కాలిపర్
|ఇంటీరియర్ థీమ్
|నింబస్ బ్లాక్ (Nimbus Black) ఆల్-బ్లాక్ క్యాబిన్
|నింబస్ బ్లాక్ (Nimbus Black) ఆల్-బ్లాక్ క్యాబిన్
|హెడ్రెస్ట్ ఎంబోసింగ్
|'BLACKSTORM' బ్రాండింగ్
|'SNOWSTORM' బ్రాండింగ్
|టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్
|14-అంగుళాల లార్జ్ HD పోర్ట్రెయిట్ డిస్ప్లే
|14-అంగుళాల లార్జ్ HD పోర్ట్రెయిట్ డిస్ప్లే
|సేఫ్టీ ఫీచర్లు
|లెవెల్-2 ADAS & 360-డిగ్రీ కెమెరా
|లెవెల్-2 ADAS & 360-డిగ్రీ కెమెరా
|అడిషనల్ యాక్సెసరీస్
|ఫ్రీ స్పెషల్ స్టార్మ్ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీ
|ఫ్రీ స్పెషల్ స్టార్మ్ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీ
ఎంజీ హెక్టర్లోని ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్లు డిజైన్, ఫీచర్లు, ధర పరంగా అద్భుతమైన సమతుల్యతను కలిగి ఉన్నాయి. స్టైలిష్, థీమ్ ఆధారిత ఎస్యూవీ కోసం చూస్తున్న వారికి 'బ్లాక్స్టార్మ్', 'స్నోస్టార్మ్' ఎడిషన్లు ఆకర్షణీయమైన ఎంపికలుగా నిలుస్తాయి.