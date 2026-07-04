మెటా 'Pocket' AI: కోడింగ్ లేకుండానే గేమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు!
మెటా నుంచి సరికొత్త AI యాప్ 'Pocket' మార్కెట్లోకి వచ్చింది. దీని ద్వారా యూజర్లు ఎలాంటి కోడింగ్ అవసరం లేకుండా, కేవలం టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్స్తోనే సొంతంగా మినీ-గేమ్స్ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
Published : July 4, 2026 at 2:36 PM IST
Hyderabad: సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా AI-ఆధారిత గేమింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. వినియోగదారులు ఎటువంటి కోడింగ్ పరిజ్ఞానం లేకుండా, కేవలం సాధారణ టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్స్ రాయడం ద్వారా సొంతంగా మినీ-గేమ్స్, ఇంటరాక్టివ్ కంటెంట్ను తయారుచేసుకునేలా 'పాకెట్' (Pocket) అనే సరికొత్త ప్రయోగాత్మక యాప్ను నిశ్శబ్దంగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది.
కంపెనీ దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, ఈ యాప్ ఇప్పటికే యాపిల్ యాప్ స్టోర్ (Apple App Store), గూగుల్ ప్లే స్టోర్ (Google Play Store)లలో అందుబాటులోకి వచ్చేసింది.
గిజ్మో (Gizmo) సాంకేతికతతో మెటా 'పాకెట్' (Pocket) రూపకల్పన:
మెటా సంస్థ నూతనంగా పరిచయం చేసిన 'పాకెట్' యాప్ వెనుక ఉన్న సాంకేతికత, దాని ఆవిర్భావానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన వివరాలు ఇవే:
- స్టార్టప్ కొనుగోలు: AI-ఆధారిత ఇంటరాక్టివ్ గేమింగ్ అనుభవాలను సృష్టించడంలో గుర్తింపు పొందిన 'గిజ్మో' (Gizmo) అనే స్టార్టప్ను మెటా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కొనుగోలు చేసింది. తన AI క్రియేటివ్ టూల్స్ విభాగాన్ని బలోపేతం చేసే వ్యూహంలో భాగంగానే మెటా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
- ఒకేలా ఉన్న ఫీచర్లు: గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లోని స్క్రీన్షాట్ల ప్రకారం.. పాకెట్ యాప్ ఒరిజినల్ గిజ్మో యాప్ను పోలి ఉంది. వినియోగదారులు తమకు కావలసిన ఐడియాను కేవలం టెక్స్ట్ రూపంలో వివరిస్తే చాలు, యాప్ దానికి తగిన ఇంటరాక్టివ్ గేమింగ్ను జనరేట్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం గిజ్మో యాప్ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, మెటా అదే సాంకేతికతతో తన సొంత వెర్షన్ను సిద్ధం చేయడం గమనార్హం.
- తొలిసారిగా గుర్తింపు: ప్రముఖ రివర్స్ ఇంజనీర్ 'అలెశాండ్రో పలుజ్జీ' (Alessandro Paluzzi) ఈ యాప్ను ప్లే స్టోర్లో మొదటగా గుర్తించి, దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్షాట్లను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
#Meta is working on a new app called Pocket 👀— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 2, 2026
ℹ️ A new creative platform to make and share gizmos. pic.twitter.com/zFjMU5jj1U
- లాంఛ్ తేదీ: యాప్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ 'యాప్ఫిగర్స్' (Appfigures) నివేదిక ప్రకారం.. ఈ పాకెట్ యాప్ 2026, జూన్ 29న ఐఓఎస్ (iOS), ఆండ్రాయిడ్ (Android) ప్లాట్ఫార్మ్లలో నిశ్శబ్దంగా విడుదలైంది. మార్కెట్లోకి వచ్చి కొద్ది రోజులే కావడంతో, దీని అధికారిక డౌన్లోడ్స్, యూజర్ల సంఖ్య వివరాలు ఇంకా వెల్లడికాలేదు.
మెటా AI పోర్ట్ఫోలియో విస్తరణ: గేమింగ్ రంగంలోకి సరికొత్త అడుగు
సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా (Meta) తన AI-ఆధారిత క్రియేటివ్ టూల్స్ పోర్ట్ఫోలియోను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే ఇప్పుడు ఈ 'పాకెట్' యాప్ను పరిచయం చేసింది.
మెటా తన ఎఐ ఎకోసిస్టమ్ను ఏ విధంగా బలోపేతం చేస్తుందో చూద్దాం:
- మల్టీమీడియా టూల్స్: మెటా ఇప్పటికే తన 'మెటా ఎఐ' (Meta AI) యాప్ ద్వారా వినియోగదారులకు AI ఇమేజ్ జనరేషన్ సదుపాయాన్ని అందిస్తోంది. దీనితో పాటు 'వైబ్స్' (Vibes) యాప్ ద్వారా AI వీడియో జనరేషన్ ఫీచర్ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
- కంటెంట్ క్రియేటర్ల కోసం: క్రియేటర్లకు సులభంగా వీడియో ఎడిటింగ్ సదుపాయాన్ని అందించడం కోసం AI సాంకేతికతతో పనిచేసే 'ఎడిట్స్' (Edits) అనే ప్రత్యేక యాప్ను మెటా గతంలోనే ప్రవేశపెట్టింది.
- కోర్ ప్లాట్ఫార్మ్స్లో ఇంటిగ్రేషన్: ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి ప్రపంచవ్యాప్త పాపులర్ సోషల్ మీడియా యాప్స్లో కూడా మెటా ఇప్పటికే జనరేటివ్ AI ఫీచర్లను విజయవంతంగా అనుసంధానించింది.
- గేమింగ్ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశం: ప్రస్తుతం టెక్స్ట్, ఇమేజ్, వీడియో విభాగాల తర్వాత.. మెటా తన సరికొత్త 'పాకెట్' యాప్ ద్వారా AI-జనరేటెడ్ గేమ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విభాగంలోకి అధికారికంగా అడుగుపెట్టింది.