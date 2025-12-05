ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్లో మార్పులు- ఇప్పుడు అకౌంట్ రికవరీ మరింత ఈజీ బాస్!
మెటా స్మార్ట్ AI సెక్యూరిటీ- మీ డిజిటల్ జీవితాన్ని ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా ఆస్వాదించవచ్చు!
Published : December 5, 2025 at 4:43 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో చాలామంది జీవితాలు పూర్తిగా సోషల్ మీడియాతో ముడిపడిపోయాయి. ఇది కమ్యూనికేషన్, సమాచార సేకరణ, వ్యాపారం, రాజకీయాలు, సామాజిక మార్పులను ప్రభావితం చేస్తూ, మన దైనందిన జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా మారింది. అయితే సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల పట్ల జాగ్రత్త వహించడం చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా అకౌంట్లను సురక్షితంగా ఉంచుకోవడం అనేది వినియోగదారునికి మాత్రమే కాకుండా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్కి కూడా కీలకం.
ఈ నేపథ్యంలో మెటా తన ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో కొత్త సపోర్ట్ హబ్, స్మార్ట్ AI సెక్యూరిటీ, ఈజీ అకౌంట్ రికవరీ ఫీచర్లను ప్రారంభించింది. తద్వారా ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో అకౌంట్ సపోర్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీని గతంలో కంటే ఈజీ అండ్ స్మార్ట్గా చేసింది. ఈ సపోర్ట్ ఇంతకుముందు ఆశించినంత అంచనాలను అందుకోలేకపోయిందని, ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి యూజర్ సకాలంలో సహాయం పొంది తమ అకౌంట్లను సురక్షితంగా ఉంచుకోగలిగేలా ప్రధాన మార్పులు చేస్తున్నట్లు కంపెనీ స్పష్టంగా పేర్కొంది.
కొత్త సపోర్ట్ హబ్: ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ రెండింటిలోనూ ఒక కొత్త కేంద్రీకృత హబ్ అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇది ఒకే స్థానం నుంచి ఖాతా సంబంధిత సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు మీ అకౌంట్ సంబంధిత సమస్యలను నివేదించవచ్చు. Meta AI శోధనతో తక్షణ సమాధానాలను పొందవచ్చు, వివిధ ముఖ్యమైన సెట్టింగ్లనూ నిర్వహించవచ్చు.
రియల్ టైమ్లో సహాయం చేయడానికి AI అసిస్టెంట్: ఈ అప్డేట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న iOS, ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వస్తోంది. తక్షణ, వ్యక్తిగతీకరించిన సహాయాన్ని అందించే ఈ AI సపోర్ట్ అసిస్టెంట్ను మెటా పరీక్షించడం కూడా ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. ఖాతా రికవరీ, ప్రొఫైల్ సెట్టింగ్లు లేదా ఏదైనా ఇతర సమస్య అయినా ఈ AI మీకు రియల్ టైమ్లో మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.
అకౌంట్ రికవరీ కూడా ఈజీ: మెటా అకౌంట్ రికవరీని కూడా సరళీకృతం చేసింది. ఇప్పుడు సరైన రికవరీ ఎంపికలు మీకు సకాలంలో కనిపిస్తాయి. SMS, ఇమెయిల్ అలర్ట్లను కూడా క్లియర్ చేశారు. తద్వారా వినియోగదారులు తమ ఖాతాలలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోగలుగుతారు. ఈ సిస్టమ్ ఇప్పుడు విశ్వసనీయ డివైజ్లను, సుపరిచితమైన స్థానాలను బాగా గుర్తిస్తుంది. అవసరమైతే మీరు సెల్ఫీ వీడియోను అందించడం ద్వారా మీ గుర్తింపును కూడా నిర్ధారించుకోవచ్చు. US, కెనడాలో హ్యాక్డ్ ఖాతా రికవరీ సక్సెస్ రేటు 30% పెరిగిందని కంపెనీ చెబుతోంది. వినియోగదారులు స్వయంగా ఉపయోగించగల కొన్ని ఫీచర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
Security Checkup: ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్లు, లాగిన్ హెచ్చరికలు, ఇతర భద్రతా దశలను తనిఖీ చేయవచ్చు.
Two-Factor Authentication: ఇది అదనపు భద్రతా పొరను అందిస్తుంది.
Passkeys: మీ ఫింగర్ప్రింట్ లేదా ముఖాన్ని ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
2026లో మరిన్ని కొత్త సపోర్ట్ అండ్ రికవరీ టూల్స్ వస్తున్నాయని, తద్వారా వినియోగదారులు తమ డిజిటల్ జీవితాన్ని ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా ఆస్వాదించవచ్చని మెటా చెబుతోంది.