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మెటా వన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ లాంఛ్: ఫీచర్లు, ప్లాన్లు, ధరల వివరాలు ఇవే!

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెటా వన్ ప్లాన్‌లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సింగిల్ యాప్ ప్లాన్‌లు నెలకు 2.99 డాలర్ల నుంచి ప్రారంభమవుతాయని మెటా తెలిపింది. అయితే భారత్‌లో ధరలను ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.

మెటా వన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ లాంఛ్
మెటా వన్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ లాంఛ్ (ఫొటో క్రెడిట్: Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 6:05 PM IST

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Hyderabad: సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా సరికొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్‌ను ప్రారంభించింది. 'మెటా వన్' పేరుతో ఈ సేవలను తీసుకొచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, వాట్సాప్, మెటా ఏఐలలో ఈ సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ద్వారా యూజర్లు మరింత అధునాతన ఏఐ ఫీచర్లను వినియోగించుకోవచ్చు. ఎక్స్‌ప్రెషన్ సంబంధిత ఫీచర్లలోనూ అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా క్రియేటర్లు, వ్యాపార వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేక ప్రొఫెషనల్ టూల్స్‌ను అందిస్తున్నట్లు మెటా ప్రకటించింది.

అయితే మెటా యాప్‌ల ప్రధాన అనుభవం యథావిధిగా ఉచితంగానే కొనసాగుతుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. అదనపు ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారికి మాత్రమే ఈ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఉపయోగపడుతుంది.

ఇప్పటికే 50కి పైగా ప్రీమియం ఫీచర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు మెటా తెలిపింది. ఇప్పటివరకు 15 మిలియన్లకు పైగా యూజర్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్, ట్రయల్స్ తీసుకున్నారని వెల్లడించింది. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని ఫీచర్లను జోడించనున్నట్లు పేర్కొంది. త్వరలో Edits యాప్, AI Glassesలలోనూ మెటా వన్ సేవలు విస్తరించనున్నాయి.

మెటా వన్ ధరలు, లభ్యత: మెటా వన్ ప్లాన్‌లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సింగిల్ యాప్ ప్లాన్‌లు నెలకు 2.99 డాలర్ల నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఏఐ-ఫోకస్డ్ వ్యక్తిగత బండిల్స్ నెలకు 7.99 డాలర్ల నుంచి మొదలవుతాయి. ఇక క్రియేటర్, బిజినెస్ బండిల్స్ 14.99 డాలర్ల నుంచి ప్రారంభమై అత్యంత అధునాతన బిజినెస్ టైర్‌కు 499 డాలర్ల వరకు ఉన్నాయి.

వ్యక్తిగత ప్లాన్‌లలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్లస్, ఫేస్‌బుక్ ప్లస్, వాట్సాప్ ప్లస్ ఉంటాయి. అయితే కోర్, ప్రీమియం బండిల్స్ ఈ ఫీచర్లతో పాటు మరింత ఎక్కువ ఏఐ వినియోగాన్ని కలిపి అందిస్తాయి. బిజినెస్ ప్లాన్‌లలో బేసిక్ ప్రెజెన్స్-బిల్డింగ్ టూల్స్‌తో కూడిన ఎసెన్షియల్ నుంచి, పెద్ద టీమ్స్‌కు, ఎక్కువ యూసేజ్ లిమిట్స్ అవసరమయ్యే వారి కోసం ఎక్స్‌పర్ట్, మ్యాక్స్ టైర్ల వరకు ఉన్నాయి.

కచ్చితమైన ఫీచర్లు, ధరలు, లభ్యత ప్రాంతం, యాప్, అకౌంట్ రకాన్ని బట్టి మారవచ్చని మెటా తెలిపింది.

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