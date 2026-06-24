మెటా సరికొత్త వ్యూహం: తక్కువ ధరకే సొంత బ్రాండ్ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ లాంఛ్!
మెటా తన సొంత బ్రాండ్ కింద సరసమైన ధరలో లభించే కొత్త స్మార్ట్ గ్లాసెస్ను విడుదల చేసింది. వీటి ధరలు $299 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
Published : June 24, 2026 at 12:02 PM IST
Hyderabad: స్మార్ట్ గ్లాసెస్ మార్కెట్లో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు టెక్ దిగ్గజం మెటా మరో కీలక అడుగు వేసింది. గతంలో రే-బాన్ (Ray-Ban) బ్రాండింగ్తో స్మార్ట్ ఐవేర్ను పరిచయం చేసి సక్సెస్ సాధించిన మెటా, ఈసారి సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వచ్చింది. ప్రముఖ ఐవేర్ సంస్థ 'ఎస్సిలోర్ లక్సోటికా' (EssilorLuxottica) భాగస్వామ్యంతో సరికొత్త స్మార్ట్ గ్లాసెస్ శ్రేణిని మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త గ్లాసెస్ విశేషం ఏంటంటే.. వీటిపై రే-బాన్ లేదా ఓక్లే (Oakley) వంటి పాపులర్ బ్రాండ్ల పేర్లు ఎక్కడా ఉండవు. పూర్తిగా మెటా తన సొంత బ్రాండ్తో 'మెటా గ్లాసెస్' పేరిట వీటిని తీసుకొచ్చింది.
రీజనబుల్ ప్రైస్.. అట్రాక్టివ్ ఫీచర్స్: ఇంతకుముందు వచ్చిన ప్రీమియం మోడల్స్తో పోలిస్తే, మెటా ఈ సొంత బ్రాండ్ గ్లాసెస్ను సరసమైన ధరలో తీసుకొచ్చింది. 299 డాలర్ల (సుమారు ₹25,000) ప్రారంభ ధరతో ఇవి లభించనున్నాయి. ధర తగ్గినా కూడా ఫీచర్స్ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. సరికొత్త AI సాంకేతికత, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ క్యాప్చర్, ఓపెన్-ఇయర్ ఆడియో వంటి అప్గ్రేడెడ్ ఫీచర్లను ఇందులో పొందుపరిచారు.
కైలీ జెన్నర్ కలెక్షన్తో సరికొత్త గ్లామర్!: ఈ కొత్త లైన్-అప్లో టెక్ ప్రియులను, ఫ్యాషన్ లవర్స్ను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్న అంశం.. గ్లోబల్ సెలబ్రిటీ కైలీ జెన్నర్ (Kylie Jenner) తో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం. కైలీ జెన్నర్ సహకారంతో డిజైన్ చేసిన ఒక ప్రత్యేక కలెక్షన్ను ఈ శ్రేణిలో భాగంగా మెటా విడుదల చేసింది. వేరబుల్ టెక్నాలజీ (Wearable Tech) రంగంలోకి కైలీ జెన్నర్ అడుగుపెట్టడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం.
గతంలోనే స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి మిలియన్ల కొద్దీ యూనిట్లను విక్రయించిన మెటా.. ఇప్పుడు సొంత ఒంటరి బ్రాండింగ్తో, సెలబ్రిటీ క్రేజ్తో మార్కెట్ను పూర్తిగా శాసించాలని చూస్తోంది.
విభిన్న రంగులు.. మూడు ఆకర్షణీయమైన స్టైల్స్!: ఈ మెటా గ్లాసెస్ వినియోగదారుల లైఫ్ స్టైల్కు తగ్గట్టుగా అనేక రకాల రంగులు, లెన్స్ కాంబినేషన్లలో లభించనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో మూడు అద్భుతమైన ఫ్రేమ్ స్టైల్స్ను మెటా పరిచయం చేసింది. అవి:
- మెటా అడ్వెంచరర్ (Meta Adventurer): నీట్ అండ్ క్లీన్ రెక్టాంగిల్ (Rectangle) షేప్తో క్లాసిక్ లుక్ను ఇస్తుంది.
- మెటా ఫ్యూరీ (Meta Fury): బాక్సీ (Boxier) స్టైల్తో కాస్త బోల్డ్ అండ్ ట్రెండీ లుక్ను ఇష్టపడేవారి కోసం డిజైన్ చేశారు.
- మెటా గ్లాసెస్ బై కైలీ (Meta Glasses by Kylie): స్లిమ్ ఓవల్ (Slim Oval) ఫ్రేమ్తో స్టైలిష్ అండ్ మోడ్రన్ లుక్ను అందిస్తుంది. ప్రముఖ సెలబ్రిటీ కైలీ జెన్నర్ భాగస్వామ్యంతో ఈ ఫ్రేమ్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
స్క్రీన్ లేదు.. కానీ అద్భుతమైన ఫీచర్లు!: ఈ సరికొత్త మెటా గ్లాసెస్లో ఎలాంటి డిస్ప్లే స్క్రీన్ ఉండదు. అయితే, వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా పవర్ఫుల్ స్పీకర్లు, కెమెరాలను ఇందులో అమర్చారు. దీనిలో లభించే కీలక ఫీచర్లు ఇవే:
- ఓపెన్-ఇయర్ స్పీకర్స్: ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడటానికి, మ్యూజిక్, పాడ్కాస్ట్లు, ఆడియో బుక్స్ వినడానికి ఇవి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. వీటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే, పాటలు వింటున్నా సరే చుట్టుపక్కల జరిగే శబ్దాలను మనం సులువుగా గమనించవచ్చు.
- విండ్ నాయిస్ రిడక్షన్: గాలి వల్ల వచ్చే అదనపు శబ్దాలను తగ్గించే (Wind Noise Reduction) సాంకేతికత ఇందులో ఉంది. దీనివల్ల కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా వాయిస్ కంట్రోల్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు వాయిస్ చాలా క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది.
- హ్యాండ్స్-ఫ్రీ ఫొటోలు & వీడియోలు: మెటాకు చెందిన మిగతా స్మార్ట్ గ్లాసెస్ లాగే, వీటితో కూడా చేతులతో పనిలేకుండా (Hands-free) సులభంగా ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకోవచ్చు.
- 8 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్: ఈ సరికొత్త వేరబుల్ గ్లాసెస్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 8 గంటలకు పైగా బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
- ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్: వినియోగదారుల భద్రత కోసం ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ను చాలా సులభంగా యాక్సెస్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని మెటా కల్పించింది.
స్నాప్ Specsకు గట్టి పోటీ!: స్నాప్ (Snap) సంస్థ ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న తన 'Specs' స్మార్ట్ గ్లాసెస్ను విడుదల చేసిన కేవలం వారం రోజులకే మెటా ఈ ప్రకటన చేయడం విశేషం. అయితే, స్నాప్ Specs గ్లాసెస్ ఏకంగా 2,195 డాలర్ల (సుమారు ₹1,80,000) భారీ ధరతో మార్కెట్లోకి రాగా.. మెటా మాత్రం సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులో ఉండేలా కేవలం 299 డాలర్ల ప్రారంభ ధరతోనే వీటిని లాంఛ్ చేసింది.
స్మార్ట్ గ్లాసెస్ రంగంలో మెటా, ఎస్సిలోర్ లక్సోటికా (EssilorLuxottica) జంట అత్యంత కీలకమైన భాగస్వాములుగా ఎదిగాయి. ఐదేళ్ల క్రితం, అంటే సెప్టెంబర్ 2021లో 'రే-బాన్ స్టోరీస్' లాంఛ్తో ప్రారంభమైన వీరి ప్రయాణం నేడు సరికొత్త మైలురాయిని అందుకుంది. 'కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్' (Counterpoint Research) అంచనాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం గ్లోబల్ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ మార్కెట్లో మెటా ఏకంగా 80 శాతానికి పైగా సింహభాగాన్ని (Market Share) కలిగి ఉంది.
ప్రత్యేక 'యాక్షన్ బటన్'.. మెటా AI యాక్సెస్ మరింత సులువు!: ఈ సరికొత్త మెటా గ్లాసెస్లో వినియోగదారుల సౌకర్యార్థం ఒక ప్రత్యేకమైన 'యాక్షన్ బటన్' (Dedicated Action Button) ను అమర్చారు. ఈ బటన్ ద్వారా కేవలం ఒక్క క్లిక్తో 'మెటా AI' (Meta AI) ని చాలా వేగంగా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా, ఈ బటన్ను వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు (Customize చేసుకోవచ్చు). అంటే.. ఈ బటన్ నొక్కినప్పుడు కేవలం మెటా AI మాత్రమే కాకుండా, వెంటనే ఫొటో తీయడం, ఇష్టమైన సాంగ్ ప్లే చేయడం లేదా వాయిస్ కాల్స్ మాట్లాడటం వంటి వేరే ఏ ఇతర ఫీచర్నైనా నేరుగా ఓపెన్ అయ్యేలా సెట్ చేసుకోవచ్చు.
'మ్యూజ్ స్పార్క్' పవర్ఫుల్ AI.. సరికొత్త సరిహద్దులు!:
మెటా గ్లాసెస్ టెక్నాలజీలోనే ఇదొక సరికొత్త విప్లవం. ఈ గ్లాసెస్లో 'మెటా సూపర్ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్' (MSL) నుంచి వచ్చిన 'మ్యూజ్ స్పార్క్' (Muse Spark) ద్వారా పనిచేసే మెటా AI ఉంటుంది. కాగా, కృత్రిమ మేధస్సు (AI) పరిశోధన కోసం మెటా సంస్థ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన విభాగామే ఈ 'MSL'.
దీని నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి మోడల్ 'మ్యూజ్ స్పార్క్'. ఈ మల్టీమోడల్ AI.. టెక్స్ట్, చిత్రాలు, ఆడియోను ఒకే సమయంలో అర్థం చేసుకుని ప్రాసెస్ చేయగలదు. ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీతో నడిచే మెటా AI (Meta AI) ఫీచర్ను కలిగి ఉన్న మొట్టమొదటి గ్లాసెస్ ఇవే కావడం విశేషం.
వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసిన మొదటి రోజు (Day 1) నుంచే ఈ పవర్ కొత్త గ్లాసెస్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే కంపెనీ అమెరికా, కెనడాలో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న రే-బాన్ మెటా, ఓక్లీ మెటా గ్లాసెస్లో కూడా ఈ సరికొత్త మెటా AIని అప్డేట్ చేస్తోంది.
సేల్, లభ్యతా వివరాలు: కంపెనీ ఈ సరికొత్త 'మెటా గ్లాసెస్' అమ్మకాలను నేటి నుంచే ప్రారంభించింది. అయితే ఇవి ప్రస్తుతానికి భారత మార్కెట్కు ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు. కంపెనీ కూడా భారత మార్కెట్లో వీటి లాంఛ్పై ఇంకా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు. అయితే అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, స్పెయిన్, జర్మనీ, ఐర్లాండ్, స్వీడన్, డెన్మార్క్, నార్వే, ఫిన్లాండ్, ఆస్ట్రియా, బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్, స్విట్జర్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. అక్కడి కస్టమర్లు వీటిని Meta.com, అమెజాన్ (Amazon), ఇతర ప్రముఖ రిటైల్ ఛానల్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. మెటాకు చెందిన ఇతర మోడల్స్తో పోలిస్తే ఈ కొత్త గ్లాసెస్ ధర చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఇవి మరింత మంది వినియోగదారులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది.