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AI భద్రత కోసమే 'Muse' లాంఛ్ వాయిదా: జుకర్‌బర్గ్ కీలక ప్రకటన

ఏఐ భద్రతపై దృష్టి సారించేందుకే 'మ్యూస్' లాంఛ్‌ ఆలస్యం చేశామని జుకర్‌బర్గ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ల్యాబ్‌కు స్వయంప్రతిపత్తితో కూడిన బాధ్యత ఉంటుందని, అయితే తాము ఇతరులను వేగం తగ్గించమని కోరడంలేదని ఆయన తెలిపారు.

AI భద్రత కోసమే 'Muse' లాంఛ్ వాయిదా: జుకర్‌బర్గ్ కీలక ప్రకటన
AI భద్రత కోసమే 'Muse' లాంఛ్ వాయిదా: జుకర్‌బర్గ్ కీలక ప్రకటన (ఫొటో క్రెడిట్: Meta and Zuckerberg)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 2:01 PM IST

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Hyderabad: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వినియోగం వేగంగా పెరుగుతున్న వేళ, దాని బాధ్యత, భద్రతపై మెటా అధినేత మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. AI అభివృద్ధిలో అలైన్‌మెంట్ (జోడింపు), నమ్మకం, జవాబ్దారీతనం అనే మూడు అంశాలు అత్యంత కీలకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

హాని జరిగితే బాధ్యత కంపెనీలదే: AI మోడల్స్ వల్ల సమాజానికి, వ్యక్తులకు ఏదైనా హాని జరిగితే, ఆ మోడల్‌ను తయారు చేసిన కంపెనీలే పెద్ద ఎత్తున చట్టపరమైన, ఆర్థిక పరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని జుకర్‌బర్గ్ హెచ్చరించారు. ఈ భారీ బాధ్యతే కంపెనీలను మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించేలా చేస్తుందని, దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు కఠినమైన సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ పాటించడం తప్పనిసరి అవుతుందని ఆయన అన్నారు.

ఈ విషయంలో మెటా తీసుకుంటున్న చర్యలను ఆయన ఉదాహరణగా చూపారు. తమ అత్యాధునిక AI మోడల్ 'Muse' రోల్‌అవుట్‌ను మెటా ఉద్దేశపూర్వకంగానే పలు నెలల పాటు వాయిదా వేసిందని వెల్లడించారు. మోడల్‌ను మరింత సురక్షితంగా, బాధ్యతాయుతంగా తయారు చేయడం కోసం అదనపు భద్రతా పరీక్షలు, సెక్యూరిటీ తనిఖీలు నిర్వహించడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.

బాహ్య నిపుణులతోనే విశ్వసనీయత: AI అభివృద్ధి ఒక్క కంపెనీకే పరిమితం కాకూడదని జుకర్‌బర్గ్ అభిప్రాయపడ్డారు. మెటా సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ (MSL) ఇప్పటికే వివిధ రంగాల్లో స్వతంత్ర బాహ్య మూల్యాంకర్లు (External Evaluators), విమర్శకులతో కలిసి పనిచేస్తోందని ఆయన చెప్పారు.

ఇదే పద్ధతిని ఇతర AI ల్యాబ్‌లు కూడా అనుసరించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పరిశ్రమ మొత్తంలో స్వతంత్ర నిపుణులు, సలహాదారులతో కూడిన విస్తృతమైన, వైవిధ్యమైన పర్యావరణ వ్యవస్థ (Ecosystem) ఏర్పడితేనే AI పై ప్రజల్లో, ప్రభుత్వాల్లో నమ్మకం పెరుగుతుందని, అదే దీర్ఘకాలంలో ఈ రంగానికి మేలు చేస్తుందని జుకర్‌బర్గ్ పేర్కొన్నారు.

అలైన్‌మెంట్, నమ్మకమే కీలకం: మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ గత నెలలో ప్రచురించిన AI మేనిఫెస్టో'కు కొనసాగింపుగా మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో AI ల్యాబ్‌ల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసాన్ని చూపేది అలైన్‌మెంట్ (లక్ష్యాల అనుసంధానం), విశ్వాసమే అవుతాయని అన్నారు. యూజర్లు ఎప్పుడూ తమ ఉద్దేశాలకు, అవసరాలకు తగ్గట్టుగా పనిచేసే AI ఏజెంట్లనే అంగీకరిస్తారని, తమ ఇష్టప్రకారం నడుచుకోని ఏజెంట్లను వ్యతిరేకిస్తారని చెప్పారు. దీనివల్ల డెవలపర్లకు అలైన్‌మెంట్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే సహజమైన ప్రేరణ లభిస్తుందని, ఈ అలైన్‌మెంట్‌ను నిర్లక్ష్యం చేసే ల్యాబ్‌లు పోటీలో వెనుకబడిపోయే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.

యూజర్ల సేవకే ప్రాధాన్యం: కంప్యూటింగ్ వనరుల (Computing Resources) కేటాయింపుపై జుకర్‌బర్గ్ మాట్లాడుతూ, మెటా తన కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యంలో అత్యధిక భాగాన్ని సొంత వ్యవస్థల స్వీయ-అభివృద్ధికి కాకుండా యూజర్లకు సేవలందించేందుకే వినియోగిస్తోందని తెలిపారు. సాంకేతిక అభివృద్ధికి ఇదే సురక్షిత మార్గమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇతర ల్యాబ్‌లు కూడా ఇదే విధమైన భరోసాను ఇవ్వగలవని ఆయన తెలిపారు.

AI భద్రతపై పెరుగుతున్న చర్చలు, అలాగే "AI వల్ల మానవాళి మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లవచ్చు" అనే భయంతో కొంతమంది పరిశోధకులు ఉద్యోగాలు వదిలేసిన నేపథ్యంలో.. సురక్షిత AI నిర్మాణానికి అధికార సమతుల్యతను కాపాడటం చాలా కీలకమని జుకర్‌బర్గ్ నొక్కి చెప్పారు. ఈ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం పూర్తిగా పరిశ్రమ చేతుల్లోనే ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు Salesforce నిర్వహించిన Dreamforce సదస్సులో ఎన్విడియా అధినేత జెన్సెన్ హువాంగ్ మాట్లాడుతూ, "గతంలో ఇంటర్నెట్‌తో మనం ఏదైనా వెతకగలిగాం, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వల్ల మనం ఏదైనా తెలుసుకోగలం, ఏదైనా చేయగలం (Now we can know everything and do anything)" అని పేర్కొన్నారు.

అదే వేదికపై ఏఐ భద్రత గురించి మాట్లాడుతూ.. భద్రత అనేది చట్టపరమైన సమస్య కాదని, అది ఇంజినీరింగ్ సమస్యేనని హువాంగ్ స్పష్టం చేశారు. ఏఐ అనేది మనుషులు తయారు చేసిన హార్డ్‌వేర్, సాఫ్ట్‌వేర్ వ్యవస్థే కాబట్టి దాన్ని మనుషులే నియంత్రించగలరని, దీనికోసం కొత్త నిబంధనలు, వేగాన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. భద్రతపై నమ్మకం లేకపోతే ఉత్పత్తిని విడుదల చేయకూడదని, మార్కెట్ శక్తులే కంపెనీలను బాధ్యతాయుతంగా ఉండేలా చేస్తాయని తెలిపారు. ఈ విషయంలో మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ కూడా హువాంగ్ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించారు.

AI పరిశ్రమ ప్రస్తుత స్థితి, భవిష్యత్ మార్గం: AI భద్రతపై చర్చలు జోరందుకుంటున్న తరుణంలో జుకర్‌బర్గ్ తాజా వైఖరి ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. సామర్థ్యం, భద్రత మధ్య సమతుల్యత పాటించాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన హైలైట్ చేశారు. మెటా Muse మోడల్ విడుదల వాయిదా నిర్ణయం కంపెనీ బాధ్యతాయుత, జాగ్రత్త వైఖరికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు.

AI అభివృద్ధిలో విశ్వసనీయత పెంచేందుకు థర్డ్-పార్టీ మూల్యాంకర్లను భాగస్వామ్యం చేయడం, వినియోగదారుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అలైన్‌మెంట్, బాధ్యతాయుత విధానాలపై దృష్టి సారిస్తే పరిశ్రమ మరింత సురక్షిత, విశ్వసనీయ మార్గంలో ముందుకు సాగుతుందని తెలిపారు.

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