మెటా నుంచి 'మ్యూజ్' AI: మీ తరపున షాపింగ్, పేమెంట్లు చేయగల సరికొత్త పర్సనల్ ఏజెంట్!
టెక్ దిగ్గజం మెటా విప్లవాత్మక పర్సనల్ AI ఏజెంట్ 'మ్యూజ్' (Muse)ను తీసుకొచ్చింది. ఇది వినియోగదారుల తరపున పనులు చక్కబెడుతూ, అవసరమైతే సురక్షితంగా పేమెంట్లు కూడా పూర్తి చేయగలదు.
Published : September 9, 2026 at 3:44 PM IST
Hyderabad: మెటా సంస్థ సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది. వినియోగదారుల రోజువారీ పనులను స్వయంగా చక్కబెట్టడమే కాకుండా, వారి తరపున పేమెంట్లు (డబ్బుల చెల్లింపులు) కూడా చేయగల అత్యంత అధునాతన పర్సనల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఏజెంట్ 'మ్యూజ్' (Muse)ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ సరికొత్త అసిస్టెంట్ కేవలం సమాధానాలు చెప్పడమే కాకుండా, యూజర్లు ఇచ్చే ఆదేశాల ప్రకారం ఆన్లైన్ ఫారమ్లు నింపడం, టిక్కెట్లు బుక్ చేయడం, ఆర్థిక లావాదేవీలను (Payments) సురక్షితంగా పూర్తి చేయడం వంటి నిజ జీవిత పనులను బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండి మరీ స్వయంగా చూసుకుంటుంది.
మెసేజింగ్ స్టైల్: అవతలి వ్యక్తితో చాట్ చేస్తున్నట్లే చాలా సురక్షితంగా, ప్రైవేట్గా ఈ అసిస్టెంట్ పనిచేస్తుందని మెటా తెలిపింది. దీనిని ప్రత్యేకంగా 'మ్యూజ్' యాప్ ద్వారా లేదా నేరుగా వాట్సాప్ (WhatsApp)లోనే ఉపయోగించుకోవచ్చు.
Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life.— Muse (@Muse) September 8, 2026
Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo pic.twitter.com/1exp56xj93
డేటా సెక్యూరిటీ: వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారం కోసం మెటా 'మ్యూజ్ సెక్యూర్ వీఎమ్' (Muse Secure VM) అనే ప్రత్యేక ప్రైవేట్ వర్చువల్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ను వాడుతోంది. ఇది యూజర్ల డేటాను అత్యంత సురక్షితంగా ఉంచుతుంది.
- ఎవరికి అందుబాటులో ఉంది?: ప్రస్తుతానికి అమెరికా (US) లోని ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ (iOS) వినియోగదారులతో పాటు muse.ai వెబ్సైట్లో ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది. త్వరలోనే AI స్మార్ట్ గ్లాసెస్ (AI Glasses) లో కూడా ఇది పనిచేయనుంది.
- ధర: సాధారణ వినియోగదారులందరికీ ఈ సర్వీస్ పూర్తి ఉచితం. అయితే అదనపు ఫీచర్లు కావాలనుకునే వారి కోసం పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?: మెటా మ్యూజ్ (Meta Muse) యూజర్లు ఇచ్చే ఆదేశాల ఆధారంగా స్వయంగా పనులను పూర్తి చేస్తుంది. వినియోగదారులు తమకు ఏం కావాలో చెబితే చాలు, ఈ AI అసిస్టెంట్ రంగంలోకి దిగిపోతుంది. ఇందుకోసం మెటా సంస్థ 'మ్యూజ్ స్పార్క్' (Muse Spark) అనే అత్యంత అధునాతన మోడల్ను ఉపయోగించింది. నిజ జీవిత పనులను సులభంగా పూర్తి చేయడానికి ఈ మోడల్ను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేని వారు కూడా దీనిని సులభంగా వాడవచ్చు.
- చిన్న చిన్న పనులు: ఇమెయిల్స్ పంపడం లేదా ప్రయాణాల కోసం టిక్కెట్లు బుక్ చేయడం వంటి రోజువారీ పనులను ఇది చిటికెలో చేస్తుంది.
- స్వయంప్రతిపత్తి (Autonomy): యూజర్ తన లక్ష్యాన్ని చెబితే చాలు.. మ్యూజ్ స్వయంగా ఒక ప్లాన్ తయారు చేసుకుంటుంది. సమయాన్ని, వనరులను మేనేజ్ చేస్తూ ఆ పనిని పూర్తి చేస్తుంది. ఇది స్వయంగా వెబ్ బ్రౌజర్ను ఓపెన్ చేయగలదు, ఆన్లైన్ ఫారమ్లను నింపగలదు, అలాగే యూజర్ల తరపున డీల్స్ కూడా మాట్లాడగలదు.
- పెద్ద లక్ష్యాలు: భారీ, సంక్లిష్టమైన పనుల కోసం, యాప్ను క్లోజ్ చేసినప్పటికీ మ్యూజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనిచేస్తూనే ఉంటుంది. పనిలో ఏదైనా మార్పు వచ్చినా లేదా ఇమెయిల్ పంపడం, కొనుగోళ్లు చేయడం వంటి కీలక సమయాల్లో యూజర్ అనుమతి (Approval) కోసం తిరిగి వస్తుంది.
- మెరుగైన ఫలితాలు: తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇచ్చేలా ఇది పనిచేస్తుంది. ఉదాహరణకు ఒక కారును ఎక్కువ ధరకు అమ్మడం, నెలవారీ బిల్లులను తగ్గించడం లేదా యూజర్ల దినచర్య మారినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా ఫిట్నెస్ ప్లాన్ను మార్చడం వంటి పనులను ఇది సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుంది.
పేమెంట్స్ & షాపింగ్: షాపింగ్, పేమెంట్ల (డబ్బుల చెల్లింపుల) విషయానికి వస్తే, మ్యూజ్ AI స్ట్రైప్ (Stripe) సంస్థకు చెందిన 'లింక్' (Link) పేమెంట్ టూల్ ద్వారా చెల్లింపులను పూర్తి చేస్తుంది. లింక్ 'బయ్యర్ ప్రొటెక్షన్' (వినియోగదారుల రక్షణ) పరిధిలోకి వచ్చిన మొదటి AI ఏజెంట్ మ్యూజ్ మాత్రమేనని మెటా తెలిపింది. దీని ద్వారా యూజర్లకు వస్తువులు పోయినా లేదా పాడైపోయినా ఉచిత కవరేజ్, ధరలు తగ్గినప్పుడు రీఫండ్లు, ఉచిత రిటర్న్స్, ఎంపిక చేసిన కొనుగోళ్లపై రిటర్న్ గ్యారెంటీ వంటి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
పేమెంట్స్ & షాపింగ్లో మ్యూజ్ పనిచేసే విధానం:
Introducing Muse, a personal agent that gets things done for you, powered by Muse Spark 1.3.— AI at Meta (@AIatMeta) September 8, 2026
Get an inside look at how we built Muse and what it can do for you: https://t.co/qzFgoNAUSV https://t.co/KNCQwQXqyL pic.twitter.com/7skLRgWCaI
- వన్-టైమ్ కార్డ్ సెక్యూరిటీ: మ్యూజ్ ప్రతి కొనుగోలు కోసం ఒక వన్-టైమ్-యూజ్ (ఒక్కసారి మాత్రమే వాడే) వర్చువల్ కార్డ్ను క్రియేట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల యూజర్ల అసలు క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ వివరాలు వెబ్సైట్లకు తెలియవు.
- భవిష్యత్తు అప్డేట్స్: త్వరలోనే దీనికి 'షాప్ పే' (Shop Pay), '1పాస్వర్డ్' (1Password) సపోర్ట్ను కూడా తీసుకురానున్నారు. దీని ద్వారా యూజర్లు సేవ్ చేసుకున్న లాగిన్ వివరాలను కూడా మ్యూజ్ ఉపయోగించుకోగలుగుతుంది.
- జ్ఞాపకశక్తి (Smart Memory): వినియోగదారులు చెప్పే ముఖ్యమైన వివరాలను మ్యూజ్ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. యూజర్ అడగకపోయినా సమయాన్ని బట్టి ఇది ఉపయోగకరమైన సలహాలను ఇస్తుంది.
- స్మార్ట్ సజెషన్స్: ఉదాహరణకు, మీరు సేవ్ చేసిన ఒక వంటకం వీడియోను ఇది డైరెక్ట్గా షాపింగ్ లిస్ట్గా మార్చగలదు. విందు పార్టీల కోసం మెనూలను సజెస్ట్ చేయగలదు. అలాగే మీ స్నేహితుల ఆహార అలవాట్లను (Dietary needs) గుర్తుంచుకుని వారికి ఇన్విటేషన్లు పంపేలా సహాయపడుతుంది.