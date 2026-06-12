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మెటా 'Edits' యాప్‌కు AI పవర్- ఇక ప్రతి వీడియో సూపర్‌హిట్టే!

వీడియో క్రియేటర్లకు గుడ్‌న్యూస్! AI అసిస్టెంట్, డెస్క్‌టాప్ వెర్షన్‌తో 'Meta Edits' వచ్చేసింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ డేటాతో మీ వీడియోను వైరల్ చేసే ఆ క్రేజీ టూల్స్ వివరాలు ఇవే!

Metas Edits App To Receive AI Assistant, Desktop Version, And New Creator Tools
Metas Edits App To Receive AI Assistant, Desktop Version, And New Creator Tools (Photo Credit- Instagram for Creators)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 3:34 PM IST

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Hyderabad: మెటా తన ప్రత్యేక వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్ 'Edits' కోసం కొత్త ఫీచర్లను ప్రకటించింది. వీటిలో AI ఆధారిత అసిస్టెంట్, ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న డెస్క్‌టాప్ వెర్షన్ ఉన్నాయి. లాస్ ఏంజిల్స్‌లో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక 'క్రియేటర్ ఈవెంట్'లో ఈ ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి. ఇందులో కొన్ని ఫీచర్లు వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ ఫీచర్లతో యూజర్లను ఆకట్టుకోవడంతో పాటు CapCut, TikTok, YouTubeకు గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని Meta భావిస్తోంది.

Edits యాప్‌లో వచ్చిన కీలక ఫీచర్ 'AI అసిస్టెంట్'. ఇది క్రియేటర్ల పర్ఫార్మెన్స్‌ను అనలైజ్ చేసి కంటెంట్ ఐడియాలు ఇస్తుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ డేటా ఆధారంగా- వ్యూస్, వీడియో రిటెన్షన్, ట్రెండింగ్ ఆడియో వంటివి చెక్ చేసి- ఏ కంటెంట్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేయాలో సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఆడియన్స్ ఇష్టపడే కంటెంట్ ఆధారంగానే ఈ టూల్ పనిచేస్తుంది.

TAGGED:

META
META EDITS APP NEW FEATURES
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EDITS DESKTOP VERSION
METAS EDIT APP

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