ETV Bharat / technology

మెటా 'Muse' AI సరికొత్త అప్‌డేట్: కస్టమ్ ట్రాకర్ల కోసం 'Spaces'

మెటా తన AI అసిస్టెంట్ 'మ్యూజ్'లో 'స్పేసెస్' అనే సరికొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ రోజువారీ పనులు, ప్రణాళికల కోసం కస్టమ్ డాష్‌బోర్డ్‌లు, ట్రాకర్‌లను సులభంగా సృష్టించుకోవచ్చు.

మెటా 'Muse' AI సరికొత్త అప్‌డేట్: కస్టమ్ ట్రాకర్ల కోసం 'Spaces'
మెటా 'Muse' AI సరికొత్త అప్‌డేట్: కస్టమ్ ట్రాకర్ల కోసం 'Spaces' (ఫొటో క్రెడిట్: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మెటా తన AI అసిస్టెంట్ 'మ్యూజ్' (Muse)లో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇటీవలే 'మ్యూజ్ ఏజెంట్ల'ను పరిచయం చేసిన మెటా, ఇప్పుడు వినియోగదారుల పనులను మరింత సులభతరం చేసేందుకు 'స్పేసెస్' (Spaces) అనే సరికొత్త ఫీచర్‌ను పరిచయం చేసింది.

ఏంటీ 'స్పేసెస్'?: స్పేసెస్ అంటే మీరు చేసే పనులను బట్టి వర్గీకరించుకునే ప్రత్యేక సంభాషణల వేదిక. మెటా వీటిని "కస్టమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్"గా అభివర్ణిస్తోంది.

  • ఇవి మ్యూజ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌లోని సైడ్‌బార్‌లో కనిపిస్తాయి.
  • ఏదైనా ఒక స్పేస్‌పై క్లిక్ చేయగానే, దానికి సంబంధించిన చాట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది.
  • మీరు నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే ఆ స్పేస్‌లో మ్యూజ్ AI పనిచేస్తుంది.

ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

మీరు చేసే ప్రతి పనికీ విడివిడిగా ఒక స్పేస్‌ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు:

  • ట్రావెల్ ప్లానింగ్: ఒక విహారయాత్ర కోసం ప్రత్యేక స్పేస్ క్రియేట్ చేసి, హోటళ్లు, సందర్శనీయ స్థలాల వివరాలు దాచుకోవచ్చు.
  • ఈవెంట్ మేనేజ్‌మెంట్: కుటుంబ వేడుకలు లేదా వివాహ ప్లానింగ్ కోసం విడిగా వాడుకోవచ్చు.
  • రోజువారీ పనులు: పండుగ బహుమతుల ట్రాకింగ్, వంటకాల సేకరణ వంటి వాటిని వేర్వేరుగా నిర్వహించుకోవచ్చు.

అంతేకాకుండా, వినియోగదారుడు చాట్‌లో ఏదైనా కొత్త ఆలోచనను ప్రస్తావించినప్పుడు, మ్యూజ్ దాని కోసం ట్రాకర్, ప్లానర్ లేదా ప్రాజెక్ట్ బోర్డ్ రూపంలో ఒక స్పేస్‌ను ఆటోమేటిక్‌గా రూపొందించగలదు. ఈ స్పేస్‌లను థర్డ్-పార్టీ యాప్‌లు, బాహ్య డేటాతో అనుసంధానించే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. దీంతో కచేరీ తేదీలు, ధరల్లో మార్పులు, ప్రాజెక్ట్ పురోగతి వంటి సమాచారం బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో నిరంతరం అప్‌డేట్ అవుతుంది.

'స్పేసెస్' (Spaces) ద్వారా మీరు రూపొందించగల కొన్ని కీలక హబ్‌లు:

  • షాపింగ్ హబ్ (Shopping Hub): పండుగ, పుట్టినరోజు బహుమతుల ప్రణాళికలు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సేవ్స్ (Instagram Saves) ఆధారిత విష్‌లిస్ట్‌లు, మార్కెట్‌ప్లేస్ లిస్టింగ్‌లు, కొనుగోలుదారుల సందేశాలన్నింటినీ ఒకే చోట నిర్వహించుకోవచ్చు.
  • స్కూల్ డ్యాష్‌బోర్డ్ (School Dashboard): మీ ఈమెయిళ్ల నుంచి విద్యాసంస్థలకు సంబంధించిన ఈవెంట్‌లను ఆటోమేటిక్‌గా సేకరించి, వాటిని మీ క్యాలెండర్‌కు జోడిస్తుంది.
  • మ్యూజిక్ ట్రాకర్ (Music Tracker): మీకు ఇష్టమైన కళాకారుల కొత్త ఆల్బమ్‌లు, రాబోయే సంగీత ప్రదర్శనలు (Concerts), ఇతర తాజా అప్‌డేట్‌లను ట్రాక్ చేస్తుంది.
  • వెడ్డింగ్ ప్లానర్ (Wedding Planner): వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఆర్.ఎస్.వి.పి (RSVP) జాబితాలు, వెండర్ ఇన్‌వాయిస్‌లు, టాస్క్ లిస్ట్‌లు, ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.
  • ట్రివియా గేమ్ (Trivia Game): మీకు ఇష్టమైన మూవీస్, మ్యూజిక్ లేదా గేమ్స్ ఆధారంగా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలను (Quiz) అందిస్తుంది.
  • పాడ్‌కాస్ట్ స్టూడియో (Podcast Studio): పాడ్‌కాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఆలోచనలు, పరిశోధన, స్క్రిప్ట్‌లను ఒకే చోట భద్రపరుచుకోవడానికి సహకరిస్తుంది.
  • ఆర్డర్ ట్రాకర్ (Order Tracker): చిన్న తరహా వ్యాపారాల కొత్త ఆర్డర్‌లు, కస్టమర్ సందేశాలు, రవాణా (Shipping) షెడ్యూల్‌లను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
  • క్లయింట్ హబ్ (Client Hub - Freelance): ఫ్రీలాన్స్ నిపుణుల ప్రత్యేక అవసరాల కోసం రూపొందించిన విభాగం. ఇది ప్రాజెక్ట్‌లు, వాటి గడువులు (Deadlines), ఇన్‌వాయిస్‌లను ట్రాక్ చేస్తుంది.
  • ట్రిప్ ప్లానర్ (Trip Planner): మీ విమాన ప్రయాణ వివరాలు, హోటల్ బుకింగ్‌లు, రిజర్వేషన్‌లు, రోజువారీ ప్రయాణ ప్రణాళికను (Itinerary) సురక్షితంగా నిల్వ చేస్తుంది.

TAGGED:

WHAT IS MUSE SPACES
MUSE AGENTS
META AI AGENTS
MUSE VOICE
META MUSE SPACES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.