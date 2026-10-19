నెలకు కేవలం 112 యూనిట్లే- భారత్ నుంచి 'MG Astor' అవుట్? 2027లో సరికొత్త SUV!
MG మోటార్ ఇండియా తన ఆస్టర్ SUV అమ్మకాలను భారత్లో త్వరలో నిలిపివేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా సరికొత్త మోడల్ను తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
Published : October 19, 2026 at 4:53 PM IST
Hyderabad: MG మోటార్ ఇండియా తన మిడ్-సైజ్ SUV ఆస్టర్ అమ్మకాలను త్వరలో నిలిపివేయాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా వరుసగా తక్కువ అమ్మకాలు నమోదవుతుండటమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని పలు మీడియా నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
2021లో భారత్లో లాంఛ్ అయిన ఆస్టర్, దేశంలో అత్యంత పోటీ ఉన్న మిడ్-సైజ్ SUV విభాగంలోకి వచ్చింది. ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, స్కోడా కుషాక్, ఫోక్స్వ్యాగన్ టైగన్ వంటి పాపులర్ మోడళ్లతో పోటీపడాల్సి వస్తోంది. అయితే, ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ పరంగా బాగున్నప్పటికీ, అయితే, ఈ తీవ్రమైన పోటీని తట్టుకోవడంలో ఆస్టర్ విఫలమవుతోంది.
సేల్స్ డేటాను పరిశీలిస్తే ఈ విషయం స్పష్టమవుతోంది. కంపెనీ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, 2025 సెప్టెంబర్ నుంచి 2026 సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో ఆస్టర్ నెలవారీ అమ్మకాలు సగటున కేవలం 112 యూనిట్లు మాత్రమే. ఈ తక్కువ డిమాండ్ నేపథ్యంలోనే కంపెనీ ప్రస్తుత ఆస్టర్ను మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించుకొని, 2027లో సరికొత్త రీప్లేస్మెంట్ మోడల్ను తీసుకురావాలని భావిస్తోందని తెలుస్తోంది.
MG ఆస్టర్ పవర్ట్రెయిన్: ప్రారంభంలో MG ఆస్టర్ రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. వాటిలో మొదటిది 110 bhp పవర్ ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్, నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కాగా, రెండోది 140 bhp పవర్ ఉత్పత్తి చేసే 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్. అయితే MG మోటార్ 2025 ఫిబ్రవరిలో టర్బో-పెట్రోల్ వేరియంట్ను నిలిపివేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఎస్యూవీలోని న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్కు 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా CVT ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను అందిస్తున్నారు.
ఈ పరిమిత పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్ల కారణంగానే ఆస్టర్ వెనుకబడిందని చెప్పొచ్చు. దీని ప్రత్యర్థులు పెట్రోల్, డీజిల్, CNG, హైబ్రిడ్ వంటి విస్తృతమైన ఆప్షన్లను అందిస్తుండగా, ఆస్టర్ కేవలం ఒకే ఒక ఇంజిన్తో పోటీపడాల్సి వస్తోంది.
MG ఆస్టర్ స్థానంలో కొత్త మోడల్?: గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ SUV అమ్మకాలు నిలిపివేస్తున్నంత మాత్రాన MG మోటార్ మిడ్-సైజ్ SUV విభాగం నుంచి తప్పుకుంటోందని కాదు. కంపెనీ ఈ SUVకి రీప్లేస్మెంట్ మోడల్ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
నివేదికల ప్రకారం, ఈ కొత్త మోడల్ సిగ్మా ప్లాట్ఫామ్పై రానుంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ పెట్రోల్, హైబ్రిడ్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్లకు సపోర్ట్ చేస్తుందని తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త మోడల్ 2027లో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో MG మోటార్కు ఈ విభాగంలో మళ్లీ పోటీపడేందుకు మరో అవకాశం దక్కనుంది.