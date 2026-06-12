మెటా 'Edits' యాప్కు AI పవర్- ఇక ప్రతి వీడియో సూపర్హిట్టే!
వీడియో క్రియేటర్లకు గుడ్న్యూస్! AI అసిస్టెంట్, డెస్క్టాప్ వెర్షన్తో 'Meta Edits' వచ్చేసింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ డేటాతో మీ వీడియోను వైరల్ చేసే ఆ క్రేజీ టూల్స్ వివరాలు ఇవే!
Published : June 12, 2026 at 3:34 PM IST
Hyderabad: మెటా తన ప్రత్యేక వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్ 'Edits' కోసం కొత్త ఫీచర్లను ప్రకటించింది. వీటిలో AI ఆధారిత అసిస్టెంట్, ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న డెస్క్టాప్ వెర్షన్ ఉన్నాయి. లాస్ ఏంజిల్స్లో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక 'క్రియేటర్ ఈవెంట్'లో ఈ ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి. ఇందులో కొన్ని ఫీచర్లు వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ ఫీచర్లతో యూజర్లను ఆకట్టుకోవడంతో పాటు CapCut, TikTok, YouTubeకు గట్టి పోటీ ఇవ్వాలని Meta భావిస్తోంది.
Edits యాప్లో వచ్చిన కీలక ఫీచర్ 'AI అసిస్టెంట్'. ఇది క్రియేటర్ల పర్ఫార్మెన్స్ను అనలైజ్ చేసి కంటెంట్ ఐడియాలు ఇస్తుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ డేటా ఆధారంగా- వ్యూస్, వీడియో రిటెన్షన్, ట్రెండింగ్ ఆడియో వంటివి చెక్ చేసి- ఏ కంటెంట్ ఎప్పుడు పోస్ట్ చేయాలో సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఆడియన్స్ ఇష్టపడే కంటెంట్ ఆధారంగానే ఈ టూల్ పనిచేస్తుంది.