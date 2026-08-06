పొరపాటున ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్- మరో సంస్థ వ్యవస్థల్లోకి చొరబడిన మెటా AI మోడల్
మెటా AI మోడల్ టెస్టింగ్లో జరిగిన పొరపాటుతో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ పొంది, మరో సంస్థ వ్యవస్థల్లోకి చొరబడినట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ఇటీవలి ఈ ఘటనలు AI ఏజెంట్ల స్వయంప్రతిపత్తి, భద్రతా ప్రమాణాలపై ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తున్నాయి.
Published : August 6, 2026 at 10:49 AM IST
Hyderabad: మెటా AI మోడల్ టెస్టింగ్ సమయంలో పొరపాటున ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ పొంది, వేరే సంస్థ అంతర్గత వ్యవస్థల్లోకి చొరబడినట్లు బుధవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. అంతకుముందు ఓపెన్ఏఐ (OpenAI), ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) సంస్థల తర్వాత ఇటువంటి ల్యాబ్ ఆధారిత భద్రతా ఉల్లంఘనను నివేదించిన మూడో అగ్రగామి సాంకేతిక సంస్థగా ఇప్పుడు మెటా నిలిచింది.
స్వతంత్ర పరిశోధనా సంస్థ అయిన 'ఇర్రెగ్యులర్' (Irregular) చేసిన తప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ కారణంగా, అంతర్గత మూల్యాంకనం (Evaluation) సమయంలో తమ మోడళ్లలో ఒకదానికి అనుకోకుండా ఓపెన్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లభించిందని మెటా వెల్లడించింది. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం సమగ్ర విచారణను చేపట్టినట్లు సంస్థ పేర్కొంది.
"ఇతర కంపెనీల విషయంలో గతంలో నివేదించిన ఉదంతాల మాదిరిగానే, ఈ AI మోడల్ కూడా ఒక థర్డ్-పార్టీ సేవలోని భద్రతా లోపాన్ని (Vulnerability) ఆసరాగా చేసుకుంది" అని మెటా తన అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
అంతకుముందు, వాస్తవ ప్రపంచ కోడింగ్ (Real-world coding), ఏజెంటిక్ పనుల (Agentic tasks) కోసం తమ అత్యంత సమర్థవంతమైన మోడల్గా మెటా ప్రచారం చేసుకున్న 'మ్యూస్ స్పార్క్ 1.1' (Muse Spark 1.1), టెస్టింగ్ పరిమితులను దాటి ఒక కంపెనీ నెట్వర్క్లోకి చొరబడిందని, అంతేకాకుండా దాని అంతర్గత వ్యవస్థల కాన్ఫిగరేషన్ను మార్చివేసిందని అంతర్గత వర్గాలను ఉటంకిస్తూ 'ది ఇన్ఫర్మేషన్' (The Information) పత్రిక ఒక ప్రత్యేక కథనంలో వెల్లడించింది.
ఈ ఘటన గురించి ఇర్రెగ్యులర్ సంస్థ ప్రతినిధి రాయిటర్స్తో మాట్లాడుతూ, ఇది "గత వారం ఆంత్రోపిక్ ఇప్పటికే వెల్లడించిన ఎవాల్యుయేషన్-ఎన్విరాన్మెంట్ సమస్యే" అని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, ఇది ఎలాంటి "శాండ్బాక్స్ ఎస్కేప్ లేదా అత్యాధునిక సైబర్ దాడి కాదు" అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
"ప్రస్తుతానికి పరిష్కరించాల్సిన సాంకేతిక సమస్యలు ఏవీ లేవు. సైబర్ మూల్యాంకనాలను మరింత సురక్షితంగా నిర్వహించడానికి, అలాగే వాటిని నియంత్రణలో ఉంచడానికి అవసరమైన ఉత్తమ పద్ధతులను పంచుకునేందుకు ఇర్రెగ్యులర్ సంస్థ ప్రస్తుతం ఒక సమగ్ర వైట్ పేపర్ను రూపొందిస్తోంది" అని సదరు సంస్థ పేర్కొంది.
మెటా, ఆంత్రోపిక్ సంస్థలు వెల్లడించిన ఈ తాజా ఘటనలు కేవలం ఆయా మోడళ్లకు అనుకోకుండా ఓపెన్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లభించడం వల్ల జరిగిన సాంకేతిక తప్పిదాలు మాత్రమే. కానీ, ఈ ఉదంతం ఓపెన్ఏఐ ఘటనతో పోలిస్తే పూర్తిగా భిన్నమైనది. ఓపెన్ఏఐకి చెందిన AI ఏజెంట్, సైబర్ టెస్టింగ్ సమయంలో ఒక సరికొత్త భద్రతా బలహీనతను (Vulnerability) స్వయంగా కనుగొని, దానిని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా ఇంటర్నెట్ను చేరుకోగలిగింది.
ఈ వరుస పరిణామాలు అధునాతన AI మోడల్స్ స్వయంప్రతిపత్తి (Autonomy), వాటి రక్షణ పరిమితుల (Containment) విధానాలపై అంతర్జాతీయంగా సరికొత్త పునరాలోచనను రేకెత్తిస్తున్నాయి.