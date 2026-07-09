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ఆలోచనలకు అందమైన రూపం.. 'మ్యూజ్ ఇమేజ్' AIని పరిచయం చేసిన మెటా!

మెటా సూపర్‌ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ సరికొత్త 'మ్యూజ్ ఇమేజ్' AIని లాంఛ్ చేసింది. ఇది సింపుల్ టెక్స్ట్ కమాండ్లతో యూజర్ల ఆలోచనలను క్షణాల్లో హై-క్వాలిటీ చిత్రాలుగా మార్చగలదు.

Muse Image allows users to create mock up image of a person in front of landmark, remove unwanted elements in an image, generate functional QR code, and more.
Muse Image allows users to create mock up image of a person in front of landmark, remove unwanted elements in an image, generate functional QR code, and more. (Image Credit: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 11:11 AM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ సోషల్ మీడియా దిగ్గజం, వాట్సాప్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్‌ల మాతృసంస్థ అయిన మెటా (Meta), టెక్ ప్రపంచంలో మరో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపింది. తన ప్రతిష్టాత్మక మెటా సూపర్‌ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ విభాగం నుంచి మొట్టమొదటి అధునాతన ఇమేజ్ జనరేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మోడల్ 'మ్యూజ్ ఇమేజ్'ను మార్కెట్లోకి అధికారికంగా విడుదల చేసింది.

మెటా సంస్థ ఇప్పటివరకు పలు AI టూల్స్‌ను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, సరికొత్త ఆవిష్కరణల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన సూపర్‌ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఇమేజ్/ఫొటో జనరేషన్ మోడల్ ఇదే కావడం గమనార్హం. గత ఏప్రిల్ నెలలో ఇదే ల్యాబ్స్ నుంచి టెక్స్ట్ రీజనింగ్ కోసం వచ్చిన 'మ్యూజ్ స్పార్క్' (Muse Spark) తర్వాత, ఈ విభాగం నుంచి విడుదలైన రెండవ పవర్‌ఫుల్ AI మోడల్‌గా 'మ్యూజ్ ఇమేజ్' రికార్డు సృష్టించింది. యూజర్ల సాధారణ ఆలోచనలను సైతం క్షణాల వ్యవధిలో హై-క్వాలిటీ విజువల్స్‌గా మార్చగల సామర్థ్యంతో ఈ సరికొత్త టూల్‌ను డిజైన్ చేశారు.

'మ్యూజ్ స్పార్క్' శక్తితో సరికొత్త శకం!: గత ఏప్రిల్ నెలలో మెటా సంస్థ 'మ్యూజ్ స్పార్క్' (Muse Spark) అనే టూల్‌ను లాంఛ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది 'మెటా AI'ని ఒక అత్యంత స్మార్ట్ అసిస్టెంట్‌గా మార్చేసింది. ఇప్పుడు తాజాగా వచ్చిన 'మ్యూజ్ ఇమేజ్' మోడల్ పూర్తిగా ఆ మ్యూజ్ స్పార్క్ టెక్నాలజీ ఆధారంగానే రూపుదిద్దుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ 'Meta AI' ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో యూజర్లకు అందుబాటులో ఉంది.

ఆలోచనలకు అందమైన రూపం (క్రియేటివ్ టూల్): మ్యూజ్ ఇమేజ్ కేవలం ఒక సాధారణ AI టూల్ మాత్రమే కాదు, ఇది అద్భుతమైన క్రియేటివ్ పార్ట్‌నర్‌గా పనిచేస్తుంది. యూజర్లు తమ మనస్సులో ఉన్న చిన్న చిన్న ఐడియాలను లేదా సింపుల్ టెక్స్ట్ కమాండ్లను క్షణాల్లో హై-క్వాలిటీ విజువల్స్, డిజిటల్ ఆర్ట్‌గా మార్చుకోవచ్చు.

డైరెక్ట్ షేరింగ్ & డౌన్‌లోడ్ ఆప్షన్స్: ఈ మోడల్ ద్వారా జనరేట్ అయిన ఇమేజెస్‌ను యూజర్లు నేరుగా తమ డివైజ్‌లలోకి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, Facebook, Instagram, WhatsApp వంటి తమ పాపులర్ యాప్స్‌లో చాట్, ఫీడ్ లేదా స్టోరీలలో నేరుగా Direct Share చేసుకునే సదుపాయాన్ని కూడా మెటా అందిస్తోంది. సాంకేతిక రంగ నిపుణుల ప్రకారం, ఈ సరికొత్త టూల్ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ క్రియేటర్లకు, సాధారణ యూజర్లకు ఒక సరికొత్త డిజిటల్ అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.

మ్యూజ్ ఇమేజ్ ఎలా పని చేస్తుంది?: మెటా ప్రకారం, 'మ్యూజ్ ఇమేజ్' అడ్వాన్స్‌డ్ రీజనింగ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. దీని వల్ల చాలా క్లిష్టమైన ప్రాంప్ట్‌లను కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకోగలదు. అంతేకాకుండా, వేర్వేరుగా ఉన్న అనేక ఫొటోలను ఒకదానితో ఒకటి కలిపి (Merge) ఒక హై-క్వాలిటీ క్రియేషన్‌ను అద్భుతంగా రూపొందించగలదు.

ఈ మ్యూజ్ ఇమేజ్​తో AI ఫొటోలను క్రియేట్ చేయడానికి యూజర్లు ఎలాంటి కష్టమైన సాంకేతిక పదాలు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా సింపుల్ భాషలో, మనం సాధారణంగా ఒకరితో ఒకరం మాట్లాడుకున్నట్లుగానే (Conversational Style) ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ టైప్ చేయవచ్చు. దీని ద్వారా యూజర్లు తమ ఊహలకు తగ్గట్టుగా పూర్తిగా కొత్త ఫొటోలను జనరేట్ చేయించవచ్చు, అలాగే ఇప్పటికే జనరేట్ అయిన ఫొటో నచ్చకపోతే దానిని మళ్లీ ఎడిట్ కూడా చేయించవచ్చు.

QR కోడ్స్ నుంచి టెక్స్ట్ రెండరింగ్ వరకు: మెటా ప్రకారం, 'మ్యూజ్ ఇమేజ్' టూల్ సహాయంతో ప్రపంచంలోని ఏ ప్రముఖ ల్యాండ్‌మార్క్ ముందైనా ఒక వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నట్లుగా అత్యంత సహజసిద్ధమైన ఇమేజ్‌ను క్రియేట్ చేయవచ్చు.

అంతేకాకుండా, ఫొటోల నుంచి అన్‌వాంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ లేదా ఫొటోబాంబర్లను (Photo-bombers) సులభంగా తొలగించుకోవచ్చు. అలాగే, కస్టమ్ ప్రాంప్ట్ ఉపయోగించి స్కాన్ చేయడానికి వీలయ్యే పూర్తి స్థాయి ఫంక్షనల్ QR కోడ్‌ను కూడా దీని ద్వారా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు.

దీనితో పాటు, మ్యూజ్ ఇమేజ్ ఫొటోల లోపల అక్షరాలను అత్యంత స్పష్టంగా, క్లీన్‌గా రెండర్ చేసే (Text Rendering) ప్రత్యేక సదుపాయాన్ని కూడా కలిగి ఉంది. దీనివల్ల యూజర్లు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చదవగలిగే 'హౌ-టు గైడ్స్' (How-to Guides) లేదా అధునాతన ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్‌ను కూడా ఈ AI మోడల్ ద్వారా నేరుగా రూపొందించుకోవచ్చు.

ప్రీసెట్స్ & @ మెన్షన్ ఫీచర్లు: ఈ ఇమేజ్ జనరేషన్ AI మోడల్‌లో టూల్ స్వయంగా సజెస్ట్ చేసిన ప్రాంప్ట్‌లను అంటే 'ప్రీసెట్స్' ను సూచిస్తుంది. అలాగే @ మెన్షన్ చేసే ఫీచర్ కూడా ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఫొటోలను ట్యాగ్ చేయడం లేదా యాడ్ చేసే సౌకర్యం లభిస్తుంది. యూజర్లు తమ ఇమేజ్‌పై నేరుగా స్కెచ్ చేసి కూడా మార్పులను సూచించవచ్చు.

లభ్యత & భవిష్యత్ ప్రణాళికలు:

మ్యూజ్ ఇమేజ్ ప్రస్తుతం ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్‌లలో కొత్త క్రియేటివ్ ఫీచర్లను అందిస్తోంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో యూజర్లకు స్టోరీస్ కోసం 30కి పైగా కొత్త AI-పవర్డ్ ఎఫెక్ట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే వాట్సాప్‌లో ఈ మోడల్ Meta AIతో చాట్‌లోనే నేరుగా ఇమేజ్ జనరేట్ చేసే సదుపాయాన్ని ఇస్తుంది. ప్రస్తుతానికి ఇది కొన్ని పరిమిత దేశాల్లోనే అందుబాటులో ఉంది.

మ్యూజ్ ఇమేజ్ మోడల్‌ను త్వరలోనే ఫేస్‌బుక్, మెసెంజర్‌తో సహా మరిన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో, అలాగే ఇతర దేశాలలో కూడా ప్రారంభించనున్నట్లు మెటా అధికారికంగా ధృవీకరించింది. రాబోయే వారాల్లో అడ్వర్టైజర్స్ (యాడ్స్ ఇచ్చేవారు), ఏజెన్సీలు కూడా మెటా అడ్వాంటేజ్+ క్రియేటివ్ టూల్స్ (Advantage+ Creative Tools) ద్వారా ఈ మ్యూజ్ ఇమేజ్‌ను సులభంగా యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు.

రోజువారీ వినియోగం కోసం మ్యూజ్ ఇమేజ్ సదుపాయం Meta AIలో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే, ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇమేజ్‌లను జనరేట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం యూజర్లు మెటా పెయిడ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్‌లను కొనుగోలు చేయాల్సి రావచ్చు.

చిత్రాలతో పాటు 'మ్యూజ్ వీడియో' పై కసరత్తు: చిత్రాలనే కాకుండా, కేవలం టెక్స్ట్ కమాండ్లతో అద్భుతమైన వీడియోలను సైతం సృష్టించగలిగే 'మ్యూజ్ వీడియో' (Muse Video) అనే సరికొత్త వీడియో జనరేషన్ మోడల్​ను కూడా తాము ఎప్పటినుంచో అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు (Developing) మెటా సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది.

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