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నెలకు కేవలం 112 యూనిట్లే- భారత్​ నుంచి 'MG Astor' అవుట్? 2027లో సరికొత్త SUV!

MG మోటార్ ఇండియా తన ఆస్టర్ SUV అమ్మకాలను భారత్‌లో త్వరలో నిలిపివేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా సరికొత్త మోడల్‌ను తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

MG Astor
MG Astor (ఫొటో క్రెడిట్: MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 19, 2026 at 4:53 PM IST

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Hyderabad: MG మోటార్ ఇండియా తన మిడ్-సైజ్ SUV ఆస్టర్ అమ్మకాలను త్వరలో నిలిపివేయాలని యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా వరుసగా తక్కువ అమ్మకాలు నమోదవుతుండటమే ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని పలు మీడియా నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.

2021లో భారత్‌లో లాంఛ్ అయిన ఆస్టర్, దేశంలో అత్యంత పోటీ ఉన్న మిడ్-సైజ్ SUV విభాగంలోకి వచ్చింది. ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, స్కోడా కుషాక్, ఫోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్ వంటి పాపులర్ మోడళ్లతో పోటీపడాల్సి వస్తోంది. అయితే, ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ పరంగా బాగున్నప్పటికీ, అయితే, ఈ తీవ్రమైన పోటీని తట్టుకోవడంలో ఆస్టర్ విఫలమవుతోంది.

సేల్స్ డేటాను పరిశీలిస్తే ఈ విషయం స్పష్టమవుతోంది. కంపెనీ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, 2025 సెప్టెంబర్ నుంచి 2026 సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో ఆస్టర్ నెలవారీ అమ్మకాలు సగటున కేవలం 112 యూనిట్లు మాత్రమే. ఈ తక్కువ డిమాండ్ నేపథ్యంలోనే కంపెనీ ప్రస్తుత ఆస్టర్‌ను మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించుకొని, 2027లో సరికొత్త రీప్లేస్‌మెంట్ మోడల్‌ను తీసుకురావాలని భావిస్తోందని తెలుస్తోంది.

MG ఆస్టర్ పవర్‌ట్రెయిన్: ప్రారంభంలో MG ఆస్టర్ రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్‌లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. వాటిలో మొదటిది 110 bhp పవర్​ ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్, నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కాగా, రెండోది 140 bhp పవర్​ ఉత్పత్తి చేసే 1.3-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్. అయితే MG మోటార్ 2025 ఫిబ్రవరిలో టర్బో-పెట్రోల్ వేరియంట్‌ను నిలిపివేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఎస్‌యూవీలోని న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్‌కు 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా CVT ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను అందిస్తున్నారు.

ఈ పరిమిత పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్ల కారణంగానే ఆస్టర్ వెనుకబడిందని చెప్పొచ్చు. దీని ప్రత్యర్థులు పెట్రోల్, డీజిల్, CNG, హైబ్రిడ్ వంటి విస్తృతమైన ఆప్షన్లను అందిస్తుండగా, ఆస్టర్ కేవలం ఒకే ఒక ఇంజిన్‌తో పోటీపడాల్సి వస్తోంది.

MG ఆస్టర్ స్థానంలో కొత్త మోడల్?: గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ SUV అమ్మకాలు నిలిపివేస్తున్నంత మాత్రాన MG మోటార్ మిడ్-సైజ్ SUV విభాగం నుంచి తప్పుకుంటోందని కాదు. కంపెనీ ఈ SUVకి రీప్లేస్‌మెంట్ మోడల్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

నివేదికల ప్రకారం, ఈ కొత్త మోడల్ సిగ్మా ప్లాట్‌ఫామ్‌పై రానుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ పెట్రోల్, హైబ్రిడ్, ఎలక్ట్రిక్ పవర్‌ట్రెయిన్‌లకు సపోర్ట్ చేస్తుందని తెలుస్తోంది. ఈ కొత్త మోడల్ 2027లో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో MG మోటార్‌కు ఈ విభాగంలో మళ్లీ పోటీపడేందుకు మరో అవకాశం దక్కనుంది.

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