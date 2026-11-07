మెటా 'Muse' AI సరికొత్త అప్డేట్: కస్టమ్ ట్రాకర్ల కోసం 'Spaces'
మెటా తన AI అసిస్టెంట్ 'మ్యూజ్'లో 'స్పేసెస్' అనే సరికొత్త ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు తమ రోజువారీ పనులు, ప్రణాళికల కోసం కస్టమ్ డాష్బోర్డ్లు, ట్రాకర్లను సులభంగా సృష్టించుకోవచ్చు.
Published : November 7, 2026 at 1:35 PM IST
Hyderabad: మెటా తన AI అసిస్టెంట్ 'మ్యూజ్' (Muse)లో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇటీవలే 'మ్యూజ్ ఏజెంట్ల'ను పరిచయం చేసిన మెటా, ఇప్పుడు వినియోగదారుల పనులను మరింత సులభతరం చేసేందుకు 'స్పేసెస్' (Spaces) అనే సరికొత్త ఫీచర్ను పరిచయం చేసింది.
ఏంటీ 'స్పేసెస్'?: స్పేసెస్ అంటే మీరు చేసే పనులను బట్టి వర్గీకరించుకునే ప్రత్యేక సంభాషణల వేదిక. మెటా వీటిని "కస్టమ్ ఎక్స్పీరియన్స్"గా అభివర్ణిస్తోంది.
Spaces are here. Describe a planner, a tracker, a game, whatever you need, and Muse builds it right into the app. Pin it to your tabs, come back anytime, and it’ll already be up to date. https://t.co/6ryENwa6PN— Muse (@Muse) November 6, 2026
- ఇవి మ్యూజ్ ఇంటర్ఫేస్లోని సైడ్బార్లో కనిపిస్తాయి.
- ఏదైనా ఒక స్పేస్పై క్లిక్ చేయగానే, దానికి సంబంధించిన చాట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది.
- మీరు నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా మాత్రమే ఆ స్పేస్లో మ్యూజ్ AI పనిచేస్తుంది.
ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
Playing around with spaces in Muse lately -- tell Muse what you need and it builds it. I've made a BBQ game, an event tracker, and a home control dashboard. Excited to see what you build. https://t.co/ksaKEQVKa9— Mark Zuckerberg (@finkd) November 6, 2026
మీరు చేసే ప్రతి పనికీ విడివిడిగా ఒక స్పేస్ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు:
- ట్రావెల్ ప్లానింగ్: ఒక విహారయాత్ర కోసం ప్రత్యేక స్పేస్ క్రియేట్ చేసి, హోటళ్లు, సందర్శనీయ స్థలాల వివరాలు దాచుకోవచ్చు.
- ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్: కుటుంబ వేడుకలు లేదా వివాహ ప్లానింగ్ కోసం విడిగా వాడుకోవచ్చు.
- రోజువారీ పనులు: పండుగ బహుమతుల ట్రాకింగ్, వంటకాల సేకరణ వంటి వాటిని వేర్వేరుగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా, వినియోగదారుడు చాట్లో ఏదైనా కొత్త ఆలోచనను ప్రస్తావించినప్పుడు, మ్యూజ్ దాని కోసం ట్రాకర్, ప్లానర్ లేదా ప్రాజెక్ట్ బోర్డ్ రూపంలో ఒక స్పేస్ను ఆటోమేటిక్గా రూపొందించగలదు. ఈ స్పేస్లను థర్డ్-పార్టీ యాప్లు, బాహ్య డేటాతో అనుసంధానించే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. దీంతో కచేరీ తేదీలు, ధరల్లో మార్పులు, ప్రాజెక్ట్ పురోగతి వంటి సమాచారం బ్యాక్గ్రౌండ్లో నిరంతరం అప్డేట్ అవుతుంది.
'స్పేసెస్' (Spaces) ద్వారా మీరు రూపొందించగల కొన్ని కీలక హబ్లు:
- షాపింగ్ హబ్ (Shopping Hub): పండుగ, పుట్టినరోజు బహుమతుల ప్రణాళికలు, ఇన్స్టాగ్రామ్ సేవ్స్ (Instagram Saves) ఆధారిత విష్లిస్ట్లు, మార్కెట్ప్లేస్ లిస్టింగ్లు, కొనుగోలుదారుల సందేశాలన్నింటినీ ఒకే చోట నిర్వహించుకోవచ్చు.
- స్కూల్ డ్యాష్బోర్డ్ (School Dashboard): మీ ఈమెయిళ్ల నుంచి విద్యాసంస్థలకు సంబంధించిన ఈవెంట్లను ఆటోమేటిక్గా సేకరించి, వాటిని మీ క్యాలెండర్కు జోడిస్తుంది.
- మ్యూజిక్ ట్రాకర్ (Music Tracker): మీకు ఇష్టమైన కళాకారుల కొత్త ఆల్బమ్లు, రాబోయే సంగీత ప్రదర్శనలు (Concerts), ఇతర తాజా అప్డేట్లను ట్రాక్ చేస్తుంది.
- వెడ్డింగ్ ప్లానర్ (Wedding Planner): వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఆర్.ఎస్.వి.పి (RSVP) జాబితాలు, వెండర్ ఇన్వాయిస్లు, టాస్క్ లిస్ట్లు, ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది.
- ట్రివియా గేమ్ (Trivia Game): మీకు ఇష్టమైన మూవీస్, మ్యూజిక్ లేదా గేమ్స్ ఆధారంగా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలను (Quiz) అందిస్తుంది.
- పాడ్కాస్ట్ స్టూడియో (Podcast Studio): పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఆలోచనలు, పరిశోధన, స్క్రిప్ట్లను ఒకే చోట భద్రపరుచుకోవడానికి సహకరిస్తుంది.
- ఆర్డర్ ట్రాకర్ (Order Tracker): చిన్న తరహా వ్యాపారాల కొత్త ఆర్డర్లు, కస్టమర్ సందేశాలు, రవాణా (Shipping) షెడ్యూల్లను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
- క్లయింట్ హబ్ (Client Hub - Freelance): ఫ్రీలాన్స్ నిపుణుల ప్రత్యేక అవసరాల కోసం రూపొందించిన విభాగం. ఇది ప్రాజెక్ట్లు, వాటి గడువులు (Deadlines), ఇన్వాయిస్లను ట్రాక్ చేస్తుంది.
- ట్రిప్ ప్లానర్ (Trip Planner): మీ విమాన ప్రయాణ వివరాలు, హోటల్ బుకింగ్లు, రిజర్వేషన్లు, రోజువారీ ప్రయాణ ప్రణాళికను (Itinerary) సురక్షితంగా నిల్వ చేస్తుంది.