మీ సొంత AI హార్డ్వేర్ను మీరే తయారుచేసుకోవచ్చు- 'Muse Gadgets'ను ఓపెన్-సోర్స్గా విడుదల చేసిన మెటా
మెటా తన 'Muse Gadgets'ను ఓపెన్-సోర్స్గా మార్చింది. దీంతో ఇక మీ సొంత AI గాడ్జెట్ను మీరే తయారుచేసుకోవచ్చు. అదెలాగంటే?
Published : October 3, 2026 at 1:32 PM IST
Hyderabad: మ్యూస్ (Muse) ఆధారిత కస్టమ్ AI గాడ్జెట్లను డెవలపర్లే సొంతంగా రూపొందించుకునేందుకు మెటా అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం "Muse Gadgets" ఓపెన్-సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రకటించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద ESP32 ఫర్మ్వేర్, Linux SDK, GitHub రిపోజిటరీతో పాటు డెవలపర్ డాక్యుమెంటేషన్ను మెటా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో తయారీదారులు తమ హార్డ్వేర్లో "Muse AI" ఏజెంట్ను సులభంగా అనుసంధానించుకోవచ్చు.
డెవలపర్లు gadgets.muse.ai వెబ్సైట్ నుంచి API టోకెన్లను పొందవచ్చు. ఆ తర్వాత మార్కెట్లో లభించే ESP32 బోర్డులు లేదా Raspberry Pi వంటి Linux పరికరాలను ఉపయోగించి, "మ్యూస్"కు స్క్రీన్లు, బటన్లు, సెన్సార్లు, ఆడియో సిస్టమ్లతో కూడిన సొంత AI పరికరాలను డెవలప్ చేసుకోవచ్చు.
🚨 side project alert 🚨 Announcing Muse Gadgets, an open source ESP32 firmware and Linux sdk so that you can make hardware devices that work with Muse. Grab an API token from https://t.co/Q0dE0cYnCs and point your favorite coding agent at the github repo to build your own peripherals for Muse.— Nat Friedman (@natfriedman) October 2, 2026
ఈ విషయాన్ని మెటా సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ ప్రొడక్ట్ హెడ్ నాట్ ఫ్రైడ్మాన్ స్వయంగా వెల్లడించారు. "API టోకెన్ తీసుకుని, మీ ఫేవరెట్ కోడింగ్ ఏజెంట్ను GitHub రిపోకు అనుసంధానించి మీ సొంత AI గాడ్జెట్ను క్రియేట్ చేసుకోండి" అని ఆయన "X"లో పేర్కొన్నారు.
ఈ ప్రకటనతో పాటు మెటా శాంపిల్గా USB-C Muse Home Link పరికరాన్ని కూడా ఆవిష్కరించింది. మొత్తం 5,000 యూనిట్లను తయారు చేసి, వాటిని "మ్యూస్" సబ్స్క్రైబర్లకు ఉచితంగా అందిస్తోంది. కొన్ని వారాల్లో వీటి డెలివరీ ప్రారంభమవుతుందని అంచనా
ఈ పరికరంతో యూజర్లు తమ ఇంటి Wi-Fiకి "మ్యూస్"ను కనెక్ట్ చేసి, అనుకూల పరికరాలతో పాటు లోకల్ HTTP API ఉన్న ఏ డివైజ్నైనా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఇది పూర్తి హోమ్ ఆటోమేషన్కు మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
"మేము కూడా మా సొంత గాడ్జెట్ తయారు చేశాం. మ్యూజ్ హోమ్ లింక్ (Muse Home Link) అనేది USB-Cతో పనిచేసే ఒక చిన్న పరికరం. ఇది మీ హోమ్ నెట్వర్క్కు కనెక్ట్ అయి టీవీలు, స్పీకర్లు, HTTPS సపోర్ట్ ఉన్న ఏ స్మార్ట్ హోమ్ పరికరాలతోనైనా సంభాషించడానికి మ్యూజ్కు వీలు కల్పిస్తుంది. మ్యూజ్ హోమ్ లింక్ కోడ్ మొత్తం కూడా ఓపెన్ సోర్స్" అని ఫ్రైడ్మాన్ తెలిపారు.
డెవలపర్లతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రియులను టార్గెట్ చేస్తూ మెటా ఈ "Muse Gadgets" ప్రాజెక్టును తీసుకొచ్చింది. దీన్ని పూర్తిగా DIY ఓపెన్-సోర్స్ పరికరాలుగా అభివర్ణిస్తోంది.
"మార్కెట్లో దొరికే ESP32 బోర్డును ప్రోగ్రామ్ చేయండి లేదా మా SDKలతో Raspberry Piని సెటప్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న డిస్ప్లేలు, బటన్లు, సెన్సార్లు, యాక్చుయేటర్లు వంటి వాటికి మ్యూస్ను కనెక్ట్ చేయండి" అని మెటా పేర్కొంది.
సెప్టెంబర్లో VR గ్లాసెస్, లేటెస్ట్ AI గ్లాసెస్ లైనప్తో పాటు "మ్యూస్"ను లాంఛ్ చేసిన మెటా, ఆ తర్వాత చిరు వ్యాపారాల కోసం ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాట్ఫామ్ను తీసుకొచ్చింది. ఆ వరుసలోనే తాజాగా ఈ ఓపెన్-సోర్స్ ప్రాజెక్టును ప్రకటించింది.