ఉల్క విస్ఫోటనం: భారీ శబ్దాలతో దద్దరిల్లిన అమెరికా ఈశాన్య ప్రాంతాలు!
అమెరికా ఈశాన్య ప్రాంతాలపై 40 మైళ్ల ఎత్తులో ఉల్క పేలినట్లు నాసా ధ్రువీకరించింది. 300 టన్నుల TNTకి సమానమైన శక్తి విడుదల కావడంతో వచ్చిన భారీ శబ్దాలు స్థానికులను భయబ్రాంతులకు గురిచేశాయని తెలిపింది.
Published : June 1, 2026 at 4:33 PM IST
Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (నాసా) శనివారం, మే 30న రాత్రి 11:36 ISTకి భూ వాతావరణంలో ఉల్క పేలుడు ఘటనను ధ్రువీకరించింది. శాటిలైట్ చిత్రాలు, ప్రత్యక్ష సాక్షుల వివరాల ఆధారంగా ఆకాశంలో ప్రకాశవంతమైన అగ్నిగోళం కనిపించిందని, దానితో పాటు భారీ శబ్దం వినిపించిందని వెల్లడించింది. అమెరికా ఈశాన్య ప్రాంతాలపై 40 మైళ్ల (64.37 కి.మీ) ఎత్తులో ఈ ఉల్క విచ్ఛిన్నమైనట్లు తెలిపింది. పేలుడు సమయంలో విడుదలైన శక్తి దాదాపు 300 టన్నుల TNTకి సమానమని, దీని కారణంగానే ఆ ప్రాంతంలో భారీ శబ్దం వినిపించిందని వివరించింది.
"శనివారం, మే 30న మధ్యాహ్నం 2:06 గంటలకు (EDT) న్యూ ఇంగ్లాండ్ ప్రాంతంలోని ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఒక ప్రకాశవంతమైన అగ్నిగోళాన్ని గమనించారు. NOAA GOES-19 శాటిలైట్ కూడా దీన్ని గుర్తించింది. దీనితో పాటు భారీ శబ్దం కూడా వెలువడింది. ఈశాన్య మసాచుసెట్స్, ఆగ్నేయ న్యూ హాంప్షైర్ పైన 40 మైళ్ల ఎత్తులో ఉల్క విచ్ఛిన్నమైనట్లు తెలుస్తోంది. పేలుడులో విడుదలైన శక్తి 300 టన్నుల TNTకి సమానమని అంచనా. ఈ భారీ శబ్దానికి అదే కారణం" అని నాసా Xలో పోస్ట్ చేసింది. ప్రత్యక్ష సాక్షుల ఇచ్చిన వివరాలను 'అమెరికన్ మెటోర్ సొసైటీ' సేకరించి అందించిందని కూడా పేర్కొంది.
Reports of an explosion hears around Boston I believe are going to be a rather significant bolide/meteor entering the atmosphere. Very large " flash" detected by goes-19 glm that does not correlate with active thunderstorms. #MAwx pic.twitter.com/EHKVxCc2vU— Nick Stewart (@NStewWX) May 30, 2026
అకస్మాత్తుగా వచ్చిన భారీ శబ్దాలతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారని, ఇళ్లు కూడా కంపించేంత శక్తివంతంగా ఆ శబ్దాలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు పేర్కొన్నట్లు ఏజెన్స్ ఫ్రాన్స్-ప్రెస్ (AFP) తెలిపింది.
అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ డిప్యూటీ న్యూస్ చీఫ్ జెన్నిఫర్ డోరెన్ AFPకి ఇచ్చిన ప్రకటనలో, "ఈ అగ్నిగోళానికి ప్రస్తుతం క్రియాశీలంగా ఉన్న ఏ ఉల్కాపాతంతోనూ సంబంధం లేదు. ఇది పూర్తిగా సహజమైన వస్తువు. అంతరిక్ష శిథిలాలు లేదా శాటిలైట్ భూ వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ ఘటన జరగలేదు. 40 మైళ్ల ఎత్తులో ఉల్క విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు దాని వేగం గంటకు 75,000 మైళ్లు (1,20,000 కి.మీ కంటే ఎక్కువ)" అని స్పష్టం చేశారు.
ఇంతకుముందు కూడా 2013లో, రష్యాలోని చెల్యాబిన్స్క్ పైభాగంలో ఒక అగ్నిగోళం కనిపించడం గమనార్హం. ఇంటి పరిమాణంలో ఉన్న ఆ ఉల్క భూమికి 14 మైళ్ల (22.5 కి.మీ) ఎత్తులో పేలిపోయిందని, ఇది 4,40,000 టన్నుల TNT పేలుడుకు సమానమైన శక్తిని విడుదల చేసిందని NASA తెలిపింది. ఈ పేలుడు ధాటికి 200 చదరపు మైళ్ల (518 చదరపు కిలోమీటర్ల) కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్న భవనాల కిటికీ అద్దాలు పగిలిపోయాయి. ఈ ఘటనలో ఎగిరిపడిన గాజు ముక్కల వల్ల 1,600 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.